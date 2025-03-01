在地人推薦的和歌山美食！位於和歌山縣JR紀伊勝浦站附近幽靜巷弄的義式餐廳「Wine Kumano」，明亮又現代的用餐空間在漁村之中格外亮眼，主要供應披薩、義大利麵、漢堡以及數款精選葡萄酒等，不少在地人閒暇之餘也會專程來「Wine Kumano」小酌、享受悠然時光。



▲和歌山美食推薦Wine Kumano，藏在R紀伊勝浦站巷弄的義式餐館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Wine Kumano料理精緻多元，光前菜就擁有數種選項/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

自JR紀伊勝浦站出站步行1分鐘即可抵達「Wine Kumano」，以精緻的料理聞名、開業兩年早已是許多和歌山人的美食口袋名單，也有特別為素食者設計專屬佳餚，同時更是走訪熊野古道後補充能量的好去處；「Wine Kumano」料理選擇多元，前菜部分特別推薦鮪魚沙拉、茄子起司焗烤及經典鄉村肉醬等。▲Wine Kumano的自製肉醬義大利麵為招牌菜之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Wine Kumano的起司牛肉三明治得到不少饕客肯定/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝主餐部分，招牌菜之一為自製肉醬義大利麵，肉醬以紅酒和黑胡椒煮了四個小時製作而成；起司牛肉三明治同樣是人氣料理，曾有名自美國旅行歸來的客人，讚嘆這裡的漢堡比美國更好吃。值得一提的是，「Wine Kumano」其中一名老闆與台灣有深厚淵源、能以中文交流。推薦閱讀： 和歌山景點推薦！親子旅遊必來「太地町立鯨魚博物館」，餵海豚、看海豚表演。 ▲Wine Kumano也有販售數款口味的自製甜甜圈/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲JR紀伊勝浦站步行1分鐘即可抵達Wine Kumano/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Wine Kumano店家資訊

地址：和歌山県那智勝浦町築地4-1-1

電話：0735-29-6024