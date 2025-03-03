神社控要筆記起來的和歌山神社！對於婦科病、安產祈願以及戀愛成特別靈驗的「淡嶋神社」，自古以來便吸引眾多女性前來參拜。最大亮點是神社每一隅都被無數的雛人偶佔據，數量壯觀以致產生一股難以言喻的神秘氛圍，並且在每年3月3日會舉行「雛人偶放流」儀式。



▲和歌山景點推薦淡嶋神社，境內隨處可見滿滿的雛人偶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲淡嶋神社是日本唯一使用真人偶來舉行「流雛」的神社/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

距今已有1700年歷史的「淡嶋神社」，位於和歌山縣的小漁村加太，推薦自和歌山站搭乘南海電鐵加太線的鯛魚列車至「加太站」，出站步行約20分鐘即可抵達；「淡嶋神社」是日本全國淡嶋神社的總股本社，由於日本人相信人偶放置久了會漸漸有靈性、不能隨意丟棄，遂而將人偶送至「淡嶋神社」供養，因而以「人山人海」的雛人偶震撼景象聞名。▲淡嶋神社以壯觀的雛人偶震撼景象聞名/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲淡嶋神社也可見招財貓專區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝值得一提的是，「淡嶋神社」更是日本唯一使用真人偶來舉行「流雛」的神社。每年3月3日女兒節正午12點便會開始舉行「雛人偶放流」儀式，三艘白木小船分別承載上百位身穿華服的人偶，再由參加的女性輪流抬至海邊（相傳搬運小船會帶來健康），最後目送船隻漂向遠方、雛人偶前往彼岸國度。推薦閱讀： 和歌山必吃美食！吻仔魚山丘丼飯「滿幸商店」，價格划算在地人也瘋狂。 ▲淡嶋神社處處充滿了人偶，以及動物造型裝飾物/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲據聞爬過淡嶋神社的柱子，祈求的心願便會實現/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

淡嶋神社資訊

地址：640-0103 和歌山県和歌山市加太118

電話：073-459-0043

備註：宝物殿入場費成人300日幣、兒童200日幣