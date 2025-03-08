「橋杭岩」是和歌山代表性的自然景觀之一，亦是南紀熊野地質公園的地標。由大約40塊造型不一的岩柱構成、綿延約850公尺的天然橋墩，因而得名；這些岩柱屹立於海邊，隨著海浪拍打，展現出壯觀的景象，吸引著無數攝影愛好者與遊客前來觀賞大自然的鬼斧神工，並為日本朝日百選之一。



▲橋杭岩是和歌山代表性的自然景觀之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲橋杭岩由大約40塊造型不一的岩石構成、綿延約850公尺的天然橋墩/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

這排石柱推測是由1500萬年前的火山活動及海水侵蝕所形成，除了是和歌山串本町獨特的自然景緻，「橋杭岩」也是當地傳說場景。據說，弘法大師和天邪鬼比賽架橋， 法力無邊的弘法大師一夜之間輕鬆打造好橋墩，卻中了天邪鬼的詭計、誤以為比賽時間到，因此未完成橋身、只留下了橋墩便離開。▲專程前來橋杭岩拍打卡照的遊客/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲橋杭岩停車場的「道之驛串本橋杭岩」，販售各式當地伴手禮/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝日出與日落時分是「橋杭岩」最夢幻的時刻，並且入選日本朝日百選之一。每當太陽逐漸上升或下沉，金色的陽光灑落在綿延不絕的岩柱上，如此絢麗迷人的畫面，吸引了海內外遊客和風景攝影師專程來和歌山捕捉這令人醉心的一幕。推薦閱讀： 滿滿雛人偶的日本神社！日本文化控必去和歌山「淡嶋神社」，目送雛人偶漂流到彼岸。 ▲日本朝日百選之一的橋杭岩，日出和日落時分都特別迷人/（公財）和歌山県観光連盟提供、 WalkerLand窩客島整理▲星空版的橋杭岩也別有一番風情/（公財）和歌山県観光連盟提供、 WalkerLand窩客島整理 WalkerLand窩客島整理

橋杭岩資訊

地址：649-3511 和歌山縣東牟婁郡串本町笠野