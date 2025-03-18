東京平價蕎麥麵新開幕！六本木餐廳推薦「蕎香」不僅店外可以看到東京鐵塔，菜單也相當平價，最低800円就能開吃，最近去日本的朋友可別錯過。「蕎香」為JR東日本旗下餐飲品牌，東京六本木為旗下第2間分店，菜單主打風味濃郁的二八蕎麥麵，到日本就要來上一碗蕎麥麵才過癮。



▲東京平價蕎麥麵新開幕！六本木「蕎香」菜單也相當平價/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲「蕎香」為JR東日本旗下餐飲品牌，東京六本木為旗下第2間分店/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

東京平價蕎麥麵 二八蕎麥 六本木蕎香

​​​​​​​六本木餐廳推薦「蕎香」距離東京地鐵六本木站僅3分鐘步行路程，交通相當方便。餐廳以日式現代風格裝潢，打造沉穩舒適的用餐空間，無論是單獨用餐、朋友小聚或下班後小酌，都能感受濃濃的日式風情。店門口還能遠眺東京鐵塔，相當浪漫。推薦閱讀： 明太子吃到飽230元！日本東京「天麩羅えびのや」天婦羅專賣店，大阪也吃得到。

▲六本木「蕎香」距離東京地鐵六本木站僅3分鐘步行路程，交通相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲六本木餐廳推薦「蕎香」店門口還能遠眺東京鐵塔，相當浪漫 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝菜單則是主打手工製作的「二八蕎麥」，以自家研發的獨特配方製麵，搭配熬煮過的濃厚蕎麥醬汁，呈現出最地道的日式風味；午餐時段可以選擇搭配現炸天婦羅，如海老天丼、炸豬排丼等；晚餐則推薦「蕎麥前」套餐，搭配下酒小菜，如板燒魚板、現炸天婦羅、出汁玉子燒等，再佐以清酒享用，實在過癮。▲六本木餐廳推薦「蕎香」以自家研發的獨特配方製麵，主打二八蕎麥 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲六本木餐廳推薦「蕎香」也有天婦羅套餐可以選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝六本木餐廳推薦「蕎香」以親民價格提供高品質的蕎麥麵與日本酒，無論是平日午餐還是下班後小酌，都是絕佳選擇。想品嚐現煮蕎麥與剛炸好的天婦羅，並在東京鐵塔下感受日式氛圍，不妨趁開幕後親自造訪，體驗這場味覺與視覺的雙重享受。▲六本木餐廳推薦「蕎香」想品嚐現煮蕎麥與剛炸好的天婦羅就來這吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

地址：東京都港区六本木3-14-9 妹尾ビル 1F

營業時間：11:00 - 22:30；週日 09:30–21:30