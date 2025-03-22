鹿兒島超夯排隊小點心！「蜂樂饅頭」的人氣和鹿兒島必吃的白熊冰不相上下，本店1953年於熊本開業，長年為日本九州人氣點心；「蜂樂饅頭」品項簡單，只有紅豆和白豆兩種口味，不只是觀光客來鹿兒島天文館通必吃美食，也深受鹿兒島居民喜愛。



▲鹿兒島美食推薦蜂樂饅頭！本店在熊本的日式車輪餅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲鹿兒島天文館通為當地最繁華的商業區域，鹿兒島旅遊一定會安排/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

天文館通是鹿兒島最繁華的街道，兩側許多餐飲、伴手禮、百貨商店林立。「蜂樂饅頭」時常聚集排隊人潮，不過，只有兩種口味，加上工作人員速度很快，因此不用擔心會等候太久；「蜂樂饅頭」其實是賣蜂蜜起家，製作點心的初心是為了推廣蜂蜜，因此餅皮有別於其他店家，特別加入日本國產蜂蜜，感受得到一絲蜂蜜香氣。▲蜂樂饅頭鹿兒島分店位於天文館通/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲蜂樂饅頭其實正是台灣人熟悉的車輪餅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝雖然名為「饅頭」，實際上「蜂樂饅頭」正是台灣人熟悉的車輪餅，紅豆內餡選用來自北海道的紅豆和白豆，顆粒感十分明顯，整體甜度卻不會過於膩口；作為九州數一數二的知名日式點心，「蜂樂饅頭」無疑是甜食愛好者不可錯過的美味，或許你也會一試成主顧。推薦閱讀： 屏東寶藏咖啡廳200元有找！雁行咖啡義大利麵、肉桂捲通通不用200元，高CP值必吃。 ▲蜂樂饅頭有紅豆和白豆兩種口味，餅皮帶有蜂蜜香氣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

蜂樂饅頭 鹿兒島分店資訊

營業時間：10:00~19:00 (週二公休)

地址：鹿児島県鹿児島市千日町５－３

電話：+81 99-224-7728