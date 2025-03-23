「仙巖園」不只是鹿兒島代表景點，同時亦是日本經典的「借景式庭園」，將櫻島以及錦江灣融入庭園風景，在此可以近距離直擊活火山櫻島；而隨著2025年3月15日JR仙巌園車站啟用，日本旅遊愛好者前來參觀「仙巖園」，肯定比以往更加便利。



▲鹿兒島必去景點仙巖園，是日本代表性借景式庭園/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲昔日薩摩藩的當家和繼承人才能由錫門出入/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

建於1658年、總佔地約5公頃的「仙巖園」，彼時是島津家宅邸之一，更是鹿兒島代表性借景庭園，最大亮點是不見日本庭園必備的池塘和假山元素，而是採用借景技法，直接以櫻島為假山、以錦江灣為池，將周邊自然風景與自家庭園結合，令日本旅遊愛好者嘆為觀止。▲仙巖園亦是許多日劇的拍攝場景，如：NHK大河劇《篤姬》/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲仙巖園/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝總佔地約5公頃的「仙巖園」，不只壯麗的庭園景觀可以欣賞，園內還有島津家族歷代當家作為別墅的「御殿」、反射爐遺址、充滿綠意的步道、玻璃工房和餐廳等，鹿兒島自然景觀與人文歷史；而「仙巖園」也是許多知名日劇拍攝地，包括NHK大河劇《篤姬》也有在此取景，因此也吸引不少日劇迷專程來朝聖。推薦閱讀： 鹿兒島排隊美食推薦！天文館通必吃蜂樂饅頭，70年日式車輪餅專賣店。 ▲在仙巖園園內的餐廳用餐，有活火山櫻島相伴/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲仙巖園餐廳提供薩摩郷土料理御膳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

仙巖園資訊

開放時間：9:00~17:00

地址：鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1

