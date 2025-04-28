東區上班族很需要的小確幸下午茶！在板橋爆紅的布丁專賣店「Mr.Moan莫恩先生」，帶著全新布丁蛋糕快閃登場，將於 5/1~5/11 在台北SOGO復興館B2星巴克旁開賣，從捷運忠孝復興站2號出口就能直達。這次推出兩款限定新品「開心果的神諭」和「焦糖爆擊」，結合布丁、生乳蛋糕卷和豐富配料，讓布丁變化出更多可能，多了層次和驚喜。主打「用布丁拯救世界」的理念，想療癒心情、犒賞自己，這波莫恩先生布丁快閃吃起來。



▲神級布丁快閃台北！超夯莫恩先生快閃東區，開心果布丁獨家限定 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理



▲板橋超紅莫恩先生布丁專賣店快閃SOGO推獨家口味 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

Mr.Moan莫恩先生 SOGO復興館快閃資訊

「沒有什麼事是一顆布丁解決不了的」，這句話成了Mr.Moan莫恩先生創立品牌的核心精神。希望透過一顆小小的布丁，治癒每一個在生活中感到疲憊的人。從原料選用到製作過程，每一個細節都堅持做到最好，只為了讓每一顆布丁都能帶來絲滑香甜的幸福感。▲莫恩先生以「沒有什麼事是一顆布丁解決不了的」為核心 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理▲ SOGO復興館快閃有外帶布丁盒可以購買 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理這次SOGO復興館快閃，帶來兩款獨家新品，首先是「開心果的神諭」，將布丁打造成如預言寶石般閃耀，頂層鋪滿酥脆的開心果碎，搭配下層香濃芝麻生乳蛋糕卷，每一口都充滿層次感與驚喜感。另一款「焦糖爆擊」則是焦糖控必吃，濃郁焦糖布丁坐落於焦糖奶油瀑布之上，佐以細緻生乳蛋糕卷與香脆手工糖碎，一口咬下，甜而不膩，香氣瞬間爆發，成為午後最無法抗拒的小確幸。▲ SOGO復興館快閃限定「焦糖爆擊」濃郁焦糖布丁、焦糖奶油瀑布，佐以生乳蛋糕卷與香脆手工糖碎 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理▲ SOGO復興館快閃限定「開心果的神諭」，鋪滿酥脆的開心果碎，搭配下層香濃芝麻生乳蛋糕卷 /SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025年5月1日－5月11日

活動地點：台北SOGO復興館B2星巴克旁（捷運忠孝復興站2號出口）

SOGO復興館獨家新品：

開心果的神諭 350元、焦糖爆擊 280元



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