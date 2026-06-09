端午粽子吃這顆！頂呱呱鹹蛋黃呱呱包只賣29天，加炸雞整桶省100元。

每到端午節大家總是瘋狂戰南北粽，今年台灣本土速食始祖「頂呱呱」直接出大招，將經典招牌呱呱包升級為「鹹蛋黃呱呱包」，只在6月10日到7月8日期間限定販售，驚喜感十足的鹹蛋黃呱呱包，讓今年端午節多了一款與粽不同的美味提案，更加碼祭出多款超佛心的限定優惠組合。

▲頂呱呱全新推出端午節限定「鹹蛋黃呱呱包」，將香菇糯米飯結合整顆飽滿鹹蛋黃，端午粽子新選擇。 ▲全台頂呱呱門市推出「端午呱包雙吃組」等限定優惠套餐，以濃郁鹹蛋黃風味演繹經典在地美食，引發速食控朝聖。





經典呱呱包美味再升級

原本就是人氣必點的呱呱包，主打將香菇糯米飯和瘦豬肉大火炒香，再用金黃雞皮完美包裹下去油炸，這次內餡特別揉入靈魂主角鹹蛋黃，當濃郁鹹香的蛋黃融入米香與肉香中，一口咬下就能享受到外皮酥脆且層次豐富的爆汁口感，讓這款台灣在地美食展現出完全不一樣的邪惡滋味，絕對要朝聖。

▲頂呱呱限時一個月推出「鹹蛋黃呱呱包」，單點售價75元，搶攻端午節商機。





炸雞配呱呱包澎湃開趴

為了解救選擇障礙的速食控，這次頂呱呱一口氣推出三種抗通膨的超值套餐，不論是兩顆直接滿足的雙吃組，還是搭配經典地瓜薯條與可樂的輕食餐，通通只要139元就能搞定，如果是端午連假要跟家人朋友聚餐聚會，直接點爆包含原味雞腿、原味炸雞和四顆新品的狂歡桶，包準讓大家吃得過癮。

▲頂呱呱於6月10日至7月8日限時推出「端午呱包狂歡桶」，澎湃組合特價499元，適合連假期間家庭聚餐分享。

頂呱呱 鹹蛋黃呱呱包

活動時間：2026年06月10日三至07月08日

參與門市：頂呱呱全台門市，桃園機場及松山機場門市除外

新品售價：

鹹蛋黃呱呱包單點75元

端午呱包雙吃組 特價139元，原價150元，包含鹹蛋黃呱呱包2顆

端午呱包輕食餐 特價139元，原價161元，包含鹹蛋黃呱呱包1顆、地瓜薯條小1份、可口可樂系列飲品M1杯

端午呱包狂歡桶 特價499元，原價597元，包含鹹蛋黃呱呱包4顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、可樂曲線瓶1.25L1罐



注意事項：

1、青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L，會以功夫純茶M3杯代替

2、原味炸雞可以加價6元升級為辣味炸雞

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