今天女王要來跟大家介紹，新北的超人氣海鮮美食位於野柳的 望海亭海鮮餐廳，這家海鮮餐廳以新鮮、平價及多樣化的海味深受在地老饕們的喜愛，店門口更有現挑現撈的活新鮮讓客人可以安心挑選，每到用餐時段那絡繹不絕的人潮就是它高人氣的最佳證明!

⏏文章摘要

望海亭海鮮餐廳位置

店家名稱：野柳望海亭海鮮餐廳

地址：新北市萬里區港東路162之15號

營業時間：11:00-20:00

電話：02-24921605

望海亭海鮮餐廳 地點位於新北市的萬里區，停車位置可以至前方的野柳海洋世界停車場(餐費可免費哲停車費)。



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望海亭水產區

而望海亭最具特色就是那新鮮現撈的水產區，超多樣的水產像極了一座小型海洋生態區，除了提供新鮮海鮮店內老師傅獨家現做的各式料理更是一絕，每一道菜色都非常美味，話不多說立馬帶大家來吃這家野柳美食推薦吧~

對了! 大家到訪用餐時，記得先到門口的表格先簽到，才算是正式預約喔! 店家會依照名單上叫號，因為大家看店內那滿滿的人潮幾乎座無虛席，建議早點預訂然後到訪時填表喔~



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望海亭海鮮菜單

望海亭提供超多海為美食組合，不論是涼拌、壽司、刺身、燒烤、炸物等等...，多樣化的菜色應該能滿足挑嘴的你，這次女王也點了滿滿一桌美味料理，就讓我們邊吃邊把望海亭的招牌菜色，慢慢分享給大家吧~

★ 查看：望海亭海鮮菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

綜合生魚片$220

首先先來介紹前菜，由鮭魚、鮪魚、旗魚三種刺身組合而成的綜合生魚片，只需要搭配芥末就可以吃到魚肉鮮甜的迷人香氣，滑嫩鮮美的魚肉飽滿富含油脂且入口即化的口感真的會讓人一吃就愛上的美味!

蒜味九孔$350

這道超鮮活海鮮一上桌就讓女王嚇到! 活跳跳的九孔竟然還在餐盤上跳舞，真的太狂拉! 話說這道超狂料理，一定要經過完整烹煮後才可以食用喔! 烹煮後入口時每一顆九孔都有濃郁的蒜味和鮮嫩的海味，這種絕妙的完美口感絕對是望海亭的必點招牌喔! 而且6顆九孔居然只要$350，只能說店家真的是太佛心了~



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鹽烤龍蝦$680

既然都說到了活海鮮，就一定不能錯過這道，老闆現撈製成的鹽烤龍蝦，選用新鮮龍蝦再經過店家爐火純青的烹煮後，絲滑細嫩的蝦肉入口鮮甜飽滿帶著適度的水感，這來自萬里大海裡的鮮甜滋味真的會讓人著迷到不行~

酒蒸蛤蠣$350

再來是女王的最愛酒蒸蛤蠣，這飽滿肥美的蛤蠣搭配上微微的酒香，一口咬下清甜鮮美的蛤蠣肉迸裂而出，在口中迸裂的美味更猶如來到大海的懷抱~ 又是一道一下就嗑光光的料理呢~ 哈!

海鱺魚兩吃$1090

望海亭的海鱺兩吃絕對是今天的亮點美食！以新鮮的海鱺魚搭配兩種美味吃法，第一種吃法是海鱺魚湯，烹煮後的魚肉每一口都充滿著層次，那清澈透亮的魚湯味道鮮甜不膩且綿密化口，而另一種吃法則是一端上桌就香氣撲鼻的三杯海鱺，鮮嫩的魚肉搭配濃郁的三杯醬汁，每一口都軟嫩多汁，如果您喜歡一魚多吃的菜餚，這道料理絕對是必點的美食佳餚喔!

海菜炒蛋$280

吃了這麼多美味料理後，接著我們就來吃點蔬菜料理，現炒上桌的海菜炒蛋吃起來爽脆又不膩口，這種新鮮的口感可是外面吃不到的美味啊!

避風塘中卷$350

而這道避風塘中卷經過油炸後酥脆的外皮搭配鮮嫩的中卷再加入獨特的避風塘香料，每一口都爆發出多層次的美味，是一道讓人越嚼越香的美味料理呢~

新北萬里區美食推薦

望海亭是一家充滿了多樣化美食風味的海鮮餐廳，如果你想找個可以吃到菜色豐富又新鮮美味的海鮮，望海亭絕對會是你的好選擇! 最後女王就把這間2023新北萬里區美食推薦給大家囉~ 這精緻又美味的料理絕對值得一試喔!

野柳望海亭海鮮餐廳-資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：野柳望海亭海鮮餐廳

地址：新北市萬里區港東路162之15號

營業時間：11:00-20:00

電話：02-24921605