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【Foodie】雙胞胎出關大餐｜台北中山。Pasta & Co.

2023-09-02 10:25:45 Eugenia 人氣：98
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窩客好文

Eugenia

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：PASTA & CO.
place台北市中山區南京東路三段9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

上一次和雙胞胎見面已經是2020年11月了

這次終於又見面除了恭喜雙胞胎出關

另外就是吃了十年素的她終於開葷了

早就約好她開葷要一起吃大餐  結果postpone到現在

這次我們去吃了Pasta & Co.

 

雙胞胎比我早到在店裡等我  一看到她真的超感動 【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

店很寬敞  是舒服的用餐環境  坐滿了也不覺得擁擠或太吵

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

 

Pasta & Co.的menu看似簡單但很多特別的菜色  看得出創意和用心

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

(Picture from Pasta & Co. website)

 

先上飲料  雙胞胎的是cappuccino  我的是香草國寶茶  

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

前菜是讓雙胞胎很high的松露奶油燉飯球

在看menu的時候我說前菜要不要健康一點來個沙拉

然後瞄到這道隨口說了：還是松露奶油燉飯球？

雙胞胎整個很興奮的說：要要要！(於是沙拉就掰了)

因為聊天聊得太認真了  到家才發現我沒有拍燉飯球切開的樣子

但他是義式炸飯糰Arancini  裡面是燉飯包mozzarella 

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

我的主餐點了經典檸檬瑞可塔枕頭麵

看到這名字時立刻想到法朋的老奶奶檸檬蛋糕 (也是雙胞胎帶我去吃的)

結果他的醬還真的叫做老奶奶慢燉番茄醬  老奶奶也太夯了哈哈

ravioli小小顆的很可愛  裡面是檸檬瑞可塔內餡  吃起來很清爽

以前吃ravioli常常吃到最後太膩  因為太大顆又太奶

這道吃完都沒有膩感  甚至覺得可以再吃幾顆

我們隔壁桌一對男女比我們晚進來  女生還跟男生說我的看起來很好吃

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

 

雙胞胎點了檸檬白酒草蝦細扁麵

這道的大蒜檸檬奶油我很喜歡  原本以為會是清淡口味  結果是清爽的濃郁 (什麼形容啦)

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

 

最後吃了蘋果派劃下句點  蘋果派加冰淇淋就是不敗

【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

 

Pasta & Co.份量對我來說剛好  比較會吃的朋友應該可以多點一道前菜

這次吃到的我都很喜歡  以後有姊妹約會也會想再來～

 

後來聊一聊店裡突然燈全開  好亮嚇一跳  原來是我們坐到人家要打烊了

在那裡講了三小時update這兩年半左右各種事  好的壞的綠茶的

一起當壞嘴豬翻白眼各種荒謬is what we do best

很高興我們都達到自己的目標和更好的狀態  一起開心健康的生活

套句阿公的座右銘：對自己好一點 【Foodie】雙胞胎出關開葷大餐｜台北中山。Pasta &

 

【Pasta & Co.】

台北市中山區南京東路三段9號

(02) 2506-9070

週一 11:30~14:00 / 週二～週五 11:30~14:00, 17:00~22:00

週六～週日 12:00~15:00, 17:00~22:00

官網: https://www.pastaco.tw/zh-TW

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美食 食記 台北美食 義大利麵 台北義式 中山區美食 南京松江美食 Pasta & Co.
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