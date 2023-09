【Foodie】雙胞胎出關大餐｜台北中山。Pasta & Co.

上一次和雙胞胎見面已經是2020年11月了

這次終於又見面除了恭喜雙胞胎出關

另外就是吃了十年素的她終於開葷了

早就約好她開葷要一起吃大餐 結果postpone到現在

這次我們去吃了Pasta & Co.

雙胞胎比我早到在店裡等我 一看到她真的超感動

店很寬敞 是舒服的用餐環境 坐滿了也不覺得擁擠或太吵

Pasta & Co.的menu看似簡單但很多特別的菜色 看得出創意和用心

(Picture from Pasta & Co. website)

先上飲料 雙胞胎的是cappuccino 我的是香草國寶茶

前菜是讓雙胞胎很high的松露奶油燉飯球

在看menu的時候我說前菜要不要健康一點來個沙拉

然後瞄到這道隨口說了:還是松露奶油燉飯球?

雙胞胎整個很興奮的說:要要要!(於是沙拉就掰了)

因為聊天聊得太認真了 到家才發現我沒有拍燉飯球切開的樣子

但他是義式炸飯糰Arancini 裡面是燉飯包mozzarella

我的主餐點了經典檸檬瑞可塔枕頭麵

看到這名字時立刻想到法朋的老奶奶檸檬蛋糕 (也是雙胞胎帶我去吃的)

結果他的醬還真的叫做老奶奶慢燉番茄醬 老奶奶也太夯了哈哈

ravioli小小顆的很可愛 裡面是檸檬瑞可塔內餡 吃起來很清爽

以前吃ravioli常常吃到最後太膩 因為太大顆又太奶

這道吃完都沒有膩感 甚至覺得可以再吃幾顆

我們隔壁桌一對男女比我們晚進來 女生還跟男生說我的看起來很好吃

雙胞胎點了檸檬白酒草蝦細扁麵

這道的大蒜檸檬奶油我很喜歡 原本以為會是清淡口味 結果是清爽的濃郁 (什麼形容啦)

最後吃了蘋果派劃下句點 蘋果派加冰淇淋就是不敗

Pasta & Co.份量對我來說剛好 比較會吃的朋友應該可以多點一道前菜

這次吃到的我都很喜歡 以後有姊妹約會也會想再來~

後來聊一聊店裡突然燈全開 好亮嚇一跳 原來是我們坐到人家要打烊了

在那裡講了三小時update這兩年半左右各種事 好的壞的綠茶的

一起當壞嘴豬翻白眼各種荒謬is what we do best

很高興我們都達到自己的目標和更好的狀態 一起開心健康的生活

套句阿公的座右銘:對自己好一點

【Pasta & Co.】

台北市中山區南京東路三段9號

(02) 2506-9070

週一 11:30~14:00 / 週二~週五 11:30~14:00, 17:00~22:00

週六~週日 12:00~15:00, 17:00~22:00

官網: https://www.pastaco.tw/zh-TW

文章標籤