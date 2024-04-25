由於姊姊近期因為離職選了一家汐止的吃到飽鍋物店舉辦歡送會，

結束後還對我叨叨念念的跟我提起味道很讚的事情，被姊姊介紹的話天花亂墜，

在拗不過我的請求下，終於讓姊姊帶我去吃吃看啦！！

今天家姐帶胖達來開箱的就是在汐科火車站附近的「魯山人」~~~~~！

魯仙人 品牌小故事

「魯山人」以日式禪風為出發點，試圖結合視覺與味覺，打造舒適的環境，

並精心調製醬汁與嚴選鮮美肉品、加上主打壽喜燒獨特的烹飪方式，

讓饕客們味蕾大飽口福～～。魯山人把這精神持續的傳遞到服務細節與品質，

或許這才讓我姐這樣心心念念的啦～！

魯仙人 環境介紹

門面是帶有著日式風格的蘑菇石板裝潢並鑲著logo銘牌，透著低調內斂的氣息；

入口處也很貼心的放著MENU，給有興趣的消費者可以先參考，確認後再行消費喔！

進入之後，看見一盞華麗的吊燈搭配其裝潢，猶如窺見洞口的明亮；

裡面非常寬敞舒適，多以四人座為主。入口的左手邊幾乎被整個自助吧佔領，

看過去有著玲琅滿目的選擇。而胖達跟姊姊選擇了較裡面的座位入座囉！

*拉開下方檯面的抽屜，有放餐具在裡面可供使用喔！

魯山人也有非常豐富的自助吧~~!!

有汽水機、咖啡機、果汁、霜淇淋機、奶茶、冬瓜茶、

泰國明果冰淇淋、蛋糕、水果櫃、另外醬料～

也有不少選擇，可以滿足給醬醬人人的需求。

最右側則有非常多的火鍋料、青菜可以挑選～～甚至還有胖達最愛的滷肉飯(丼飯)～～！

魯山人 菜單

翻開菜單，有著不同種類的湯底與各種吃到飽的方案。

•湯底

有免費且為招牌的「關東風壽喜燒」與「日式原味高湯」、

另外有四種加價的特色湯底分別是「天香蒙古白湯」、「重慶麻辣紅湯」、

「青花椒綠麻辣」、「香濃牛奶鍋」。

•吃到飽方案

魯山人現場有提供四種方案~各別是「無肉不歡B」、「大快朵頤」、「無肉不歡A」、

與最豪華的「和牛海陸饗宴」，前面三者基本上以雞肉、豬肉、牛肉為主，

純粹的肉食主義者，胖達推薦這三種方案~CP值也非常高!!

喜歡海鮮或者想要嘗試更高檔的美澳和牛就更推薦和牛海陸的方案啦!

今天姐姐招待~當弟弟沒再客氣的啦~~直接和牛海陸饗宴點起來囉!!!

*魯山人超貼心的還有敬老優惠價(70歲以上享有優惠)~值得讚一個!

魯山人 點餐方式

入座與選好套餐的搭配後，服務人員會提供一張印有QRcode的點餐連結，

隨後即可掃描直接進行點餐服務喔，上面也會顯示可以點餐的剩餘時間，非常貼心。

很快地跟姊姊迅速的點上了第一波肉品與海鮮~就等著陸陸續續上桌啦!!

魯山人 鍋底

首先上桌的就是~跟姊姊決定要豪邁品嘗的四種湯底拉，

加價配成兩個鴛鴦鍋開吃~!鍋底送上來時，各自散發著不同的香味，

光聞那味道~整個飢餓感就起來了!!

天香蒙古白湯

白湯味濃、湯體溫順，湯中帶有中藥香與紅棗的甜味，豐富熬煮素材，

讓湯頭濃郁十分~裡面甚至有整顆的未剝殼烘烤過的桂圓，讓湯頭味道更有濃韻的風味。

青花椒綠麻辣湯

綠色的湯底，傳來一絲絲的辛香，舀了一口試喝，

起初覺得味道似乎沒有想像中的麻，卻在尾韻傳來陣陣的鮮麻感，愈喝愈麻，直呼過癮。

日式原味高湯

以昆布為主的湯頭，風味也相當佳，清澈的湯底，卻有相當馥郁的味道。

關東風壽喜燒

壽喜燒風味濃厚，醬油感風味十足，肉片在裡面稍微涮一下就會非常入味喔!

魯山人 和牛海陸饗宴

和牛海陸饗宴，擁有最豐富的肉品與額外的海鮮可以品嘗，

還有主打的美澳嚴選和牛與熱門的天使紅蝦等海鮮可以選擇~!!

肉品的部分不一會兒就上來拉~~兩大盤分別上了~

肩小排、美澳和牛、松阪豬、梅花牛與嫩肩牛。

美澳和牛

胖達最期待的莫過於是這一到美澳和牛的肉品啦!!

雪花點狀般的油脂散佈在肉片之中，稍微涮個幾下就可以食用，

油脂均勻而不膩口，肉質軟嫩、鮮甜非常好入口。

肩小排

俗稱的「霜降」，肉片有著均勻的油脂分布

，因油脂沒有過多的分布讓整體肉感在咀嚼中表現得得較有咬勁。

雪紋松阪豬

外觀整體肉質白嫩，油脂細緻而不膩，

川燙熟透後入口相當柔嫩、甜美且富有肉香。

嫩肩牛

肉片上清楚的帶有一條嫩筋，在川燙後吃起來除具有咬勁外

且本身的嫩筋會帶有一點點脆口的口感。

梅花牛

富有油脂分布的梅花牛，咬下的肉質感受非常軟嫩可口~!

而後上桌的就是我們點選的海鮮啦~!當時胖達心裡就有在想海鮮出餐時間有比較久，

沒想到端出來是如此的令人驚豔!真的是辛苦師傅他們的擺盤了!!

海鮮們氣派的在這一大盛的器皿之中，非常壯觀。

天使紅蝦&白蝦、草蝦

蝦類的新寵兒~「天使紅蝦」肉質入口感受鮮甜，咬下去有著肉質的彈性與鮮味，

吃起來不會有桑桑那種軟爛的口感。而平常更常吃的草蝦~其肉質也非常的Q彈美味~~。

船釣小卷

肉質滑嫩、脆口,其味道也非常鮮甜。

干貝

咬下的那瞬間~還有不少湯汁濺出，真的鮮甜味美，肉質彈牙可口

九孔鮑魚

肉質紮實富有咬勁，入口還有濃濃的海味溢出的鮮味感。

鯛魚、鱸魚

魚肉細緻扎實不鬆散、肉質鮮甜。

扇貝

肉質滑嫩厚實，咬下去帶有QQ的肥厚口感~。

鮮蚵

不太吃蚵仔的胖達~吃了一顆嚐嚐鮮~!

在胖達的舌尖上的感受，蚵仔本身肉質軟嫩滑順~。

最後用餐的部分胖達還有到自助吧品嘗了一下丼飯跟冰淇淋~

丼飯

黑金色的滷汁，濃厚的香氣，直接讓胖達胃口大開，

那豐富的油脂入口即化，拌在飯中極為順滑好入口。

*內有牛肉~不吃牛的朋友要注意喔

泰國明果冰淇淋

主打各式熱帶水果風味冰淇淋，其每一款皆果香味豐厚，

尤以波羅蜜的口味更富含果肉與奶香，白玉荔枝、草莓娜娜的風味也都不錯喔！

香草冰淇淋

胖達很喜歡這種自助式的霜淇淋機，好玩又好吃!香草冰淇淋中透著一股淡雅的香草味，

與融在上舌尖上的冰霜感，真的是非常美味。

魯山人 結語

整體的用餐環境非常的舒適，且選擇的品項非常多元，

唯一可惜的就是胖達的胃太小，沒辦法再吃更多的啦~~~~~!!

魯山人，非常適合家庭聚餐~或者朋友聚會相約的地方；

其中的套餐也針對不同的族群做選擇，喜歡肉肉多的CP值推薦「大快朵頤」、

「無肉不歡A」、「無肉不歡B」、再加點海鮮單點也是一個不錯的選擇~

當然也可以點最奢華的和牛海陸饗宴啦!

今天被姊姊請到一餐真的是值回票價啦~!

下面也分享一下魯山人 汐止店的資訊給各位朋友囉~~！

店名:魯山人 汐止店

地址: 新北市汐止區中興路150巷4號

電話: 02 8693-3333

魯山人 官網 : 點我進入

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魯山人 IG : IG 粉絲團