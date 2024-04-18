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燒肉眾三重自強店週年慶活動介紹

燒肉眾這個品牌相信吃過燒肉的朋友都聽過或回訪很多次了,燒肉眾一直是我們喜歡的平價燒肉,最近剛好是燒肉眾13週年慶,路過三重自強店發現現在有一系列的週年慶活動特別再來吃一波~~

生日對對碰~~生日月份日期有01.03.13來店用餐並分享ＩＧ就有手掌大的干貝唷～哇！一口咬下好滿足唷！



村長挑戰賽：週年慶期間來店用餐就可以挑戰唷～哇！松葉蟹味噌湯耶！裡面還有一隻白蝦～～口味超級鮮美好好喝！

消費滿２５００撲克牌唷～



還有ｖｉｐ優惠．壽星不定期優惠另外宵夜場也是省很大窩～

燒肉眾菜單及用餐環境

三重自強店位於很熱鬧的自強路美食一條街，用餐場地有一樓．二樓座位大概都是４人座用餐環境很舒適每桌都有個超大的吸油排煙設備，不用怕吃完身上都是烤肉味唷～



餐點的部分分為三種價位＄５９９／＄７９９／＄９９９每個價位都包含有主食．小菜．蔬菜．甜點．自助吧！

另外我個人很建議要＋＄５０／＄２００升級唷～這樣還有特殊的海鮮肉品升級吃到飽唷！

燒肉眾也考慮到朋友或家人聚會可能會有素食的朋友，所以還有素食友善菜單唷～

豺狼及小幫手用餐食記分享

今天我們是兩個人用餐＄７９９＋５０元升級，不誇張大家都吃到豺狼愛吃肉所以這一輪我們把每一種肉品都點了一輪～～

首先這松葉蟹超級飽滿裡面還有白蝦，口味超級鮮美好吃！另外生日對對碰我得到手掌大的大扇貝，一口咬下只有一個字＂鮮＂～滿足！！



豺狼小幫手很喜歡來燒肉眾吃飯，因為一個人＄７９９不管雞肉．豬肉．牛肉．海鮮．飲料．甜點．都可以吃到飽，而且燒肉眾真的沒在怕客人吃的啦！很多地方燒肉都會限制一次只能點３～５樣，然後每盤可能都只有２隻蝦或４．５片肉所以要一直點一直等上菜，但燒肉眾大家看菜單就知道肉都後切片數也多，海鮮也是大概點各兩輪就可以吃的很滿足又飽！！

還有服務的部分也是我們選擇燒肉眾的原因，去過的每一間店服務人員都會很貼心的教我們怎麼烤，有空的時間還會幫忙烤，還會時不時的轉過頭來跟我們說．．．這干貝是生食級的所以不用烤太久，肉片如果要吃五分熟可以翻面起來囉～～時間到前還會再來提醒我們要不要再加點？有沒有吃飽？要不要再來點點心．．．真心覺得很窩心喔！所以這就是我們喜歡也推薦燒肉眾的原因！

我們覺得可以點＄７９９＋５０升級唷！這樣菜品肉類選擇很多而且還有超值七品海鮮吃到滿足唷！

燒肉眾精緻炭火燒肉(三重自強店）地址及相關資訊

燒肉眾-精緻炭火燒肉(三重自強店）

地址:新北市三重區自強路一段175號

電話: 02 89857538

訂位:https://inline.app/booking/-LQ1xikQ_GskkDbDq34r:inline-live-2a466/-NEF43q5iW_M9nMsvDNV?language=zh-tw

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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