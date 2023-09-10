【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

這兩個月看表演看得很過癮

上週和二舅去看了鐵達尼號音樂劇 下個月還有另一齣

這週末則是我帶媽媽去看《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會

雖然之前那波原本覺得有點失望 但還是覺得他很有才華

加上後來覺得女方也是不簡單/他也蠻衰的 所以這次我們還是要支持一下

依照慣例 演唱會前或後一定要在附近吃美食

這次演唱會是19:30開始 於是我和媽媽決定先去紅屋吃early dinner

雖然離家很近但上次吃也是2015的事了

之前來是吃午餐 晚上來的氣氛完全不同耶很浪漫

真的是燭光晚餐 吃來吃去還是很愛這種老派餐廳的氛圍

(今天帶背著馬芬包包的布丁一起出來吃飯+看演唱會)

點完餐首先上桌是招待的蔬菜棒 有小黃瓜、紅蘿蔔、豆薯(豆薯口感很像水梨)

大蒜麵包和軟法麵包熱熱的配奶油perfect 但我怕後面吃不下所以軟法只吃了一半

湯我選了洋蔥濃湯 洋蔥滿載

媽媽的是義式番茄蔬菜湯

喝完湯又出現了一份沙拉 後來想難怪一開始蔬菜棒說是招待的 原來真的是extra的

這道沙拉裡有黑豆、玉米粒、馬鈴薯、醃過的小番茄 平常不愛生菜沙拉的我竟然吃光了

btw 紅屋的千島沙拉醬超好吃 雖然給得偏多但又不會覺得很肥很膩

吃完沙拉已經八分飽了 但這時才進入重點

我今天主餐點了腓脷牛排 配菜是花椰菜和蜜地瓜 (今天吃了好多蔬菜真健康)

五分熟 吃起來很軟嫩 原味就很棒

醬有黑胡椒和蘑菇兩種可以選 我選黑胡椒對我來說太辣 下次想試試看蘑菇

媽媽點蒜汁牛排 裡面有包整顆的大蒜她咬到說超辣 (這餐都被辣到的兩人 XD)

餐後飲料我們都選了熱咖啡

上次吃完紅屋就一直記得他咖啡很好喝 還有那次的傳統cheesecake也深得我心

這次的甜點是巧克力蛋糕 苦的我愛

覺得比起變化/選擇多但又不怎麼樣的甜點 這種單一選項但是經典美味的更用心

吃了開心的一餐然後去看了很棒的演唱會

【紅屋牛排 南京店】

台北市松山區南京東路五段56號

(02) 2747-2197

每日 11:30~15:00, 17:30~22:30

官網: https://www.homesteak.com.tw/

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