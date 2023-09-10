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【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

2023-09-10 09:42:38 Eugenia 人氣：98
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窩客好文

Eugenia

發表篇數：83篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：紅屋牛排館 (南京店)
phone02-2747-2198
place台北市松山區南京東路五段56號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

這兩個月看表演看得很過癮

上週和二舅去看了鐵達尼號音樂劇  下個月還有另一齣

這週末則是我帶媽媽去看《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會

雖然之前那波原本覺得有點失望  但還是覺得他很有才華

加上後來覺得女方也是不簡單/他也蠻衰的  所以這次我們還是要支持一下

 

依照慣例  演唱會前或後一定要在附近吃美食

這次演唱會是19:30開始  於是我和媽媽決定先去紅屋吃early dinner

雖然離家很近但上次吃也是2015的事了

之前來是吃午餐  晚上來的氣氛完全不同耶很浪漫

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

真的是燭光晚餐  吃來吃去還是很愛這種老派餐廳的氛圍

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

(今天帶背著馬芬包包的布丁一起出來吃飯+看演唱會)

 

點完餐首先上桌是招待的蔬菜棒  有小黃瓜、紅蘿蔔、豆薯(豆薯口感很像水梨)

大蒜麵包和軟法麵包熱熱的配奶油perfect  但我怕後面吃不下所以軟法只吃了一半

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

湯我選了洋蔥濃湯  洋蔥滿載

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

媽媽的是義式番茄蔬菜湯

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

喝完湯又出現了一份沙拉  後來想難怪一開始蔬菜棒說是招待的  原來真的是extra的

這道沙拉裡有黑豆、玉米粒、馬鈴薯、醃過的小番茄  平常不愛生菜沙拉的我竟然吃光了

btw  紅屋的千島沙拉醬超好吃  雖然給得偏多但又不會覺得很肥很膩

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

 

吃完沙拉已經八分飽了  但這時才進入重點

我今天主餐點了腓脷牛排  配菜是花椰菜和蜜地瓜 (今天吃了好多蔬菜真健康)

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

五分熟  吃起來很軟嫩  原味就很棒

醬有黑胡椒和蘑菇兩種可以選  我選黑胡椒對我來說太辣  下次想試試看蘑菇

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

媽媽點蒜汁牛排  裡面有包整顆的大蒜她咬到說超辣 (這餐都被辣到的兩人 XD)

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

 

餐後飲料我們都選了熱咖啡

上次吃完紅屋就一直記得他咖啡很好喝  還有那次的傳統cheesecake也深得我心

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

這次的甜點是巧克力蛋糕  苦的我愛

覺得比起變化/選擇多但又不怎麼樣的甜點  這種單一選項但是經典美味的更用心

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

 

吃了開心的一餐然後去看了很棒的演唱會 【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

【Foodie】老派浪漫的牛排館｜台北松山。紅屋牛排

 

【紅屋牛排 南京店】

台北市松山區南京東路五段56號

(02) 2747-2197

每日 11:30~15:00, 17:30~22:30

官網: https://www.homesteak.com.tw/

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美食 食記 台北美食 松山區美食 牛排 南京三民美食 紅屋牛排
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