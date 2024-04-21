這一陣子胖達早餐總是饅頭+麥片，過著感覺很養生的生活，

但總會想起那選擇超級豐富的早餐店能夠吃上的超多種類，

雖然不比精緻的早午餐店，但吃下來也總有一種幸福的富足感。

後來同事推薦胖達我可以去吃萬華車站附近的一家充滿「古早氛圍」的早餐店，

餐點選擇也極為豐富，一定可以滿足我！！

胖達馬上趁休假的日子趕快來一探這家「麥町吐司工房」。

麥町吐司工房

麥町吐司工房創立於民國壹零貳年，目前全台加離島約有80多家的分店喔!

每一家都具有自己的特色，而其中最大的共同點莫過於那充滿懷舊的「古早味」！

而乘載的是創始人SEAN對母親的思念，在當時60年代農耕時母親帶給他們的私房料理，

成就了如今的麥町吐司工房。

麥町吐司工房 環境介紹

進入的瞬間彷彿回到了60～70年代，滿滿的懷舊感湧出，

搭配著非常動聽的老歌，令人神往古早的時光。環境舒適，

入內有一側搭配著大面的格子窗，讓陽光可以灑落進來，

而牆上裝潢的佈局、古早味的小型傢俱、家電來點綴每一個角落，

讓麥町更讓人能夠身處60年代的時光感。

麥町吐司工房 菜單

在櫃檯拿了菜單入內選了個位置後，一看內容發現真的不得了！！

種類真的是非常豐富！有吐司、蛋餅、乳酪餅、炸物、點心、炒泡麵、飲品，

最誇張的莫過於是「丼飯」拉。其中還有不少熱門的拼盤系列可以來挑選，

給有選擇障礙的好朋友省下不少時間～。

北部很少有早餐店會提供飯類，不過在南部就很常見，

之前在台南長大的胖達，早餐就常常吃雞肉飯、燒肉飯等～

看到這些丼飯還有種親切感。

驚嘆完菜單的內容之後，胖達也挑選了「中秋烤肉蛋吐司」、「金沙蘿蔔糕蛋」、

「台式九層塔蛋餅」、「滷肉炒泡麵」與一杯冰奶茶！

來一飽垂涎多天的早餐啦。

麥町吐司工房 台式九層塔蛋餅

端上九層塔蛋餅的瞬間，直接滿溢九層塔的香味，蛋餅內裹九層塔，

而外覆著蛋皮，可以先品嚐到蛋皮與餅皮的柔嫩感，

再傳出九層塔的辛香感，與醬油香、辣椒醬搭配，整體味覺變化豐富～～

麥町吐司工房 滷肉炒泡麵

沒想到有機會在早餐店吃到這麼台式的炒泡麵，還滷肉口味的！！

滷肉本身肥兒不膩，入口即化，帶著油脂的泡麵，

入口滿嘴油香，高麗菜也不會炒得過軟，保留不錯的脆口風味。

麥町吐司工房 金沙蘿蔔糕蛋

份量超多的蘿蔔糕，入口非常軟嫩，搭配一層蛋皮，

並灑上一層鹹蛋黃，引出的蛋香讓風味變的更佳！

麥町吐司工房 中秋烤肉蛋吐司

吐司是用“鐵板煎烤”的方式，所以夾著肉片也不會濕軟塌陷，

讓入口的吐司口感也會酥酥的！搭配軟嫩且不失咬勁的里肌肉，

是運用類似烤肉般的烹飪方式～讓肉片帶有一點焦香感~吃起來更香。

而塗抹在吐司內的沙拉醬、醃製的辛香、荷包蛋勾勒出整體微甜、微鹹的風味。

麥町吐司工房 結語

麥町吐司工房有著超豐富的選擇，實際吃起來也都有著不錯的水準。

其中更充滿著令人懷舊的氣氛，在用餐之餘可以感受一下過往的時光，

令人久久駐留。

胖達也分享中華店的資訊給各位朋友～有興趣可以去吃吃看唷！

店名：麥町吐司工房 中華店

地址：台北市萬華區中華路二段34號

電話：02 2308 8203

麥町吐司工房 官網 : 點我進入

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