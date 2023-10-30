十月最後一個週末和姊妹約了吃大餐+逛街行程

這次來到了位於雙連站附近巷子裡的BeApe法國傳統餐酒館

入口還真的是一不小心就會錯過 還好出發前有先Google

姊妹還發現左邊那戶的門鈴上貼了紙條說他們不是餐廳 想必常常被按錯

拍一拍發現後面有人影差點沒嚇死 (也是要去吃飯的客人啦)

一上到二樓 透明屋頂採光很舒服 覺得這個空間喝下午茶再適合不過了

我們被安排在更裡面的用餐區

大量深色木頭材質讓人感到非常cozy 覺得在這裡晚餐約會也好適合

BeApe的低消是每人一份套餐 套餐有$1,380和$1,680兩種價位

差別在於$1,680的多了appetizer 還有starter的選擇多一些

我們點了兩種價位各一份share

今天我們還用了餐廳週的風味禮物通行證 一人招待一杯精選酒款

套餐飲料姊妹的是冰拿鐵 我選了一個很特別的可可茶

雖然是茶包泡的茶 但喝起來完全是無糖可可的味道 我們都覺得很神奇

第一道上桌的是麵包搭配三種傳統手工醬

我們的是鴨肝、奶油、ricotta cheese (選項還有一個橄欖的但我怕橄欖所以刪去)

鴨肝好好吃 雖然知道鵝肝鴨肝的製作方式很不人道但

接下來是里昂沙拉 中間有一顆溫泉蛋要先劃破攪拌 旁邊還有雞肝

我和姊妹都點了夏日南瓜堅果濃湯 湯很香甜滑順

starter我們選了經典大蒜奶油烤白玉蝸牛 (看到蝸牛必點的我們)

第一次這樣的吃法 大蒜奶油很香 搭配檸檬汁有種清爽/畫龍點睛的感覺

主餐姊妹點了橙汁鴨腿

舒肥過的櫻桃鴨腿肉質好軟入口即化 外皮香脆不會太油

鴨腿味道鮮甜 單吃或搭配旁邊的酸菜都無敵

我點的主餐是布列塔尼蘋果酒燉豬肩

雖然店員說豬肩肉比較有嚼勁 但我們覺得也是好軟(稱讚)

這道的醬汁是諾曼第的Calvados白蘭地為底的奶油蘋果醬

可惜麵包被我們嗑完了 不然配麵包一定也很好吃

最後的甜點我們吃了皇家巧克力蛋糕和法布魯頓梅子糕

皇家巧克力蛋糕完全是我的菜

上層的苦甜巧克力很濃 中間吃起來像金莎脆脆的

底下是布列塔尼酥餅 不會甜 和上面的巧克力完美搭配

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法布魯頓梅子糕吃起來口感像年糕(?)

可能因為我們先吃了巧克力蛋糕所以覺得沒有味道哈哈

姊妹表示：我確診了嗎喪失味覺？(開玩笑)

在BeApe吃了太滿足的一餐

而且我們都覺得媽媽也會愛 之後也要帶媽媽們來嘗鮮

【BeApe法國傳統餐酒館】

台北市中山區中山北路二段72巷1號2樓

週日～週四 11:30~14:30, 18:00~22:00

週五～週六 11:30~15:00, 18:00~22:30