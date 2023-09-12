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> 圖文創作 > 廣州第一名酸菜魚在中壢，超大魚頭鍋只有中壢有，吃個魚頭鍋還有火焰秀可以看

廣州第一名酸菜魚在中壢，超大魚頭鍋只有中壢有，吃個魚頭鍋還有火焰秀可以看

2023-09-12 00:13:09 芽月 人氣：1,228
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芽月

發表篇數：295篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：錄鼎記 魚頭酸菜魚
phone03-4275-252
place桃園市中壢區新生路211號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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最近這一兩年，大陸的酸菜魚因為短影片的關係
所以就有業者引進了台灣
馬上就造成一陣排隊旋風
這次中壢也有酸菜魚
起源自廣洲的第一名美食
這次直接落腳在中壢，不用再跑台北.台中
咱們中壢就有
甚至還有大顆的魚頭哦~~真材實料的剁椒魚頭，讓你一上桌就嗨到爆

桃園中壢-錄鼎記 魚頭酸菜魚 中壢/新生店

03 427 5252
桃園市中壢區新生路211號 （點選這裡開始導航
11：30-凌晨02：00 （下午不打烊）
有事才公休
停車資訊格：路邊停車格或銀河廣場地下停車場

 

錄鼎記酸菜魚在暑假後正式開幕
位置就在中壢人潮很多的SOGO六和商圈這邊
斜對面就是SOGO百貨，另一邊就是威尼斯影城
算是很多年輕人聚集的區域
這邊車流量也很大
所以開車前往的您，請務必小心行駛
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

錄鼎記-鹿鼎記，讓人印象深刻
而且外面大紅色的裝潢
非常喜氣洋洋
尤其是一到晚上
那大紅燈籠亮起時，在昏黃的街道上，格外的引人注目


 

店門口的魚頭裝置
也是跟客人說，來到錄鼎記，要點的就是這個魚頭啦！！！

錄鼎記酸菜魚 完整菜單

菜單給大家參考一下
有一人份到三人份的選擇
但我個人是覺得，一人份的酸菜魚就很夠兩個女生吃了~
因為太下飯啦！！


 

鮮青花椒魚   2人鍋    588元

這一大碗酸菜魚上桌，那個香氣真的是炸裂開來
超香的
上面還灑了不少菊花花瓣，看了心情就很好
裡面放了很多魚片，是無刺的哦
選用上好的烏魚肉，那個魚肉肉質非常的細緻
這時候就是要來一碗飯了
我沒有唬你們
一定要點他們的甜米飯，說穿了就是選用品質很好的越光米
吃起來口感甚佳
我親眼看到Vita夾著魚片狂配飯，一個人默默幹掉兩碗甜米飯
我自己也不小心吃完一整碗….(掩面）

有看到嗎
那個魚肉真的超好吃啊
而且裡面還可以再加點一些火鍋料來煮
當你點那種金針菇.木耳的生食時
廚房都會先幫你煮好，讓客人直接上桌就可以吃~是不是非常貼心
甚至底下還備有小火保暖，讓你吃到最後一口都是熱呼呼的呀~


 

鮮青花椒魚   1人鍋   388元

如果你是想要一人獨食的話，也是可以選擇自己一鍋啦
不過我是覺得自己一鍋會吃不完
除了裡面的魚肉給的不少之外
甚至裡面還有放酸辣粉
除了增加口感之外，更讓你有飽足感
老板也有說，他們家的餐點
用的香料都是從大陸當地引進
就是力求把當地吃到的味道，完整的復初重現給大家
所以那個成本也是相對的驚人……

酸辣粉   48元

一般來說，2人鍋裡面就有附酸辣粉了
如果你吃不夠，可以再加48元，店家會再幫你加一份酸辣粉下去
他這個不是米粉哦~也不是冬粉
比米粉要再粗一點，也比冬粉更耐煮
我們都好愛這個酸辣粉，口感非常咕溜呢

老罈酸菜魚   1人鍋  488元

如果你沒有很愛酸菜味的話，那麼可以考慮這個老罈口味
因為我覺得這款的酸菜味比較淡一點
而辣度是可以調整的
這款的麻味很明顯~也讓我辣到直呼受不了


 

初戀蕃茄魚  1人鍋  488元

如果你跟我一樣沒辦法吃辣，卻又很想吃這個好吃的魚片鍋的話怎麼辦
沒有問題~
點這個蕃茄魚就對了
它是不會辣的，上面只有放炸過的蒜酥來增加一點點刺激的香氣
我家女兒YAYA這次暑假尾聲有陪我來吃
一吃到這個蕃茄魚之後
就完全著了魔，除了不辣之外
那個蕃茄魚的湯頭非常甘甜，配上軟嫩的魚片實在是恰恰好
蕃茄魚的湯頭有讓我們全部的人都印象超級深刻的

魚頭燴麵   48元

像我第二次再來用餐時
就有記得要加點這個魚頭燴麵
這原本是要加在魚頭鍋裡面，煮好再讓客人自己放進去的
沒想到這緞帶麵配蕃茄魚也很讚
巴覆蕃茄湯頭的效果還挺不錯的
YAYA一個人就吃一份魚頭燴麵
望著我這孩兒，生母只覺得錢包好瘦好瘦….

 


 

青花椒麵   88元

如果你想要直接先吃麵了
那麼這裡也有單點的
加了超麻的青花椒醬
我只吃了一口我就說~謝謝，交給你們解決
我喝奶茶…..

說到奶茶
吃辣的就是要喝奶茶解辣啊
他們家的奶茶居然叫韋小寶的奶茶……
喝起來是不會太甜啦，解辣的效果是有的
但我們覺得另一款檸檬紫蘇梅也非常解膩好喝耶

 


 

18天冰釀生啤酒   88元

嗯~當然啦，這邊也是有祕魯可以喝
18天的甘醇是很多人都懂的
在這裡也可以點到啦

喝酒不開車，開車不喝酒

飲酒過量有礙身心健康

未成年不得飲酒

麻辣水煮魚頭   2人鍋   488*2

對~來到錄鼎記就是要吃這個魚頭鍋啊
目前也只有中壢這邊才吃的到
魚頭耶~超大顆的魚頭
每天限量30顆，賣完就是要等明天
真的好逼人啊
然後這個魚頭鍋要上菜還有儀式，上桌時還要把燈光都關掉才行！！

吃個魚頭鍋還有火焰秀跟吉祥話啊~~
對了~魚頭鍋要提早預訂哦，不然吃不到嘿

 


 

其實這辣度是可以調整的
可是那天我們忘了叮嚀~老板上菜用了基本辣…..
如果你們有點生食的蔬菜，店員都會先幫你煮下去
那個魚頭真的好好吃
六大部位，一定要吃看看

我雖然是靠海的台南人
但我沒有很愛吃魚頭，太麻煩了
可是這次妮妮帶我吃了一次這種大魚頭
我才發現，那個魚嘴唇好Q彈
魚眼旁邊的肉好好吃
還有嘴裡面的肉也夭壽嫩
這個如果是一般的魚頭我真的不想動
但是，像錄鼎記的大顆魚頭我就可以
這樣吃魚頭才爽嘛~~你們說對嗎~

 


 

有人一定會說，丫這個魚頭看起來沒有很大啊
來~給大家看一下，白色盤子就是2人份的大盤子
魚頭一定都是2人份
所以大家看一下比例，就知道，那個魚頭鍋，我是覺得三個人來吃才不會吃到狂打嗝啦

口水雞   188元

小菜也跟大家介紹一下
這邊也有口水雞可以點，但我們是覺得偏麻但不怎麼辣
可是那個雞肉好嫩~~好吃

銷魂鳳爪   88元

完了~我得了一種看到鳳爪就想到晨C小姐的病
有人跟晨C小姐一樣愛啃鳳爪的嗎~
這邊有鳳爪可以點哦~還挺入味的呢

 


 

麻辣皮蛋   88元

皮蛋控快來跟我相認
這款小菜的麻跟辣就真的都有
雖然很辣，但我就愛皮蛋啊~~~
（一邊吃一邊哭的我…)

這是我第一次吃魚頭鍋
讓我的印象還蠻好的
我是討厭吃魚頭的人，可是錄鼎記用這種肉質超嫩的大魚頭
我真的擺脫了那種吃魚頭好麻煩的怨念
可以啦~這樣我可以慢慢挑肉啦
還有那個不辣又好好吃的蕃茄魚
拜託~如果你們是有考慮帶小朋友來的話
小朋友不敢吃辣沒關係，一個蕃茄魚鍋就可以讓他們乖乖了
我女兒全程無怨言的開啟狂嚕粉動作
只要有這鍋蕃茄魚，不加辣的酸辣粉.燴麵啦.通通加下去
她就可以安靜的窩在那邊了
大力推薦，一定要來吃看看！！

加入大桃園美食推播，從LINE上面找美食

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：錄鼎記 魚頭酸菜魚-中壢/新生店
  • 所在地址：320臺灣桃園市中壢區新生路211號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-02:00
  • 店家電話：03 427 5252
  • 評價：★★★★★

 

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