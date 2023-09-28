最澎拜中秋禮盒開箱！想要氣派又搶眼的中秋禮盒就選它！還可隨心搭配實現禮盒自由～

好久沒開箱禮盒啦！

相信大家如果有看過我之前的部落格貼文

就知道我個人也開箱過很多各式各樣的禮盒

所以對於禮盒我的要求可是高的！

那麼來說說我怎麼拿到它的吧～

其實我一開始是先拿到來自林口的廠商贈送的三罐入的舞龍情禮盒

後來上禮拜回到中壢的親戚家後居然又收到兩罐入的禮盒！

就是這麼巧的讓我直接把舞龍情系列都收集齊了

連我自己都覺得有夠荒謬

怎麼會有這麼剛好的事情！

看來大家的眼光好像都很不錯

那麼今天就來看看為什麼大家會挑這款龍情的舞龍情禮盒吧！

總共有五種顏色（剛好沒有拿到重覆！超幸運）

但內容物都不一樣

像是黃色就是龍情最有名的麥香花生糖！

然後藍色是巧果酥、厚奶花生等等

紅色就是核桃糕、綠色是QQ地瓜球

最後桃色就是壹口酥

除了藍色以外其他都是綜合口味的～

所以可以吃到很多不一樣的味道

內容算是非常豐富！

當然每個顏色也都有分別代表的寓意

黃色是財、綠色是喜、桃紅是福、藍色是祿最後紅色是旺！

禮盒的部分有分成兩罐入跟三罐入的

可以自由搭配內容！

像是如果要送老闆或客戶就可以搭個財、喜、旺之類的

我覺得可以自己選擇做內容搭配滿有趣的～

用禮盒來體現的一個誠意跟心意的表現

而且龍情花生糖在桃園拌手禮或中秋禮盒、過年禮盒推薦等

都榜上有名！

已經是拌手禮跟禮盒的知名店家了～

所以也滿多人提到過年過節送禮都會第一個想到龍情

我們家是大人跟小孩也都滿喜歡

像是親戚也都會固定買龍情的禮盒來送我們吃

重點是口味又很多！例如花生糖還有香菜、海苔或芝麻等等

還有小朋友超愛的QQ地瓜球也有分花生跟黑芝麻

共同點就是吃起來都很軟嫩又不黏牙

就算是爺爺奶奶牙口不好也都很愛吃

當然啦～龍情就是以花生糖聞名

他們的花生糖真的又香又不甜膩主要是對牙齒很友善

花生也都粒粒飽滿超級真材實料！

在網路上看到的的評價也都很好～

許多桃園拌手禮推薦跟禮盒推薦

也會出現龍情花生糖

今年的舞龍情系列又更划算了！

因為可以一次打包龍情最有名的小零嘴、點心

許多品項都是很有人氣的商品

買來自己吃或送禮都非常適合～

我最喜歡的就是巧果酥跟厚奶花生了～

喜歡不甜膩巧克力與花生融合起來酥脆香甜

不管吃幾個都不會膩！

我一拆封就吃了三四個

跟家人一起看電視吃著好吃的龍情小零嘴真的超享受！

收到這個禮盒的我跟家人吃的很滿足～

如果想要送禮合表現自己的誠意跟心意的話

龍情這個舞龍情系列真的超推！

為了寫這篇文章

我還特地去官網看了一下

現在還有輸入折扣碼可以打折的優惠

如果有送禮需求或想自己買來吃

下面我放上我找到的網址～

有興趣的人也可以去逛逛看哦！

趁還有中秋優惠的時候入手當然比較划算啦～

龍情舞龍情系列中秋禮盒！推薦給大家！

中秋禮盒推薦：龍情舞龍情