為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝新北市三重﹞阿哥韭菜盒　在地人氣部落客大推的捷運站銅板美食，酥鹹香的韭菜盒與蘿蔔絲餅　／捷運台北橋站美食／三重韭菜盒／三重蘿蔔絲餅／三重文化北路美食

﹝新北市三重﹞阿哥韭菜盒　在地人氣部落客大推的捷運站銅板美食，酥鹹香的韭菜盒與蘿蔔絲餅　／捷運台北橋站美食／三重韭菜盒／三重蘿蔔絲餅／三重文化北路美食

2023-10-15 16:24:10 阿發的簡單幸福 人氣：116
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：895篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿哥韭菜盒
place新北市三重區文化北路4號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

阿哥韭菜盒all.jpg
最近某平日，阿發到三重捷運台北橋站附近探訪友人。準備離開時忽然想到，三重在地某超人氣部落客，曾推薦了在這捷運站旁，有攤無名的韭菜盒與蘿蔔絲餅。而我愛吃韭菜盒，老婆則是愛吃蘿蔔絲餅，於是臨時起意，順道走過去買來給自己，以及給老婆嚐一嚐～
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

阿哥韭菜盒01-攤外觀.jpg
▲攤外觀
位於捷運台北橋站出口斜對面，
文化北路上的「阿哥韭菜盒」，
開業約4年，
之前好像沒攤名，
後來才取為〝阿哥〞的樣子。
攤家就只賣3種品項，
豆沙餅（40元）、韭菜盒（45元）、蘿蔔絲餅（40元）

阿哥韭菜盒02-現包.jpg
▲現擀現包的蘿蔔絲餅
攤位與工作區，
以路邊攤來說，
看起來相當乾淨～

阿哥韭菜盒03-煎炸.jpg
▲入鍋煎炸

阿哥韭菜盒04-瀝油放涼.jpg
▲瀝油

阿哥韭菜盒05-蘿蔔絲餅豆沙餅韭菜盒.jpg
▲蘿蔔絲餅、豆沙餅、韭菜盒
個個外觀金黃酥香的模樣

阿哥韭菜盒06-韭菜盒外觀.jpg
▲韭菜盒（45元），外觀
外觀呈現金黃半圓狀

阿哥韭菜盒07-韭菜盒剖面.jpg
▲韭菜盒，剖面
內餡有韭菜、冬粉、豆干、碎蛋...等。
皮薄香酥、餡料豐富，
鹹香中帶些許胡椒味，
有合阿發的口感。

阿哥韭菜盒08-豆沙餅剖面.jpg
▲豆沙餅（40元），剖面
豆沙口感綿甜，
但不過於甜膩，
不喜甜食的阿發，
還可接受。

阿哥韭菜盒09-蘿蔔絲餅剖面.jpg
▲蘿蔔絲餅，剖面
內餡有著滿滿的白蘿蔔絲。

阿哥韭菜盒10-蘿蔔絲餅.jpg
▲蘿蔔絲餅
飽滿的蘿蔔絲，
皮薄酥香，
內餡則是充滿蘿蔔絲的清甜味。

我買給自己
攤家的三種品項，
也各買一個送去老婆公司，
給她吃。
我是現場趁熱吃，
覺得還不錯吃，
比起台北某著名的蘿蔔絲餅，
這口感較鹹香些，
也比較合我的口味。

一個小時後，
老婆吃到時已涼掉，
她覺得「阿哥」的韭菜盒偏油，
蘿蔔絲餅還不錯。
但她覺得，
在某台北著名的蘿蔔絲餅，
更加酥香，
滋味也是她更偏愛的原味清甜。

這是攤在三重，
喜歡吃蘿蔔絲餅、韭菜盒，
或是有順路經過的朋友們，
可以一試的攤家。
但是不是值得，
特地從其他地區前往購買，
這大概就很見仁見智了～
＃早餐想吃現擀現包蘿蔔絲餅與韭菜盒？
＃一早6點半就營業
＃攤家對客人親切

阿哥韭菜盒11-名片.jpg
▲名片
【營業時間】06301400；週日休息
【地　　址】新北市三重區文化北路4

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

【延伸閱讀】

﹝新北市三重﹞土司兄弟　在地人氣隱藏版的獨特早午餐，只有這才吃得到！店家手工自製、口感絕佳的半月土司三明治、禾莎軟歐捲、總匯波羅堡～

﹝新北市三重﹞清水糖　古法手工炒糖，杯中還有冬瓜塊的人氣老字號茶飲店

﹝新北市三重﹞一水創意牛排　瓜子肉飯、沙拉吧、濃湯、吐司餐包...等隨你吃，新開幕的高CP值台式牛排館～

﹝新北市三重﹞唯豐魯肉飯　源自知名老字號分家，人氣不輸原店名的滷肉飯名店攤

﹝新北市三重﹞今大魯肉飯　無時無刻人潮沒斷過的神級人氣滷肉飯名店~

﹝新北市三重﹞蓮霧滷肉飯　飄香近50年，附鹹菜筍絲、清鹹不甜黏，老三重人的滷肉飯滋味~

﹝新北市三重﹞五燈獎豬腳　不少政商名流與藝人都曾造訪，網路評價超過5千則，但反應兩極的知名滷肉飯老店

﹝新北市三重﹞店小二　當地五大人氣魯肉飯名店之一，涮嘴魯肉飯搭配清甜蝦仁羹的好滋味~

﹝新北市三重﹞育婷越南法國麵包　吃起來卡滋、卡滋超酥脆，每日自製手作現烤的高人氣越南法國麵包

﹝新北市三重﹞阿田油飯　飄香超過50年，老在地人的〝呷早頓〞傳統古早味~

﹝新北市三重﹞北港龍門生炒鴨肉焿　飄香三十多年在地必吃，湯頭鮮甜、鴨肉鮮嫩，超強人氣的生炒鴨肉焿

 

 

 

 

阿哥韭菜盒、捷運台北橋站美食、三重韭菜盒、三重蘿蔔絲餅、三重文化北路美食、三重銅板美食

 

 

文章標籤

阿哥韭菜盒 捷運台北橋站美食 三重韭菜盒 三重蘿蔔絲餅 三重文化北路美食 三重銅板美食
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




檢舉
share
chevron_left

﹝新北市新莊﹞維克熱壓吐司十五種鹹甜口味，竟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：895篇

1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
林家食堂 照片

林家食堂

4.45 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
食在幸福-邱記 廣東粥 涼麵 海鮮湯麵 小菜 (新莊幸福店) 照片

食在幸福-邱記 廣東粥 涼麵 海鮮湯麵 小菜 (新莊幸福店)

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市新莊區
享樂麻辣燙三重店 照片

享樂麻辣燙三重店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
香又Q潤餅捲 照片

香又Q潤餅捲

3.10 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
金火胡椒餅 照片

金火胡椒餅

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市永和區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up