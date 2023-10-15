最近某平日，阿發到三重捷運台北橋站附近，探訪友人。準備離開時忽然想到，三重在地某超人氣部落客，曾推薦了在這捷運站旁，有攤無名的韭菜盒與蘿蔔絲餅。而我愛吃韭菜盒，老婆則是愛吃蘿蔔絲餅，於是臨時起意，順道走過去買來給自己，以及給老婆嚐一嚐～
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▲攤外觀
位於捷運台北橋站出口斜對面，
文化北路上的「阿哥韭菜盒」，
開業約4年，
之前好像沒攤名，
後來才取為〝阿哥〞的樣子。
攤家就只賣3種品項，
豆沙餅（40元）、韭菜盒（45元）、蘿蔔絲餅（40元）
▲現擀現包的蘿蔔絲餅
攤位與工作區，
以路邊攤來說，
看起來相當乾淨～
▲韭菜盒，剖面
內餡有韭菜、冬粉、豆干、碎蛋...等。
皮薄香酥、餡料豐富，
鹹香中帶些許胡椒味，
有合阿發的口感。
▲豆沙餅（40元），剖面
豆沙口感綿甜，
但不過於甜膩，
不喜甜食的阿發，
還可接受。
▲蘿蔔絲餅
飽滿的蘿蔔絲，
皮薄酥香，
內餡則是充滿蘿蔔絲的清甜味。
我買給自己，
攤家的三種品項，
也各買一個送去老婆公司，
給她吃。
我是現場趁熱吃，
覺得還不錯吃，
比起台北某著名的蘿蔔絲餅，
這口感較鹹香些，
也比較合我的口味。
一個小時後，
老婆吃到時已涼掉，
她覺得「阿哥」的韭菜盒偏油，
蘿蔔絲餅還不錯。
但她覺得，
在某台北著名的蘿蔔絲餅，
更加酥香，
滋味也是她更偏愛的原味清甜。
這是攤在三重，
喜歡吃蘿蔔絲餅、韭菜盒，
或是有順路經過的朋友們，
可以一試的攤家。
但是不是值得，
特地從其他地區前往購買，
這大概就很見仁見智了～
＃早餐想吃現擀現包蘿蔔絲餅與韭菜盒？
＃一早6點半就營業
＃攤家對客人親切
▲名片
【營業時間】06：30～14：00；週日休息
【地 址】新北市三重區文化北路4號
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