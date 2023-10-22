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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Focaccia～來自花蓮手工PIZZA，道地義大利披薩超特別～桃園餐酒館、桃園美食…

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Focaccia～來自花蓮手工PIZZA，道地義大利披薩超特別～桃園餐酒館、桃園美食推薦

2023-10-22 22:11:11 貓少女日記 人氣：94
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窩客好文

貓少女日記

發表篇數：241篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：秀綠桃園店
place桃園市桃園區民族路145號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

桃園披薩必吃秀綠～桃園餐酒館推薦

花蓮知名披薩專賣店秀綠來桃園插旗！

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

喜歡吃披薩的人看這裡，桃園美食必吃

今天Kitty來到桃園知名餐廳秀綠

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

老闆在航空業服務15年，因為要陪家人

辭掉原本的工作，決定自己創業開店！

因常跑歐洲，所以把義大利美食帶回來

-

秀綠是老闆媽媽的名字，非常溫馨

老闆超厲害，拿到義大利專業披薩藝術學院證書、

伺酒師、乳酪鑑賞師的執照🪪

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

櫃檯旁邊的小冰箱，放著乳酪跟酒飲

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

光是裝潢就十分驚艷，有如來到歐洲

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

牆上還有掛著B&O的音響，簡約低調

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

典雅又高級的設計，每個角落都很精緻

牆上還有掛著老闆的收藏訂製畫

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

是老闆跟一位聲樂家享受美味Pizza

非常漂亮又精緻，還有很深的寓意呢

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

座位數有2人座、4人座、多人座，

裡面還有像是包廂的隱密空間

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

聚餐、派對可以在這裡舉辦喔！

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

秀綠菜單/秀綠線上預訂

一起來看看今天吃了什麼吧😋

-

🍒櫻桃鴨胸佐芝麻葉

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

手工披薩的藝術，讓披薩活了起來！

這個披薩必吃，鴨胸、鹹豬肉一次滿足

上面還有搭配芝麻葉與巴薩米克醋

櫻桃鴨胸軟嫩不乾柴，肉質豐盈可口

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

鹹豬肉鹹香迷人，加了起司更加對味

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

一般披薩冷掉，口感會偏硬

但是秀綠的一樣好吃，Q軟又美味

簡直把披薩注入了滿滿的靈魂啊！

-

🍕海陸米蘭鐵板厚披薩

（肋眼牛排佐義式肝醬×漁夫白酒海鮮）

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

超級浮誇的披薩，上桌真的被驚艷到！

海陸兩種口味一次滿足，太特別了～

肋眼牛排佐義式肝醬上面還有起司

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

鮮美又多汁的牛排，厚實又美味

漁夫白酒海鮮的蝦仁飽滿結實，

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

還有帶點白酒香氣，香氣四溢很誘人

厚披薩真的超飽足，3-4人分很剛好～

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

女生吃兩片很飽，但飽而不脹氣，

用料的選擇也很實在、用心

聚會、派對一起分著吃超棒的🥰

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

-

🧀布里藍紋乳酪搭伊比利豬

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

之前在澳洲有品嚐過的一道前菜，

老闆選擇最好的食材，讓客人吃得放心

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

天然乳酪很濃郁，還有堅果搭配更豐富

伊比利豬與醬汁搭配不膩口，

很適合搭配酒品一起品嚐呢👍🏻

-

🐷爐烤豬肋排

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

在披薩店，竟然也可以吃到豬肋排

爐烤豬肋排的外皮帶點微酥口感

肉質軟嫩又有嚼勁，醬汁也很入味

讓人會想要再次品嚐的爐烤豬肋排！

-

🥦烤綜合蔬菜

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

超喜歡這道，蔬菜是用特別手法烘烤的

外皮微酥，一口咬下蔬菜的甜味化開

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

口感清爽又很有層次，非常的好吃😋

-

🥗新鮮綜合沙拉

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

超大份量的沙拉，可以兩人一起享用～

搭配小番茄、杏鮑菇、洋蔥絲等時蔬

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

跟披薩一起享用，口感恰到好處！

-

🍢哈里薩烤串佐希臘優格醬（不辣）

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

超愛這道！好像來到國外一樣呢！

串燒有分成肉串跟蝦仁串，

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

都會搭配櫛瓜、蘑菇、青椒等

可以搭配希臘優格醬，口感很特別～

肉串的雞肉肥美彈牙，鹹香涮嘴

蝦仁串很juicy，整體吃起來太滿足！

-

🍫史威特甜點

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

沒吃過甜披薩嗎？來秀綠吃就對了！

外面淋上巧克力醬與糖粉，好誘人啊

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

裡面有著濃郁的雙倍起司，好香濃～

口感紮實又帶點鬆軟，甜蜜幸福的滋味

不管大人小孩都會很喜歡的披薩喔！

-

🎂提拉米蘇

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

飯後就是要來點甜點啦！

提拉米蘇搭配自製布朗尼很適合呢！

提拉米蘇的酒香濃郁，綿密細緻

是我吃過的甜點中很厲害的口感～

使用法國Coco Berry紐扣巧克力，

布朗尼苦甜口感，十分的剛好👍🏻

-

🌟常客優惠🌟

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

吃過秀綠的朋友，一定會回訪！

購買5000元打9折，送免費披薩乙份

聚餐來秀綠，超級划算的票卷優惠，

老闆真的太佛心了啦～趕快來試試！

-

🎊秀綠優惠活動

【桃園披薩必吃】秀綠 Show Green Pizza Fo

喜歡喝酒的朋友有福啦～還有酒類優惠

讓你一邊享受美食一邊暢飲～

《喝酒不開車/開車不喝酒

未成年請勿飲酒》

-

桃園披薩推薦秀綠～桃園餐酒館～

秀綠的餐點豐富，非常有異國風情

不用出國就可以品嚐義大利道地美食

趕快找朋友、家人一起來品嚐看看！

-

📍秀綠Show Green Pizza Focaccia

✨電話：0901386086
✨地址：桃園市桃園區民族路145號1 F
（桃園車站8分鐘）
✨營業時間：

四五一：12:00-14:00；17:30-21:00

六日（假日）：10:30-14:00；17:30-21:00
FB粉絲專頁

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