桃園披薩必吃秀綠～桃園餐酒館推薦

花蓮知名披薩專賣店秀綠來桃園插旗！

喜歡吃披薩的人看這裡，桃園美食必吃

今天Kitty來到桃園知名餐廳秀綠

老闆在航空業服務15年，因為要陪家人

辭掉原本的工作，決定自己創業開店！

因常跑歐洲，所以把義大利美食帶回來

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秀綠是老闆媽媽的名字，非常溫馨

老闆超厲害，拿到義大利專業披薩藝術學院證書、

伺酒師、乳酪鑑賞師的執照🪪

櫃檯旁邊的小冰箱，放著乳酪跟酒飲

光是裝潢就十分驚艷，有如來到歐洲

牆上還有掛著B&O的音響，簡約低調

典雅又高級的設計，每個角落都很精緻

牆上還有掛著老闆的收藏訂製畫

是老闆跟一位聲樂家享受美味Pizza

非常漂亮又精緻，還有很深的寓意呢

座位數有2人座、4人座、多人座，

裡面還有像是包廂的隱密空間

聚餐、派對可以在這裡舉辦喔！

秀綠菜單/秀綠線上預訂

一起來看看今天吃了什麼吧😋

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🍒櫻桃鴨胸佐芝麻葉

手工披薩的藝術，讓披薩活了起來！

這個披薩必吃，鴨胸、鹹豬肉一次滿足

上面還有搭配芝麻葉與巴薩米克醋

櫻桃鴨胸軟嫩不乾柴，肉質豐盈可口

鹹豬肉鹹香迷人，加了起司更加對味

一般披薩冷掉，口感會偏硬

但是秀綠的一樣好吃，Q軟又美味

簡直把披薩注入了滿滿的靈魂啊！

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🍕海陸米蘭鐵板厚披薩

（肋眼牛排佐義式肝醬×漁夫白酒海鮮）

超級浮誇的披薩，上桌真的被驚艷到！

海陸兩種口味一次滿足，太特別了～

肋眼牛排佐義式肝醬上面還有起司

鮮美又多汁的牛排，厚實又美味

漁夫白酒海鮮的蝦仁飽滿結實，

還有帶點白酒香氣，香氣四溢很誘人

厚披薩真的超飽足，3-4人分很剛好～

女生吃兩片很飽，但飽而不脹氣，

用料的選擇也很實在、用心

聚會、派對一起分著吃超棒的🥰

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🧀布里藍紋乳酪搭伊比利豬

之前在澳洲有品嚐過的一道前菜，

老闆選擇最好的食材，讓客人吃得放心

天然乳酪很濃郁，還有堅果搭配更豐富

伊比利豬與醬汁搭配不膩口，

很適合搭配酒品一起品嚐呢👍🏻

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🐷爐烤豬肋排

在披薩店，竟然也可以吃到豬肋排

爐烤豬肋排的外皮帶點微酥口感

肉質軟嫩又有嚼勁，醬汁也很入味

讓人會想要再次品嚐的爐烤豬肋排！

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🥦烤綜合蔬菜

超喜歡這道，蔬菜是用特別手法烘烤的

外皮微酥，一口咬下蔬菜的甜味化開

口感清爽又很有層次，非常的好吃😋

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🥗新鮮綜合沙拉

超大份量的沙拉，可以兩人一起享用～

搭配小番茄、杏鮑菇、洋蔥絲等時蔬

跟披薩一起享用，口感恰到好處！

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🍢哈里薩烤串佐希臘優格醬（不辣）

超愛這道！好像來到國外一樣呢！

串燒有分成肉串跟蝦仁串，

都會搭配櫛瓜、蘑菇、青椒等

可以搭配希臘優格醬，口感很特別～

肉串的雞肉肥美彈牙，鹹香涮嘴

蝦仁串很juicy，整體吃起來太滿足！

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🍫史威特甜點

沒吃過甜披薩嗎？來秀綠吃就對了！

外面淋上巧克力醬與糖粉，好誘人啊

裡面有著濃郁的雙倍起司，好香濃～

口感紮實又帶點鬆軟，甜蜜幸福的滋味

不管大人小孩都會很喜歡的披薩喔！

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🎂提拉米蘇

飯後就是要來點甜點啦！

提拉米蘇搭配自製布朗尼很適合呢！

提拉米蘇的酒香濃郁，綿密細緻

是我吃過的甜點中很厲害的口感～

使用法國Coco Berry紐扣巧克力，

布朗尼苦甜口感，十分的剛好👍🏻

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🌟常客優惠🌟

吃過秀綠的朋友，一定會回訪！

購買5000元打9折，送免費披薩乙份

聚餐來秀綠，超級划算的票卷優惠，

老闆真的太佛心了啦～趕快來試試！

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🎊秀綠優惠活動

喜歡喝酒的朋友有福啦～還有酒類優惠

讓你一邊享受美食一邊暢飲～

《喝酒不開車/開車不喝酒

未成年請勿飲酒》

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桃園披薩推薦秀綠～桃園餐酒館～

秀綠的餐點豐富，非常有異國風情

不用出國就可以品嚐義大利道地美食

趕快找朋友、家人一起來品嚐看看！

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📍秀綠Show Green Pizza Focaccia

✨電話：0901386086

✨地址：桃園市桃園區民族路145號1 F

（桃園車站8分鐘）

✨營業時間：

四五一：12:00-14:00；17:30-21:00

六日（假日）：10:30-14:00；17:30-21:00

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