桃園披薩必吃秀綠～桃園餐酒館推薦
花蓮知名披薩專賣店秀綠來桃園插旗！
喜歡吃披薩的人看這裡，桃園美食必吃
今天Kitty來到桃園知名餐廳秀綠
老闆在航空業服務15年，因為要陪家人
辭掉原本的工作，決定自己創業開店！
因常跑歐洲，所以把義大利美食帶回來
-
秀綠是老闆媽媽的名字，非常溫馨
老闆超厲害，拿到義大利專業披薩藝術學院證書、
伺酒師、乳酪鑑賞師的執照🪪
櫃檯旁邊的小冰箱，放著乳酪跟酒飲
光是裝潢就十分驚艷，有如來到歐洲
牆上還有掛著B&O的音響，簡約低調
典雅又高級的設計，每個角落都很精緻
牆上還有掛著老闆的收藏訂製畫
是老闆跟一位聲樂家享受美味Pizza
非常漂亮又精緻，還有很深的寓意呢
座位數有2人座、4人座、多人座，
裡面還有像是包廂的隱密空間
聚餐、派對可以在這裡舉辦喔！
一起來看看今天吃了什麼吧😋
-
🍒櫻桃鴨胸佐芝麻葉
手工披薩的藝術，讓披薩活了起來！
這個披薩必吃，鴨胸、鹹豬肉一次滿足
上面還有搭配芝麻葉與巴薩米克醋
櫻桃鴨胸軟嫩不乾柴，肉質豐盈可口
鹹豬肉鹹香迷人，加了起司更加對味
一般披薩冷掉，口感會偏硬
但是秀綠的一樣好吃，Q軟又美味
簡直把披薩注入了滿滿的靈魂啊！
-
🍕海陸米蘭鐵板厚披薩
（肋眼牛排佐義式肝醬×漁夫白酒海鮮）
超級浮誇的披薩，上桌真的被驚艷到！
海陸兩種口味一次滿足，太特別了～
肋眼牛排佐義式肝醬上面還有起司
鮮美又多汁的牛排，厚實又美味
漁夫白酒海鮮的蝦仁飽滿結實，
還有帶點白酒香氣，香氣四溢很誘人
厚披薩真的超飽足，3-4人分很剛好～
女生吃兩片很飽，但飽而不脹氣，
用料的選擇也很實在、用心
聚會、派對一起分著吃超棒的🥰
-
🧀布里藍紋乳酪搭伊比利豬
之前在澳洲有品嚐過的一道前菜，
老闆選擇最好的食材，讓客人吃得放心
天然乳酪很濃郁，還有堅果搭配更豐富
伊比利豬與醬汁搭配不膩口，
很適合搭配酒品一起品嚐呢👍🏻
-
🐷爐烤豬肋排
在披薩店，竟然也可以吃到豬肋排
爐烤豬肋排的外皮帶點微酥口感
肉質軟嫩又有嚼勁，醬汁也很入味
讓人會想要再次品嚐的爐烤豬肋排！
-
🥦烤綜合蔬菜
超喜歡這道，蔬菜是用特別手法烘烤的
外皮微酥，一口咬下蔬菜的甜味化開
口感清爽又很有層次，非常的好吃😋
-
🥗新鮮綜合沙拉
超大份量的沙拉，可以兩人一起享用～
搭配小番茄、杏鮑菇、洋蔥絲等時蔬
跟披薩一起享用，口感恰到好處！
-
🍢哈里薩烤串佐希臘優格醬（不辣）
超愛這道！好像來到國外一樣呢！
串燒有分成肉串跟蝦仁串，
都會搭配櫛瓜、蘑菇、青椒等
可以搭配希臘優格醬，口感很特別～
肉串的雞肉肥美彈牙，鹹香涮嘴
蝦仁串很juicy，整體吃起來太滿足！
-
🍫史威特甜點
沒吃過甜披薩嗎？來秀綠吃就對了！
外面淋上巧克力醬與糖粉，好誘人啊
裡面有著濃郁的雙倍起司，好香濃～
口感紮實又帶點鬆軟，甜蜜幸福的滋味
不管大人小孩都會很喜歡的披薩喔！
-
🎂提拉米蘇
飯後就是要來點甜點啦！
提拉米蘇搭配自製布朗尼很適合呢！
提拉米蘇的酒香濃郁，綿密細緻
是我吃過的甜點中很厲害的口感～
使用法國Coco Berry紐扣巧克力，
布朗尼苦甜口感，十分的剛好👍🏻
-
🌟常客優惠🌟
吃過秀綠的朋友，一定會回訪！
購買5000元打9折，送免費披薩乙份
聚餐來秀綠，超級划算的票卷優惠，
老闆真的太佛心了啦～趕快來試試！
-
🎊秀綠優惠活動
喜歡喝酒的朋友有福啦～還有酒類優惠
讓你一邊享受美食一邊暢飲～
《喝酒不開車/開車不喝酒
未成年請勿飲酒》
-
桃園披薩推薦秀綠～桃園餐酒館～
秀綠的餐點豐富，非常有異國風情
不用出國就可以品嚐義大利道地美食
趕快找朋友、家人一起來品嚐看看！
-
📍秀綠Show Green Pizza Focaccia
✨電話：0901386086
✨地址：桃園市桃園區民族路145號1 F
（桃園車站8分鐘）
✨營業時間：
四五一：12:00-14:00；17:30-21:00
六日（假日）：10:30-14:00；17:30-21:00
✨FB粉絲專頁