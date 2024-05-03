中山區美食究極燒肉～主打高級燒肉
非常日系的裝潢，有如來到日本一樣！
奢華又高尚的風格，讓人十分的驚艷呢
餐廳空間很寬敞舒適，很有氛圍感呢～
還有吧台區可以看主廚料理，
外面的座位區很多，最裡面還有包廂喔！
很適合在這裡聚餐、慶生，一邊享受美食
還有販售宮崎牛，一整塊現切超級浮誇！
使用的炭火不會飄出炭灰，超厲害！
而且店員會幫忙代烤，超級貼心呢💕
桌上有附醬料，可以依照喜好沾取～
飲料有無酒精、酒精飲品可以選擇～
來看看吃了什麼吧！
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🌟海膽干貝海苔燒 2/貫
真的太厲害了！干貝超軟嫩、滑溜～
上面還有珍貴的海膽，一口品嚐太幸福
滿滿的鮮味，真的超滿足的啦😍
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🌟比目魚鰭邊蓋飯
真的讓我驚艷到不行！太厲害了！
比目魚鰭完全無腥味，口感十分軟滑
在口中化開的鮮美，讓人欲罷不能啊🥰
飯是使用醋飯，醋味恰到好處呢！
而且上面還有些許金箔、海膽點綴～
超級推薦這個蓋飯，絕對會回訪呢😘
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🐮牛小排石鍋飯
牛肉控必吃！這個一出來就超香的～
可以讓飯稍微有鍋巴再拌飯，更香喔～
與洋蔥、奶油搭配在一起，超級迷人😍
牛肉的肉質很軟嫩有勁，鹹香又好吃！
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🌟塔塔醬海鮮生菜捲
這個超級特別，外面是新鮮的生菜
裡面是海鮮配上塔塔醬，清爽且脆口
搭配酒飲好適合，超讚的下酒菜！
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🌟穀飼牛舌尖
🌟澳洲和牛 - 後腹肉
喜歡吃牛肉的一定會超級喜歡呢！
穀飼牛舌尖入口即化，口感十分細膩！
澳洲和牛 - 後腹肉比較飽滿圓潤，
輕輕一嚼就有滿滿的肉香，超級可口～
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🌟雞生蠔
聽說一隻雞只有2塊的部位，超特別！
雞生蠔超級厲害，超級軟也不乾柴👍🏻
有如在吃生蠔版的雞肉一樣美味呢～
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🌟松阪豬
🌟伊比利梅花豬
究極燒肉的豬肉的肉質媲美牛肉！
完全沒有豬腥味，品質真的很優秀👍🏻
松阪豬脆彈且鮮嫩，完全不油膩超好吃
伊比利梅花豬肥美多汁，讓人讚不絕口
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🌟明太子山藥
🌟櫛瓜
吃烤肉當然要搭配一些時蔬才行！
明太子山藥脆而濃郁，十分的可口呢～
櫛瓜解膩又爽口，配上肉品很對味👍🏻
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🦐草蝦
超級肥美的草蝦、真的超浮誇～
也沒有腥味，不用加醬就超好吃呢～
烤完後也不會乾柴，一樣Q彈有勁呢！
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🥣蛤蜊湯
這個蛤蜊湯真的超好喝！可以天天喝🤣
蛤蜊的份量也很多，而且完全沒有沙～
溫潤圓滑的口感帶點酒香，超級順口！
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除了牛、豬、海鮮，當然還有羊肉～
這個帶骨羊排超浮誇，也無羊騷味喔～
喜歡吃精緻燒肉的朋友，推薦究極燒肉！
品質優秀且用心，絕對會二訪喔💗
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📍究極燒肉
☎️電話：02-2596-0076
✨IG：jo.yakiniku
✨地址：台北市中山區雙城街28巷2號
⏰營業時間：星期一～星期日17：00-00：00