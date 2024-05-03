中山區美食究極燒肉～主打高級燒肉

非常日系的裝潢，有如來到日本一樣！

奢華又高尚的風格，讓人十分的驚艷呢

餐廳空間很寬敞舒適，很有氛圍感呢～

還有吧台區可以看主廚料理，

外面的座位區很多，最裡面還有包廂喔！

很適合在這裡聚餐、慶生，一邊享受美食

還有販售宮崎牛，一整塊現切超級浮誇！

使用的炭火不會飄出炭灰，超厲害！

而且店員會幫忙代烤，超級貼心呢💕

桌上有附醬料，可以依照喜好沾取～

飲料有無酒精、酒精飲品可以選擇～

來看看吃了什麼吧！

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🌟海膽干貝海苔燒 2/貫

真的太厲害了！干貝超軟嫩、滑溜～

上面還有珍貴的海膽，一口品嚐太幸福

滿滿的鮮味，真的超滿足的啦😍

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🌟比目魚鰭邊蓋飯

真的讓我驚艷到不行！太厲害了！

比目魚鰭完全無腥味，口感十分軟滑

在口中化開的鮮美，讓人欲罷不能啊🥰

飯是使用醋飯，醋味恰到好處呢！

而且上面還有些許金箔、海膽點綴～

超級推薦這個蓋飯，絕對會回訪呢😘

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🐮牛小排石鍋飯

牛肉控必吃！這個一出來就超香的～

可以讓飯稍微有鍋巴再拌飯，更香喔～

與洋蔥、奶油搭配在一起，超級迷人😍

牛肉的肉質很軟嫩有勁，鹹香又好吃！

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🌟塔塔醬海鮮生菜捲

這個超級特別，外面是新鮮的生菜

裡面是海鮮配上塔塔醬，清爽且脆口

搭配酒飲好適合，超讚的下酒菜！

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🌟穀飼牛舌尖

🌟澳洲和牛 - 後腹肉

喜歡吃牛肉的一定會超級喜歡呢！

穀飼牛舌尖入口即化，口感十分細膩！

澳洲和牛 - 後腹肉比較飽滿圓潤，

輕輕一嚼就有滿滿的肉香，超級可口～

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🌟雞生蠔

聽說一隻雞只有2塊的部位，超特別！

雞生蠔超級厲害，超級軟也不乾柴👍🏻

有如在吃生蠔版的雞肉一樣美味呢～

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🌟松阪豬

🌟伊比利梅花豬

究極燒肉的豬肉的肉質媲美牛肉！

完全沒有豬腥味，品質真的很優秀👍🏻

松阪豬脆彈且鮮嫩，完全不油膩超好吃

伊比利梅花豬肥美多汁，讓人讚不絕口

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🌟明太子山藥

🌟櫛瓜

吃烤肉當然要搭配一些時蔬才行！

明太子山藥脆而濃郁，十分的可口呢～

櫛瓜解膩又爽口，配上肉品很對味👍🏻

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🦐草蝦

超級肥美的草蝦、真的超浮誇～

也沒有腥味，不用加醬就超好吃呢～

烤完後也不會乾柴，一樣Q彈有勁呢！

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🥣蛤蜊湯

這個蛤蜊湯真的超好喝！可以天天喝🤣

蛤蜊的份量也很多，而且完全沒有沙～

溫潤圓滑的口感帶點酒香，超級順口！

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除了牛、豬、海鮮，當然還有羊肉～

這個帶骨羊排超浮誇，也無羊騷味喔～

喜歡吃精緻燒肉的朋友，推薦究極燒肉！

品質優秀且用心，絕對會二訪喔💗

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📍究極燒肉

☎️電話：02-2596-0076

✨IG：jo.yakiniku

✨地址：台北市中山區雙城街28巷2號

⏰營業時間：星期一～星期日17：00-00：00

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