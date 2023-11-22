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【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華～日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨、日本文物～

2023-11-22 17:00:00 貓少女日記 人氣：108
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貓少女日記

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：板橋大遠百
phone02-7705-4168
place新北市板橋區新站路28號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

想去日本不用飛✈️來板橋大遠百就對了！

「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」熱烈開展中🥰

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

板橋大遠百7樓活動中心除了展售六種品種的青森蘋果之外，

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，還有日本文物，好吃又好逛，

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

喜歡日本展的人可千萬別錯過呀👏🏻

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

-

除了日本的商品、水果之外，

這次邀請到五家台北知名蛋糕甜點店，特別推出弘前蘋果限定甜點，

只有在這裡買得到，當然要買起來🔥

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

-

🍎紅葉蛋糕-青森蘋果生乳捲-450元

@hongyehcake

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

知名度超高紅葉蛋糕，完全是送禮必買！

超過五十年的堅持，以牛奶提煉的戚風蛋糕體，

搭配日本青森縣產蘋果，鬆軟綿密、甜蜜香醇，

滿滿的蘋果香～每一口都讓人驚豔不已啊👏🏻

-

蛋糕吳一無二-聖多諾黑-235元

@wuniquetaipei

限量品項為「青森蘋果焦糖磅蛋糕」！

超有層次感的甜點！一定要試試看！

底層的皮很酥脆可口，香氣迷人又美味

上面的奶油甜而不膩，超級特別的～

🍎S.N. Workshop

限量品項為「暖心蘋果派」

@s.n_workshop

🍎 聯名職人店家-法朋烘焙甜點坊

限量品項為「林檎蘋果派」「蘋果香頌」

@lerubanpatisserie

🍎那個甜點

限量聯名甜點為「青檸蘋果國王派」

@that__dessert

-

🐟超推薦「有樂橫丁屋鯛魚燒」

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

正宗日本口味，跟日本當地吃起來一樣

有奶油、花生、紅豆、OREO、起士

現烤現做，外皮香酥，餡料豐富

一口咬下超爆漿，我們直接買6隻回家

-

一樓有超有名的北海道冰淇淋、糰子、Royce、金箔蛋糕，都想來一份呢😋

有如來到日本一樣，太好買了啦！

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

B1 City Super超市也有販售蘋果喔🍎

趕快來板橋大遠百弘前o函館文化物產嘉年華逛逛吧！

【板橋大遠百】 2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華

-

🎁板橋大遠百更祭出好禮多重送

遠百APP滿額贈 - 憑遠百APP金級會員

✨第一波即日起 - 11/25

👉弘前展單筆消費滿1200元，

即贈「青森聯名甜點170元」兌換券（每日限量40份）

 

✨第二波11/26 - 12/02

弘前單筆消費滿800元，即贈「有樂橫丁鯛魚燒」兌換券（每日限量50份）

 

🎁HAPPY GO 卡友滿額禮

✨11/15 - 12/03

親持HAPPY GO卡+身分證辦理即可享扣50點，即可兌換100元弘前紅利券乙張！

 

🎫抵用券贈送

✨即日起 - 12/02

👉凡於3-8F男/女/童裝/指定專櫃消費滿3000元，加贈100元弘前展抵用券！

(使用方式：12/03前於弘前展會場單筆250元抵用乙張，部分專櫃除外）

 

⏰活動展期：即日起 - 12/03

📍活動地點：板橋大遠百 7F｜活動中心、B1｜手扶梯旁及綠洲區

 

▪️線上DM：https://reurl.cc/QZldjp

 

 

 

文章標籤

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