想去日本不用飛✈️來板橋大遠百就對了！

「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」熱烈開展中🥰

板橋大遠百7樓活動中心除了展售六種品種的青森蘋果之外，

還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，還有日本文物，好吃又好逛，

喜歡日本展的人可千萬別錯過呀👏🏻

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除了日本的商品、水果之外，

這次邀請到五家台北知名蛋糕甜點店，特別推出弘前蘋果限定甜點，

只有在這裡買得到，當然要買起來🔥

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🍎紅葉蛋糕-青森蘋果生乳捲-450元

@hongyehcake

知名度超高紅葉蛋糕，完全是送禮必買！

超過五十年的堅持，以牛奶提煉的戚風蛋糕體，

搭配日本青森縣產蘋果，鬆軟綿密、甜蜜香醇，

滿滿的蘋果香～每一口都讓人驚豔不已啊👏🏻

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蛋糕吳一無二-聖多諾黑-235元

@wuniquetaipei

限量品項為「青森蘋果焦糖磅蛋糕」！

超有層次感的甜點！一定要試試看！

底層的皮很酥脆可口，香氣迷人又美味

上面的奶油甜而不膩，超級特別的～

🍎S.N. Workshop

限量品項為「暖心蘋果派」

@s.n_workshop

🍎 聯名職人店家-法朋烘焙甜點坊

限量品項為「林檎蘋果派」「蘋果香頌」

@lerubanpatisserie

🍎那個甜點

限量聯名甜點為「青檸蘋果國王派」

@that__dessert

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🐟超推薦「有樂橫丁屋鯛魚燒」

正宗日本口味，跟日本當地吃起來一樣

有奶油、花生、紅豆、OREO、起士

現烤現做，外皮香酥，餡料豐富

一口咬下超爆漿，我們直接買6隻回家

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一樓有超有名的北海道冰淇淋、糰子、Royce、金箔蛋糕，都想來一份呢😋

有如來到日本一樣，太好買了啦！

B1 City Super超市也有販售蘋果喔🍎

趕快來板橋大遠百弘前o函館文化物產嘉年華逛逛吧！

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🎁板橋大遠百更祭出好禮多重送

遠百APP滿額贈 - 憑遠百APP金級會員

✨第一波即日起 - 11/25

👉弘前展單筆消費滿1200元，

即贈「青森聯名甜點170元」兌換券（每日限量40份）

✨第二波11/26 - 12/02

弘前單筆消費滿800元，即贈「有樂橫丁鯛魚燒」兌換券（每日限量50份）

🎁HAPPY GO 卡友滿額禮

✨11/15 - 12/03

親持HAPPY GO卡+身分證辦理即可享扣50點，即可兌換100元弘前紅利券乙張！

🎫抵用券贈送

✨即日起 - 12/02

👉凡於3-8F男/女/童裝/指定專櫃消費滿3000元，加贈100元弘前展抵用券！

(使用方式：12/03前於弘前展會場單筆250元抵用乙張，部分專櫃除外）

⏰活動展期：即日起 - 12/03

📍活動地點：板橋大遠百 7F｜活動中心、B1｜手扶梯旁及綠洲區

▪️線上DM：https://reurl.cc/QZldjp

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