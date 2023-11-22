想去日本不用飛✈️來板橋大遠百就對了！
「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」熱烈開展中🥰
板橋大遠百7樓活動中心除了展售六種品種的青森蘋果之外，
還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，還有日本文物，好吃又好逛，
喜歡日本展的人可千萬別錯過呀👏🏻
-
除了日本的商品、水果之外，
這次邀請到五家台北知名蛋糕甜點店，特別推出弘前蘋果限定甜點，
只有在這裡買得到，當然要買起來🔥
-
🍎紅葉蛋糕-青森蘋果生乳捲-450元
@hongyehcake
知名度超高紅葉蛋糕，完全是送禮必買！
超過五十年的堅持，以牛奶提煉的戚風蛋糕體，
搭配日本青森縣產蘋果，鬆軟綿密、甜蜜香醇，
滿滿的蘋果香～每一口都讓人驚豔不已啊👏🏻
-
蛋糕吳一無二-聖多諾黑-235元
@wuniquetaipei
限量品項為「青森蘋果焦糖磅蛋糕」！
超有層次感的甜點！一定要試試看！
底層的皮很酥脆可口，香氣迷人又美味
上面的奶油甜而不膩，超級特別的～
🍎S.N. Workshop
限量品項為「暖心蘋果派」
@s.n_workshop
🍎 聯名職人店家-法朋烘焙甜點坊
限量品項為「林檎蘋果派」「蘋果香頌」
@lerubanpatisserie
🍎那個甜點
限量聯名甜點為「青檸蘋果國王派」
@that__dessert
-
🐟超推薦「有樂橫丁屋鯛魚燒」
正宗日本口味，跟日本當地吃起來一樣
有奶油、花生、紅豆、OREO、起士
現烤現做，外皮香酥，餡料豐富
一口咬下超爆漿，我們直接買6隻回家
-
一樓有超有名的北海道冰淇淋、糰子、Royce、金箔蛋糕，都想來一份呢😋
有如來到日本一樣，太好買了啦！
B1 City Super超市也有販售蘋果喔🍎
趕快來板橋大遠百弘前o函館文化物產嘉年華逛逛吧！
-
🎁板橋大遠百更祭出好禮多重送
遠百APP滿額贈 - 憑遠百APP金級會員
✨第一波即日起 - 11/25
👉弘前展單筆消費滿1200元，
即贈「青森聯名甜點170元」兌換券（每日限量40份）
✨第二波11/26 - 12/02
弘前單筆消費滿800元，即贈「有樂橫丁鯛魚燒」兌換券（每日限量50份）
🎁HAPPY GO 卡友滿額禮
✨11/15 - 12/03
親持HAPPY GO卡+身分證辦理即可享扣50點，即可兌換100元弘前紅利券乙張！
🎫抵用券贈送
✨即日起 - 12/02
👉凡於3-8F男/女/童裝/指定專櫃消費滿3000元，加贈100元弘前展抵用券！
(使用方式：12/03前於弘前展會場單筆250元抵用乙張，部分專櫃除外）
⏰活動展期：即日起 - 12/03
📍活動地點：板橋大遠百 7F｜活動中心、B1｜手扶梯旁及綠洲區
▪️線上DM：https://reurl.cc/QZldjp