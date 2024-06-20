桃園統領廣場美食推薦燒桶子韓食烤肉

什麼？！吃韓式烤肉只要270元起？！

燒桶子韓食烤肉推出商業午間套餐，

用最經濟實惠價格，品嚐高CP值料理

不用飛韓國就能享受道地韓式烤肉喔👏🏻

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今天Kitty來帶你們一起來看看😍

燒桶子-桃園統領店在統領百貨3樓，

距離桃園火車站步行5分鐘，交通方便

外面可以看得到菜單，還有座位等候區

餐廳環境寬敞乾淨，明亮且舒適，

大片的落地窗伴隨陽光灑落，很有氛圍

讓人可以感受到很韓系的風格呢～

座位數很多，有兩人桌、四人桌、六人桌等等，桌邊都有烤肉盤呢！

還有韓式的餐具、架子跟剪刀等～

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燒桶子-桃園統領店商業午間套餐

燒桶子-桃園統領店菜單

燒桶子-桃園統領店單點

現在還有優惠加購價的菜單

燒桶子的價格親民，可以單點、也有套餐，在選擇上豐富多元喔！

而且我跟家人有來吃過雙人餐，

真的超飽超滿足，很適合朋友聚餐、公司慶功、家人團聚，超棒的韓式餐廳🍴

套餐會附小菜、醬料、飲料、白飯

醬料是韓式風味梨汁醬、經典麻油胡椒鹽、特製青蒜醬（由左至右）

小菜是可以續的，有韓式涼拌黃豆芽、韓式泡菜、海帶芽（由左至右）

來看看Kitty選的套餐吧😋

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✨牛豬雙拼

喜歡吃韓式烤肉的朋友，一定要點這款

兩種肉品一次滿足，真的太過癮啦！

經典牛五花豐富油花、肉香十足不油膩

肉香十足，順滑軟嫩的滋味好涮嘴👍🏻

經典豬五花粉嫩且肥瘦相間，口感彈牙

油脂豐富且Q彈，沾上醬料更有層次～

還可以搭配蔬菜一起吃，有杏鮑菇、南瓜、櫛瓜，解膩又爽口，很不錯呢～

烤完會讓人一口接著一口停不下來！

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🔸B套餐+99元（肉量加倍）

原本150g，再加150g，肉肉控必點

兩盤肉真的太滿足了，男生也吃的飽！

🔸C套餐+199元（肉量加倍、包肉生菜乙份、嚴選白蝦6隻）

不用200元就能有這麼多食物，太划算

海陸兩吃，絕對讓你大飽口福呀～

而且嚴選白蝦好新鮮，肉質彈牙脆口

用這個旋轉烤爐不用擔心會過熱，溫度剛好

韓式烤肉也可以搭配包肉生菜一起吃

每個人都要升級成C餐，超享受呢😎

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🍗韓式炸雞有兩種口味～都超級好吃😋

分別是經典韓式紅醬

跟果香青蔥～

上面還有年糕，跟韓國吃起來的一樣👏🏻

經典韓式紅醬甜辣爽口，超級下飯！

果香青蔥清爽又好吃，配啤酒超適合～

重點是炸雞的肉質真的軟嫩到不行，

一口咬下超多汁，彈牙迷人超誘人😍

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加入LINE還有好禮，這次換的是雞軟骨

喜歡韓式烤肉的朋友，快來燒桶子桃園統領店，價格甜、環境舒適且自在～

燒桶子還有多種餐點可以選擇喔，

絕對能滿足你的味蕾！趕快來試試看😆

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📍燒桶子-桃園統領店

☎️電話：03-331-8198

✨地址：桃園市桃園區中正路61號5樓

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