北港媽祖坐鎮北車！唐氏症基金會特展限時9天「鑽轎底」祈福全攻略。

台北車站迎來史上最溫暖的公益聯動，北港媽祖本尊限時駐駕北車大廳，結合傳統信仰與共融精神守護唐寶寶 。資深編輯李維唐表示：「這次特展巧妙將廟口文化轉化為社會理解的橋樑，特別是1.5公尺高架神轎的設計，不僅是習俗的傳承，更是對障礙平權最實質的溫柔體現。」

2026年3月21日即將迎來「世界唐氏症日」，唐氏症基金會今年採取極具創意且溫暖的行動，特別邀請雲林北港朝天宮媽祖「本尊」北上。今20日媽祖在千里眼與順風耳的護駕下，正式進駐台北車站一樓大廳。安座儀式由台北市政府社會局長姚淑文、北港朝天宮董事長蔡咏鍀以及唐氏症基金會董事長林正俠共同參與。這場「夢幻聯動」將公益與台灣傳統宗教信仰結合，期望透過媽祖慈悲的精神，喚起大眾對唐氏症者的理解與接納，讓繁忙的轉運樞紐轉化為充滿溫度的共融空間。

▲唐氏症基金會董事長林正俠恭迎媽祖駐駕，期待透過媽祖慈悲的精神，呼籲社會各界共同打造接納且包容的社會。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



廟口文化搬進北車大廳，多感官體驗唐寶寶的獨特魅力

此次特展以「321因為有你，我們一起」為主題，整體設計概念翻玩台灣獨有的「廟口夜市文化」。展覽現場除了莊嚴的媽祖座鎮外，更規劃多個主題展區。民眾不僅能近距離參拜媽祖祈求平安，還能觀賞金鐘獎紀錄片播映，或參與線上祈福等互動環節。基金會希望藉由這種生活化的方式，讓社會大眾在逛展過程中自然地靠近唐寶寶，理解多元共融的真諦。展覽自3月21日開展至3月29日止，每日10:00至20:00免費開放參觀，為城市心臟地帶注入一股靜謐且強大的安定感。

▲北港朝天宮媽祖本尊正式坐鎮於唐氏症基金會「321因為有你，我們一起」特展區，為期9天的展期提供民眾參拜祈福。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理

獨家1.5公尺架高神轎，體現輪椅族也能輕鬆參與的共融精神

為了貫徹「共融」的核心理念，主辦單位在傳統習俗中加入了許多貼心考量。特展中最具特色的「鑽轎底」祈福活動，特別將媽祖鑾座架高1.5公尺，並在通道鋪設厚實軟墊。這樣的設計確保了輪椅族、行動不便的長者以及孩童，都能在安全且受尊重的環境下參與祈福儀式。唐氏症基金會董事長林正俠強調，這正是體現媽祖不分你我、彼此接納的精神。透過環境的微調，讓每個人都能平等地共享這份文化祝福，進而將3月打造成充滿理解與愛的「共融月」。

每日限量鑽轎底守則，7場次限額號碼牌發放資訊

想要參與鑽轎底祈福的民眾需注意，此活動採取每日限量限時制。特展期間每日規劃7個場次，每場次僅限額40人。欲參與者需於每日上午10:30起，至鑽轎底區領取限量的號碼牌，並依照號碼牌上的場次時間排隊進場。若僅是想要單純參拜，則無須預約，只要在展覽開放時間內到場即可。主辦單位建議民眾可多利用平日非尖峰時段前往，除能更悠閒地欣賞展覽內容，也能在台北車站這座繁忙的城市樞紐中，獲得身心靈的平靜與庇佑。

▲北港朝天宮媽祖身旁的左右護法千里眼與順風耳將軍，威風凜凜地於特展開道護駕，象徵守護唐寶寶與往來民眾的安全。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



唐氏症基金會特展

321因為有你‧我們一起 共融特展

活動時間：2026年3月21日至3月29日10:00-20:00（3月21日自16:30開始）

活動內容：