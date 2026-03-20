土地公指定要喝這一罐！3/20龍抬頭土地公頭牙求財攻略，泰山免費奉茶、限量解憂仙草蜜必領。

3/20龍抬頭是民間求財的重要日子。資深編輯李維唐表示，祭拜土地公的供品選擇大有學問，陽明交大流傳40年的仙草蜜傳說，不僅是校園文化，更是結合諧音趣味與地方信仰的經典案例，展現出台灣獨特的民俗生命力。

2026年3月20日（農曆2月初2）適逢春分，在傳統習俗中更是土地公的生日，也是民間俗稱新春後的第一次做牙，即為頭牙 。這一天被視為求財、祈求事業平安與開運的超級吉日，信眾相信在這天向土地公報到祈福，能為新年帶來豐收與好運 。除了傳統供奉的麻糬與花生，位於新竹陽明交大校門口的光明福德宮，則擁有一段代代相傳的校園傳說，傳聞這裡的土地公指定要拜仙草蜜才靈驗，泰山食品特別於當天舉辦奉茶活動，與信眾一同分享平安好運 。

▲泰山食品致贈重達120斤的仙草蜜平安龜予新竹交大光明福德宮，並與全台12間土地公廟祈福連線，捐贈仙草蜜供信眾參拜使用 。圖／泰山食品提供；窩客島整理



陽明交大光明福德宮都市傳說，仙草蜜諧音煩事先找ME成必備供品。

這段在學子間深信不疑的傳說已流傳超過40年，源自於陽明交大學生在遇到考試或疑難雜症時，會向土地公祈願 。學生們巧妙地將仙草蜜賦予「煩事先找me」的諧音意義，將其轉化為解憂與許願的靈驗必備品 。材料系楊勝銘分享，入學前的考試就是拿仙草蜜來拜而成功錄取，運管系張峻豪也憑藉這項傳統供品成功推甄上研究所，就連日本留學生森下啟慈在試喝後也對這款台灣經典飲品的獨特口感感到驚艷 。

泰山食品致贈120斤仙草蜜平安龜，設置奉茶祈福站回饋信眾。

為了感謝土地公多年來的青睞，泰山食品行銷處鈕安澤副總與營業處林柏任協理，特別代表致贈一只重達120斤的仙草蜜平安龜至光明福德宮 。泰山自今年年初起便與全台12間土地公廟展開祈福連線，共捐贈3888瓶仙草蜜與仙草茶供信徒參拜奉茶 。3/20頭牙當天12:00至17:00，泰山更在交大福德宮前設置「奉茶祈福站」，民眾只要完成社群分享任務，就能免費領取限量「解憂仙草蜜」並填寫祈福卡，現場還有吉祥物「泰吉」互動，象徵「探吉（賺錢）」為信眾增添財運 。

專業爐主分享求財秘訣，土地公24小時守護靈感與健康。

光明福德宮爐主李榮春表示，信眾拿仙草蜜當供品已流行3、40年，他也貼心提醒大家頭牙當天的祭拜小撇步 。土地公廟通常24小時皆可參拜，信眾可以準備三牲、水果、甜品及酒等供品，不限時段皆能祈福，尤其深夜時分也常有民眾前來沉思尋找靈感 。透過泰山食品這場與土地公廟的聯名慶生，不僅讓家喻戶曉的仙草蜜成為信眾心安的陪伴，也讓年輕世代能以更輕鬆接地氣的方式，體驗並傳承台灣深厚的傳統信仰文化 。





陽明交大福德宮「奉茶祈福站」解憂仙草蜜發送活動 。

活動時間：2026年3月20日（農曆2月初2）12:00-17:00 。

活動內容：