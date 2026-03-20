捷運就到音樂祭、市集！2026新北春紛節告五人帶頭嗨，150攤MBTI市集必逛。

2026新北春紛節於3月21日在大都會公園登場，由告五人領軍開唱，首創MBTI人格市集與Y2K復古美學，邀你野餐聽歌拿好禮。編輯 鄭雅之表示：雙北人週末搭捷運去嗨！

週末就到新北聽音樂祭、逛市集！新北最浪漫的春季盛典「2026 新北春紛節」，即將在本週末3/21、3/22於新北大都會公園華麗登場。今年活動特別以「回憶殺」與「Y2K」為靈魂，聯手超人氣插畫家打造繽紛視覺，現場不僅有告五人與范逸臣等強大卡司熱力開唱，更首創超大型 MBTI 人格市集，邀請大家在春風徐徐的河濱綠地，一邊野餐一邊找尋屬於自己的專屬性格印記，體驗一場跨越時空的春日嘉年華。

▲新北大都會公園打造Y2K復古主舞台，邀請告五人與范逸臣等強大卡司熱力開唱。 ▲全台首創MBTI春日市集進駐大都會公園，包含150個品牌與專屬人格字母抽獎。





三大主題舞台打造沉浸式音樂派對

最受矚目的「春紛好聲音」主舞台，陣容可說是星光熠熠，不僅有搖滾王子范逸臣與超人氣天團告五人接力壓軸，更集結了米非與 PIZZALI 等實力派歌手輪番演出，甚至還有熱血噴發的慶記 KTV 讓全場大合唱。喜歡動起來的朋友，則不能錯過「春紛好Chill」舞台，這裡有網紅老師與阿嘟主義帶領大家活力跳操。至於帶小朋友的家長，前往「春紛好自得」區就能觀賞街頭藝人表演，還能參與小小攤主市集，讓孩子學會惜物愛物的精神。

▲重量級藝人告五人與范逸臣領軍開唱，陪伴大家在新北春紛節享受最嗨的音樂祭。





全台首創 MBTI 驚喜市集玩轉人格

這次市集特別聯手「有趣餐飲行銷」，把 150 個風格攤位依照 MBTI 的八大人格特質來分類。民眾只要在市集消費滿 100 元，就能收集該攤位的人格字母，集滿四個不同字母還能參加抽獎，甚至能領取專屬的 E 人或 I 人胸章。美食陣容更是強大，包含排隊名店方人也鮮奶麻糬、鬧蟬咖啡與週末炸雞俱樂部都將現身。活動更推出限定老饕組合，用三峽碧螺春或蜜香紅茶配上香噴噴的炸雞，讓美食與人格測驗完美結合。

▲市集限定秋菓「杜拜巧克力大福」必吃推薦，在新北春紛節就能品嚐到全台各地的排隊美食。





浪漫光雕與美照任務獎勵拿不完

除了白天的熱鬧市集，夜晚的辰光橋也將延續情人節的浪漫氛圍，推出「童話夢境」光雕展演，讓大家從早玩到晚都不無聊。為了鼓勵大家留下美好瞬間，新北市府也準備了豐富好禮，只要拍下活動美照並上傳至指定臉書貼文，每天前 1000 名完成任務的幸運兒，就有機會獲得限量的電動充氣雙人沙發、野餐墊或帆布袋等超實用贈品。這場結合音樂、美食與光影的感官饗宴，絕對是今年春天最不能錯過的戶外行程。

▲浪漫辰光橋光雕展閃耀新北春紛節，每晚六點準時點亮星戀光影，是約會首選地。 ▲限量野餐墊與厚磅帆布袋等多樣活動好禮，完成拍照任務就能把質感周邊帶回家。

2026 新北春紛節 活動資訊

活動日期： 2026 年 3 月 21 日至 3 月 22 日。

活動時間： 每日 13:00 至 20:00。

活動地點： 新北大都會公園（近捷運三重站）。





2026 新北春紛節 卡司

告五人、范逸臣、Blueburn、米非、PIZZALI、Theseus 忒修斯等。

2026 新北春紛節 市集好康

2026 新北春紛節 加碼光雕秀

消費滿 100 元贈送 MBTI 人格字母一枚。集滿 4 枚字母可至「春紛好手氣」攤位抽獎並領取 E 人 / I 人胸章。拍照任務： 追蹤「新北水漾」粉絲團，上傳現場美照並標註「#2026新北春紛節」，每日限量 1000 名好禮領取。

辰光橋光雕秀每日 18:00 至 22:00 點燈。





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2026新北春紛節更多照片

▲桃園惡魔天使餐車與異國料理熱鬧進駐，配上酥脆炸雞，讓草地野餐變得更豐富。 ▲必吃饌堂黑金滷肉飯與週末炸雞俱樂部，新北春紛節集結指標性品牌打造美味地圖。