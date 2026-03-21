全台最美天空之鏡！台東成功一日遊，漁港品咖啡、吃海產，慢活小鎮必打卡。

台東成功小鎮擁有夢幻天空之鏡與海港風情，從百年日式官舍到新鮮海味，在海風與浪潮中，找回屬於自己的慢活節奏。

說起台灣絕美的「天空之鏡」景色，便不能不提到座落東海岸的成功小鎮。從海灘上的夢幻倒影，到隱身港邊巷弄的百年日式官舍，不必匆忙趕路、趕行程，也能在慢活小鎮悠閒眺望浪潮、享用海鮮，重拾生活的節奏與美好。



▲從天空之鏡、日式老宅到熱鬧漁港，成功的滿滿海味與生活感，為旅程注入療癒能量。（部落客：jacklsy、西莉亞玩樂人生）

▲成功不只有新鮮海味料理，連特色甜點也同樣驚艷，從鹹食到甜食都讓人一試成主顧。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享、西莉亞玩樂人生）

漫步都歷沙灘，倒映天空之鏡

一日行程的序幕，以魔幻的「都歷海灘」作為開場最為合適。以「全台最美天空之鏡」聞名的黑沙灘，在退潮時會形成一面巨大的反射鏡面，能輕鬆拍出水天一色的絕美畫面，已成為東海岸人氣最高的打卡點。建議在退潮後的1小時抵達，感受雙腳踩在濕潤沙粒上的滿滿療癒。





都歷沙灘

地址：臺東縣成功鎮都歷路

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▲成功「都歷海灘」被譽為全台最美天空之鏡，退潮後的1小時是拍攝倒影的黃金時刻，輕鬆便能拍出海天一色的絕美畫面。（部落客：jacklsy）

走進成功海銀行，保存漁村時光

盡興玩水、拍照後，不妨驅車前往成功鎮中心。在深入街道前，記得先到「成功海銀行」填飽肚子。此處原為為1966年建立的「臺灣土地銀行」成功辦事處，後保留老屋空間，以餐飲作為媒介，將成功歷史、海女文化融入餐點，在此不僅能深入了解小鎮故事，更是打卡文青美照的絕佳去處。





成功海銀行

地址：臺東縣成功鎮中華路66號

電話：089-851552

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▲「成功海銀行」原為臺灣土地銀行成功辦事處，老建築經改造後轉型為餐飲空間，透過料理與場域設計，延續漁港文化與小鎮歷史記憶。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

▲店內招牌「船長頂浪套餐」，以番茄鮮魚湯為主角，三種當季魚肉搭配魚骨與蔬菜慢熬6～8小時，湯頭濃郁、層次豐富。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

駐足成功漁港，直擊新鮮漁獲

來到成功，怎麼能錯過漁港的新鮮漁獲！作為東海岸最大的漁港，午後1至3點的漁獲拍賣是小鎮最熱鬧的時刻，春夏之際是黑鮪魚季節，秋季則為為旗魚旺季，一年四季有不同漁獲，聽著此起彼落的喊價聲，小鎮的生命力讓人感到新奇驚豔。





成功漁港

電話： 臺東縣成功鎮港邊路19號

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▲「成功漁港」為東台灣最大漁港，一年四季漁獲豐富，港邊停滿漁船，展現最熱鬧的海港日常風景。（部落客：jacklsy）

▲依海而生的成功，從街道一路延伸到蔚藍海岸，來到這裡不走一趟港邊，真的會錯過最迷人的風景。（部落客：jacklsy）

探尋日式舊官舍，細讀勝太郎故事

逛累漁港，就躲進充滿故事的老屋吧！「菅宮勝太郎宅」是一座日式木造建築，曾為支廳長菅宮勝太郎的故居，2層樓的結構在當年極具代表性。走進這座精心修復的老屋，檜木香氣與古樸的建築，宛若重回1930年代的成功時光。





菅宮勝太郎宅

地址：臺東縣成功鎮中山東路59號

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▲「菅宮勝太郎宅」建於1932年，融合日式與洋風的二層樓建築，見證成功小鎮的歷史故事與海港蛻變。（部落客：西莉亞玩樂人生）

登樓眺港品咖啡，太平洋盡收眼底

沿著「菅宮勝太郎宅」窄小的木梯來到老屋 2 樓，就是「眺港 Café」。據說當年的勝太郎，最喜愛坐在陽台，邊品嚐咖啡，邊眺望遠方漁港，坐在滿是歲月痕跡的露台，瞬間便能明白，此處既是午後最奢侈的享受，也是沉澱心靈的最佳角落。





眺港 Café

地址：臺東縣成功鎮中山東路57號

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▲午後在「眺港Café」來杯咖啡、點份甜點，還能順道欣賞店內擺設的小物與老照片，氛圍療癒又可愛。（部落客：西莉亞玩樂人生）

▲「眺港」的人氣甜點布朗尼，口感濕潤香氣濃郁卻不甜膩，再來杯漢方創意咖啡，療癒又具記憶點。（部落客：西莉亞玩樂人生）

飽嚐宋媽媽海產，海鮮料理最難忘

行程最後，絕對要以一頓豐盛海產犒賞自己。「宋媽媽海產店」以平實價格、現撈漁獲聞名，是小鎮上的超人氣名店。肥美生魚片、清蒸紅喉、以及季節限定的旗魚料理，每一口都幸福又滿足，也將海岸小鎮的美好滋味永遠留存。





宋媽媽海產

地址：臺東縣成功鎮中華路195號

電話：089-851671

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▲「宋媽媽海產」主打當日新鮮漁獲，食材現撈直送、料理簡單卻鮮味十足。（部落客：蕉DD）

▲「宋媽媽海產」的旗魚生魚片與三杯旗魚鮮甜與濃郁並存，來到成功一定要品嚐在地限定的海味。（部落客：蕉DD）

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