想到南投旅遊，但是還在煩惱交通路線？推薦你搭乘台灣好行，不僅省交通費，路線也相當多元哦！現在使用最新推出的「南投好行卡」，只要從台中高鐵站出發，3日內就能暢遊台灣好行6大合作路線，帶你玩遍日月潭、清境、埔里、溪頭、車埕沿途景點，首批入手還能獲得超萌限量「卡娜赫拉的小動物聯名悠遊卡」！小編規劃了2條南投三天兩夜路線，不管你想親子旅遊，或喜歡打卡拍美照，跟著我們走就對了！

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【南投好行卡】親子3日遊

Day1 高鐵台中站 → 木生昆蟲博物館 → 埔里觀光酒廠 → 台一生態休閒農場

Day2 清境紙箱王 → 清境高空觀景步道 → 清境農場 → 清境小瑞士花園 → 清境住宿

Day3 九族文化村 → 高鐵台中站

Day1 台中高鐵站 → 木生昆蟲博物館 → 台一生態休閒農場

高鐵台中站 → 日月潭線6670A（08:04-08:52 高鐵台中站－牛耳石雕公園）→ 步行400公尺 → 木生昆蟲博物館

南投親子三天兩夜的第一站，來到超過百年歷史的埔里木生昆蟲博物館。這是一座具生態教學和親子友善的生態休閒園區，同時也是世界前3大昆蟲博物館。館內收藏台灣特有種蝴蝶及昆蟲標本，還能觀賞價值800萬的蝴蝶標本！木生博物館提供蝴蝶導覽與DIY活動，也設有兒童遊戲區，讓小朋友盡興放電，玩累了可以在蝴蝶小鎮咖啡廳稍作休息並享用餐點。

木生昆蟲博物館 → 步行400公尺 → 日月潭線6670D（11:50-11:56 牛耳石雕公園－埔里酒廠） → 埔里觀光酒廠

第二站抵達擁有百年歷史的紹興酒故鄉「埔里觀光酒廠」。可以在台灣紹興酒博物館認識台酒的文化及歷史，與各式各樣的酒瓶裝置藝術拍拍照。來埔里酒廠一定要嚐嚐酒香入味的紹興香腸、紹興酒蛋及紹興米糕冰棒，離開前也別忘了帶點酒和酒香泡麵當今晚宵夜唷。（小編提醒：未成年請勿飲酒！）逛完埔里酒廠，走路到附近的振松記米粉或蘇媽媽湯圓享用在地埔里美食吧。

埔里觀光酒廠 → 步行290公尺 → 6658清境線（14:00-14:14南投客運埔里站－臺一農場） → 台一生態休閒農場

台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村）

營業時間：08:00-17:00

入園門票：全票200元/半票100元（含折抵券100元）

訂房優惠：｜

接下來前往台一生態休閒農場，座擁40,000坪花園綠地、7大主題農場生態園區，簇擁在綠意盎然的環境，小朋友可以像小蜜蜂、小蝴蝶般在渡假村裡歡樂飛舞，也可以參加採果樂，依季節有草莓、香瓜梨、小蕃茄等不同的採果體驗哦。晚上入住浪漫的「水上花屋」，多棟的獨立小木屋在水上排排站，任何一個角度拍起來都美得如詩如畫。

Day2 台一生態休閒農場 → 清境紙箱王 → 清境高空觀景步道 → 清境農場 → 清境小瑞士花園

台一生態休閒農場 → 6664清境線（10:04-10:58臺一農場－清境農場旅服中心）→ 步行190公尺 → 清境紙箱王 → 清境高空觀景步道 → 清境農場

清境紙箱王

營業時間：週日至週四09:00-20:00；週五六09:00-21:00

門票：免費

優惠推薦：

第二天往清境出發！清境紙箱王以音樂城堡為主題，門口的各種純白動物守衛著夢幻的城堡。一樓有紙箱故事館及飲料店，二樓的特色紙餐廳提供紙火鍋，餐廳內各種造景，從桌椅、樹木、搖搖馬、燈具都是用紙做成的，令人嘆為觀止。紙箱王清境店有小朋友最愛的呆鐵小火車及粉紅轉轉溜滑梯，玩到捨不得離開！

飽餐一頓後，準備開始暢玩清境必訪景點－清境天空步道、清境農場及清境小瑞士花園吧！小編推薦使用暢遊南投清境套票，3個必玩清境景點一次玩起來。

清境高空觀景步道是全台灣距離天空最近、海拔最高的步道，有一覽清境群山全景最棒的視野。清境天空步道有3個入口，沿途設有6座景觀平台，可駐足遠眺中央山脈、濁水溪河谷。走在空中步道上，不僅空氣清新，還可以看到低頭吃草的可愛羊群們，春天的步道旁開滿了櫻花、夏季是滿山的翠綠、秋冬則是繽紛的楓紅，不論何時來到，都能收獲明信片等級的美景。

清境農場青青草原

營業時間：08:00-17:00

門票：全票200元/優待票160元/半票100元

套票優惠：南投清境｜青青草原、高空步道｜全票

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青青草原綿羊秀：例假日09:30、14:30（表演時間30分鐘）

觀山牧區馬術秀：每日10:45、15:45（表演時間30分鐘）

青青草原有一望無際的大草原，遠方則是重巒疊嶂的群山，走在草原上，可愛的羊群不時的出沒在其中，放眼望去，會有種到了紐西蘭的錯覺。

來到清境不能錯過綿羊秀及馬術秀，圓滾滾的羊咩咩，經過來自紐西蘭的牧農之手，沒幾下就能將厚重的毛衣脫個精光，整場綿羊秀逗趣又富含知識。最後再由帥氣的牧羊犬來一場生動的趕羊秀，讓你體驗牧羊人的感覺。而觀山牧區的利比扎馬術秀，看著表演者在馬背上做出翻滾、倒立等特技動作，真是刺激又精彩。

觀山牧區 → 6659清境線（17:17-17:21觀山牧區－國民賓館）→ 步行110公尺 → 清境農場小瑞士花園

清境小瑞士花園種植櫻花、紫藤花、繡球花、楓樹、梅花等，一年四季都有美景可拍。園區內有名的純白水上教堂，綠光精靈花園，以及秋冬必訪的落羽松森林，景緻非常唯美。每小時一場的水舞秀，白天能看到陽光照射下，水柱間的彩虹若隱若現；晚上的水舞打上五彩的燈光，水柱彷彿隨著音樂翩然起舞，超級夢幻。此外，小瑞士花園也是清境少數寵物友善的空間，歡迎帶毛小孩到此玩耍喔！

小瑞士花園對面是清境商場，飲料店、便利商店、異國料理餐廳、伴手禮店家林立，夜晚花園點燈更是越夜越美麗，成為覓食、散步的好去處！晚上可以在小瑞士花園露營，或入住CP值高的清境國民賓館及超好拍的清境住宿。

清境訂房優惠 推薦閱讀 清境住宿 清境莊園 清境花鳥蟲鳴高山露營區 清境露營

Day3 九族文化村 → 台中高鐵站

國民賓館 → 6664清境線（09:11-10:13國民賓館－埔里站）→ 日月潭線6670A（11:03-11:42埔里站－九族文化村） → 九族文化村

南投三天兩夜的最後一站，來到南投必玩親子景點－九族文化村，各種原住民造景及表演、超人氣的馬雅探險和金礦山探險、充滿度假氣息的的西班牙海岸讓人意猶未盡，初春的九族櫻花祭及三四月的九族薰衣草季，每個季節來都可以體驗不同的美景。

來九族玩可以無限次搭乘九族纜車，以及當日免費來回各一次的日月潭纜車，鳥瞰居高臨下的九族園區和日月潭湖景，遠眺南投群山美景，享受微風輕拂超級愜意。玩完九族之後，搭乘台灣好行日月潭線回到台中高鐵站，結束豐富的南投親子三日遊～

九族文化村 → 6670A日月潭線（17:26-18:53九族文化村－高鐵台中站） → 高鐵台中站

【南投好行卡】網美3日遊

Day1 高鐵台中站 → Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 → 喝喝茶 → 日月潭住宿

Day2 向山遊客中心 → 車埕 → 水里蛇窯陶藝文化園區 → 水里住宿

Day3 溪頭自然教育園區 → 妖怪村 → 遊山茶訪茶文化館 → 高鐵台中站

Day1 台中高鐵站 → Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 → 喝喝茶 → 日月潭遊湖 → 日月潭住宿

高鐵台中站 → 日月潭線6670D（08:04-09:16高鐵台中站－桃米坑）→ 步行130公尺 → Cona's妮娜巧克力夢想城堡

如果是和姐妹、閨蜜出遊，小編規劃了另一條南投網美三天兩夜路線。第一站前往桃米村的Cona’s妮娜巧克力夢想城堡，品嚐台灣在地的可可製成的冰淇淋和琳瑯滿目的巧克力伴手禮，滿足你的甜點胃。小編推薦一定要換裝，體驗當童話公主、王子漫步在城堡的感覺，第一站就讓你大大消耗相機記憶體。

逛完巧克力城堡後，步行幾分鐘就能品嚐埔里超人氣的山上山下日式咖哩和桑心合作社豆花。

Cona's妮娜巧克力夢想城堡 → 日月潭線6670D（13:16-13:27桃米坑－魚池）→ 步行160公尺 → 喝喝茶

前往日月潭的路上，有棟超吸睛的日式建築－ Hohocha喝喝茶 。3層樓高的大型木造建築，搭配日式庭院佈景，還有樓梯步道可以從高角度取景，讓你怎麼拍怎麼美！小編建議先來排隊每日限量的奉茶及奉蛋，若時間充裕也可以參加品茗體驗及紅茶披薩DIY。當然也要買杯經典的義式冰淇淋＋日月餅乾拍張紀念美照。

喝喝茶 → 日月潭線6670D（15:27-15:38魚池－日月潭）→ 步行260公尺 → 水社碼頭 → 日月潭住宿

接著抵達第一天的終點站－日月潭，可以搭乘日月潭遊湖船，環視日月潭與碼頭的景緻；或是租腳踏車，悠閒地騎乘在日月潭自行車道上，晚餐品嚐日月潭美食或在伊達邵老街逛逛，最後再入住美美的日月潭飯店民宿，結束美好的一天～

日月潭住宿訂房優惠 鄰近公車站 距離馥麗飯店站步行1分鐘 馥麗溫泉大飯店 距離馥麗飯店站步行2分鐘 距離日月潭站步行4分鐘

Day2 向山遊客中心 → 車埕 → 水里蛇窯陶藝文化園區 → 水里住宿

日月潭住宿 → 日月潭線6670F（10:01-10:06日月潭－向山行政中心） → 向山行政暨遊客中心

第二天早上前往日月潭打卡景點－向山遊客中心。現代感的清水模建築，風格獨特且簡約且流線，就像畫框展示著日月潭景象，天氣好的時候美景更是加乘。秋冬之際，可以在鄰近遊客中心的日月潭向山步道，欣賞日月潭湖景與落羽松，每個角度都超好拍！

向山行政暨遊客中心 → 車埕線6671（10:56-11:24向山行政中心－車埕） → 車埕

世外桃源般的車埕是集集鐵道支線的終點站，處處可見由木造建築物，走在車埕老街感受五零年代的聚落光景；木業展示館體驗各種木料、歷史器具、房舍等故事；在鐵道觀光小學堂認識鐵道集集線；品嚐車埕特色美食「木桶便當」，或在最美的貯木池畔，找個角落點個餐、沏壺茶，望著窗外的落羽松與美景，不用親臨日本就能感受十足的日式風情。

車埕 → 車埕線6671（14:40-14:51車埕－蛇窯） → 水里蛇窯陶藝文化園區

水里蛇窯陶藝文化園區

營業時間：08:30-17:30（週三公休）

門票：全票150元/優惠票120元/愛心票100元

門票優惠：水里蛇窯陶藝文化園區全票

「台版小京都」水里蛇窯陶藝文化園區充滿日本古都氛圍，除了觀賞各式的陶藝品、蛇窯文物，還可以DIY玩陶、體驗手拉胚的樂趣。園區內有間土土甜品店，甜點造型及命名都充滿陶藝感，若時間充裕，推薦在二樓換上和服及漢服，走在園區別有一番風味！

水里蛇窯陶藝文化園區 → 車埕線6671（17:48-17:52蛇窯－電力公司） → 水里住宿 $25

晚上回到水里市區吃頓晚餐，入住美美又舒服的水里民宿，結束充實的第二天行程。

水里住宿訂房優惠 鄰近公車站 距離電力公司站步行3分鐘 距離電力公司站步行3分鐘 距離電力公司站步行4分鐘 距離水里鄉公所站步行6分鐘

Day3 溪頭自然教育園區 → 妖怪村 → 遊山茶訪茶文化館 → 高鐵台中站

水里住宿 → 日月潭溪頭線6801（09:25-10:37電力公司－溪頭）→ 步行500公尺 → 溪頭自然教育園區 → 妖怪村

最後一天搭乘台灣好行溪頭線，前往有「活的自然教室」美稱的溪頭自然教育園區。這裡三面環山佔地廣闊，是台大實驗林七個營林區之一，種植紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種，還有上千種草本植物，更設有多條森林步道與登山步道，深入如人間仙境般的氤氳樹林中健行，拍下充滿仙氣的美照。

除了必拍的大學池，空中走廊也是溪頭人氣景點哦！最高點約7層樓高，正是森林冠層製造最多芬多精的地方，呼吸到最清淨的森林空氣，用平常不同角度接近森林，貼近感受溪頭森林的自然美妙姿態。

吸收滿滿的溪頭天然芬多精後，到附近的妖怪村飽餐一頓吧！掛滿街頭的紅色燈籠，大大小小的鳥居和清酒牆，各種妖怪出沒，彷彿走入日本的街道般。妖怪村美食相當有特色，妖怪巧克力、黑心冰淇淋、蔥抓餅披薩，還有限時出爐的超人氣咬人貓麵包！補充體力後繼續往下一站出發～

妖怪村 → 溪頭線6883（14:40-15:16溪頭－竹山工業區）→ 步行290公尺 → 遊山茶訪茶文化館

遊山茶訪是一間宣揚茶道文化的南投觀光工廠，有豐富的茶葉知識介紹及茶製品。可以透過線上平台預約DIY，體驗焙茶、Q茶球及品鑑台灣茶哦。若你是透過線上購買溪頭園區門票，離開前別忘了到遊山茶訪櫃檯秀出QRcode，兌換免費的茶包禮盒，延續旅程的快樂！

遊山茶訪茶文化館 → 溪頭線6883（15:56-17:26竹山工業區－高鐵台中站） → 高鐵台中站

【南投好行卡】簡介

小編認為去南投玩，安排三天兩夜最剛好，但交通和行程安排總是讓人傷透腦筋，小編推薦你一個好方法，讓你不開車就四處遊玩，還能趁搭車時間休息補眠，旅程更輕鬆愉快！2023新推出的「南投好行卡」，路線涵蓋許多必訪的南投景點，像日月潭、九族文化村、集集、車埕、清境農場、溪頭自然教育園區都在合作路線內，一路順遊各大景點，開卡後3日內可以無限搭乘，往返台中高鐵也相當方便。玩越多省越多，看好時刻表一起出發吧！

【南投好行卡】6大合作路線

南投好行卡合作路線 起迄站 日月潭線 6670A-F 台中站 ⇄ 日月潭 埔里線 6670H 台中站 ⇄ 埔里站 清境線 6664 埔里 ⇄ 清境農場

清境農場 6659 埔里 ⇄ 松岡

6658 埔里 ⇄ 翠峰 溪頭線 6683 台中站 ⇄ 溪頭 日月潭溪頭線 6801 日月潭 ⇄ 溪頭 車埕線 6671 日月潭 ⇄ 車埕

【南投好行卡】怎麼用？

南投好行卡的啟用方式非常簡單，只要搭乘台灣好行合作路線，上車感應嗶卡就完成開卡囉！從第一次使用當天開始計算，連續3天內皆可使用。三日方案結束後，可以把「卡娜赫拉的小動物︱南投好行卡」當作一般悠遊卡使用，實用又有收藏價值，非常值得入手！

南投好行卡使用區間：例如2023/10/1 開卡，可使用至2023/10/3 23:59。

南投擁有豐富的旅遊資源，從美食到自然風光，每一樣都讓人流連忘返。若想不開車玩南投，搭乘台灣好行是個不錯的選擇。不僅舒適和又便利，輕鬆遊覽南投各個角落，還能享受漫遊南投的樂趣，快跟著小編規劃的行程，用南投好行卡來趟南投三天兩夜之旅吧！

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