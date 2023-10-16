北投臨近陽明山國家公園，最廣為人知的就是北投溫泉啦！以下整理出「 北投溫泉推薦 」與附近景點拍照打卡攻略，快來跟著一起到北投出遊吧！大台北住宿推薦這裡看。

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北投溫泉推薦排行榜

享溫泉、南豐天玥泉的北投湯屋景觀非常美，少帥禪園、日勝生加賀屋的特色北投泡湯也是許多人非常推薦的選擇；如果想北投住宿的話，北投溫泉飯店也推薦老爺酒店、麗禧溫泉酒店、倆人旅店，再搭配北投景點北投地熱谷、北投圖書館玩北投一日遊剛剛好！

北投少帥禪園 北投日勝生加賀屋 北投麗禧溫泉飯店 北投老爺飯店 北投立德倆人旅店 三二行館 Villa32

北投溫泉推薦｜景觀湯屋

北投溫泉湯屋 價位 北投金都精緻溫泉飯店 NT$980起

北投享溫泉

北投溫泉推薦湯屋第一家就是享溫泉，這間北投溫泉會館坐落新北投捷運站步行10分鐘距離內，山水美景風光融入居室之中，讓人舒壓放鬆。來北投泡湯，養生白磺泉還能活絡筋骨，有助呼吸系統健康順暢。

北投南豐天玥泉

北投南豐天玥泉也是擁有豪華浴池的北投溫泉飯店之一，簡約雅致的環境，讓人感覺來到日本溫泉勝地，高貴不貴的價格，帶家人來北投泡湯口袋名單少不了這一家！



北投金都精緻溫泉飯店

金都精緻溫泉飯店也是網路上許多網友推薦的，是間還蠻優質的溫泉飯店，跟前面幾家比起來算是高CP值的選擇，裝潢較具現代感，房內泡湯一樣有大片的透明玻璃，能輕易一目了然外頭美景。

北投溫泉推薦｜特色泡湯

北投特色泡湯 價位

北投大地酒店

一進到大地酒店，先被大廳挑高四層樓的圖書架嚇到！不要以為這些只是裝飾，是貨真價實可以借閱的書籍喔~館藏了世界各國近五千冊二手書籍，只要櫃檯簡單登記就真的可以借閱喔！在這邊拍照就彷彿誤入童話世界的愛麗絲~超級夢幻ㄉ！

北投少帥禪園

老字號的北投溫泉會館多半都有些歷史，但少帥禪園更為特別！少帥禪園建於1920年，原為新高旅社並於日據台灣的後期做為神風特攻隊出戰前的慰安所，少帥張學良也曾幽居於此。如今木牆瓦房成為北投泡湯旅客能夠盡情享受北投山水的足湯和獨立湯屋，是不是有些神秘和令人嚮往呢。

北投日勝生加賀屋

這一間是許多網美網帥都一致推薦的北投溫泉飯店，日勝生加賀屋北投溫泉度假飯店由日勝生集團引進百年歷史的和倉溫泉加賀屋理念，以日本建築技法精細雕琢，完美呈現日本加賀屋百年風華，完全讓人種身處於日本度假的感覺，快穿上和服拍照，騙騙自己的好友說~我人正在日本泡溫泉呢！

北投溫泉推薦｜溫泉住宿

北投溫泉住宿 價位

北投老爺酒店

位在新北投捷運站附近，走路只要2~3分鐘的北投老爺酒店，絕對是北投溫泉中奢華享受的代表，主打的是健康管理服務結合溫泉飯店，低樓層還有一個北投健康管理醫院，提供高階健檢的服務，完完全全就是貴婦級的享受，隨房附贈的早餐採半自助式，非常精緻豐盛。

北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店是北投少有的五星級溫泉飯店，位在北投的制高點，可以一邊泡溫泉，一邊將北投的山光明媚、水色秀麗一覽無遺，在自己的房間裡光是泡湯，就有種來到森林裡的清幽感，閉上眼睛仿佛進入另一世界。

北投水都溫泉會館



如果想找平價又CP值高的北投溫泉飯店住宿，小編真心推薦水都，房間設備齊全、應有盡有，頂樓的戶外風呂打造得很優美、天然，還有煮蛋池可以煮溫泉蛋，療癒無負擔又自在。

北投倆人旅店

倆人旅店是深受北投年輕人喜歡的熱門旅店，房型只有提供二人房，主要是針對情侶, 夫妻兩人世界的客層所設計。裝潢設計充滿文青感，在這邊待著一會，非常容易的沉浸在兩人浪漫的世界中喔(害羞)

北投日勝生加賀屋

北投日勝生加賀屋在北投溫泉一級戰區可說是屬一屬二的溫泉旅館，不只湯屋受歡迎，情侶安排兩天一夜住宿再加賀屋也很適合！重視隱私和服務的加賀屋，比照日式服務規格，帶給旅客絕佳好感度體驗，不只難忘，回頭客一訪再訪的比例也很高喔。

北投溫泉推薦｜大眾風呂

北投溫泉大眾池 價位

北投三二行館 Villa32

三二行館以「私人招待所」的定位來經營，房型以極具設計感的日式庭院風格為主，走進房內檜木香氣盈鼻，緩緩拉開日式拉門，步出長廊感受到完整的日本風情，如此詩情畫意太美了~小編不敢直視！

北投春天酒店

一踏入春天酒店，馬上就可以享受在戶外群山環繞，高達九種各種功能的SPA湯池，非常適合親子全家同樂。當然也有享受隱私的室內湯屋，建材皆使用觀音石與紅檜砌築而成，更有尊榮客房式的皇家湯屋，給你滿滿尊爵不凡的王者感受(笑)。

北投亞太飯店

亞太飯店獨攬整座「丹鳳山」的靜謐美景，又可以享受北投獨特的白磺溫泉，實在是非常的療癒迷人啊~尤其是他們的日式禪風的和式客房，讓你免機票就享受到日本泡溫泉的絕妙體驗！

北投溫泉推薦 |價位比較

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北投溫泉推薦 | 精選北投人氣景點

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館前身為「北投公共浴場」，完工於1913年(大正二年)6月17日，是仿照日本靜岡縣伊豆山溫泉浴場所建，融合當時日式結合巴洛克式的風格，尤其是一樓「羅馬風格大浴池」，非常值得一看。

北投地熱谷

地熱谷位在北投溫泉公園旁邊，因為終年瀰漫著溫泉迷霧，宛如妖怪橫行的恐怖地獄，所以也被稱作「地獄谷」或「鬼湖」，如夢似影、有如仙境一般，是日據時代臺灣八景十二勝之一，當然也是現在IG上超夯的打卡聖地呢。

北投圖書館

北投圖書館是台灣第一座「綠建築圖書館」，位在林木茂盛、生態環境豐富的北投公園內。在裡面讀書的同時，讓人彷彿置身在森林之中，如果附近逛累了，不妨來到北投圖書館，休息之餘同時享受書香與森林浴！

北投溫泉種類是什麼？ 根據台北市北投區公所所編寫的簡介，北投溫泉泉源來自大屯山，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫湧冒而出形成溫泉。泉質分為青磺、白磺兩種，青磺溫高攝氏100度，白磺溫50度，地熱谷屬青磺質，是酸性硫酸鹽氯化物泉，為觀光休閒用途，至於我們泡的溫泉路溫泉大多屬白磺質，有牛奶湯的美譽，可治療皮膚病症，促使人體血液循環正常。

以上這些就是小編辛苦整理出的北投溫泉精選輯啦，工作忙碌疲憊的你，快帶著家人、親友、另一半，趁著週末好好犒賞放鬆一下吧！

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