一開始聽妹妹說媽媽迷上了中山站附近的川畝園

常常不辭辛勞特地搭車去吃飯

原本還想說到底是什麼店怎麼厲害

後來實際查資料才知道原來川畝園早就已經獲得好幾次米其林必比登推薦

位置從5號出口出站後往後走幾乎馬上就到無敵便利

每天用餐時段都是滿滿人潮不減

晚了基本上只有外帶或甚至提早休息明天再加油

實測好幾次都只能趕上外帶無法內用

最後真的是抓準6點下班衝捷運才有機會在6點出頭抵達排到候位

店內提供不少調味料跟小碗餐具自取

但湯不是自助免費喝的不能自取喔

店裡就跟我家巷口或是我阿嬤家的布置很類似

傳統台灣老公寓的洗石地板跟頗富貴風情的畫作

桌椅也是深色木頭桌子與矮凳

因為用餐客人太多幾乎都需要併桌用餐

小菜全都放在櫃檯旁的冰箱內

除了小魚乾跟豬頭皮之外其他一律35元

對比頗多的份量價格算是實在

菜色有非常豐富口味的捲餅跟各種麵點炒麵飯

湯品也有不少選擇

幾乎都是銅板價格或是百元出頭

對我來說真的很平價實惠

成功入座後想著不能浪費好不容易的幸運認真一個人也點了好幾道菜

結果真的是吃非常飽

後來還是把一半的蒸餃默默外帶回家

大推店裡的辣椒油香辣提味很帶勁

蔥油蛋餅 TWD60

身為麵食派的一員我真的非常喜歡各種北方麵點

川畝園的蔥油蛋餅吃起來皮脆有嚼勁

煎蔥蛋蛋香美味自帶甜味

真材實料非常有重量

蝦仁蒸餃 TWD90

一籠6顆的蒸餃個個都有著漂亮的弧形與摺子

現蒸出爐需要等候一段時間

每一粒蒸餃內都有一整尾Q彈鮮嫩的蝦仁

吃起來很有彈性感覺是新鮮非冷凍解凍

外皮偏厚一些多了點麵粉香氣

酸辣湯 小 TWD45

酸辣湯即使小碗也比我認知中的小碗大上些許

有著滿滿的豆腐、紅蘿蔔絲、木耳、筍絲等配料加上適當勾芡

喝起來沒有辣感倒是有頗強烈的酸度

我自己嗜酸所以蠻喜歡的

如果辣度可以再提升一些更好

肉絲炒飯 TWD95

成功內用之前也吃過幾次外帶

只要在沒有冷掉前吃都還是頗美味

炒飯火味夠鹹香偏重口味

肉絲稍微有點乾柴

飯粒粒粒分明不會過硬只是吃久仍會感到油膩

餐點分量對我來說實在太巨大讓我一餐變成兩餐

小魚捲餅 TWD100

招牌的小魚捲餅是我第一次看到有店家把小魚放到捲餅中

一份捲餅都是六切

金黃酥脆的蔥油餅雖然冷掉稍微濕軟但依舊嘗得出筋道

小魚捲餅是我吃過這些菜色內的心目中第一名

酥脆小魚乾搭配辣椒的清爽微辣

餅皮上抹著甜麵醬的甜感

真的是會讓人一口接一口上癮的多種味蕾感受

三鮮鍋貼 TWD80

比起一般常見的鍋貼會有一面比較像水餃

川畝園的鍋貼是整顆從頭到晚煎好煎滿

外皮非常金黃酥脆很有點像餅乾的感覺

意外不會太油膩

肉餡感覺有豬肉、蝦仁跟韭菜鮮甜多汁

只是對我來說調味有點太鹹

豆沙鍋餅 TWD90

豆沙鍋餅是我最愛的麵點甜食收尾

每次去北方麵食館之類的餐館總要叫上一份

價格對比分量真的CP值頗高

同樣有著煎功了得的酥脆外皮

豆沙內餡綿密甜蜜

跟餅皮大概呈現1:1:1的比例非常剛好

吃起來彼此互不搶味咬勁中帶著滑順

如果吃不完隔天回烤依舊很酥脆好吃

原本是為了一探擄獲媽媽芳心的原因

結果自己也身中愛神之箭時不時就想去吃

但現在人潮真的沒有一天不多

需要有花上半小時以上等候且可能能外帶的心理準備

如果想要內用的話誠心建議一開店或甚至還沒開店就來等待最保險

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/25

花費: NTD195(蔥油蛋餅+蝦仁蒸餃+酸辣湯小碗各1)

川畝園麵食館

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Lunch: 11:00-13:30

Dinner: 16:30-19:30

公休日: 週日

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區承德路二段1巷31號

電話: 02-2556-3800



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