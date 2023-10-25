為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣魚，吃個新鮮還不錯

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣魚，吃個新鮮還不錯

2023-10-25 00:26:08 Julia Hsu 人氣：121
share
窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：初酸那個魚
phone04-2452-8235
place台中市西屯區黎明路3段335號
作者本次評價：
2.60
美味度
2.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
share place
寫文章 回報歇業

初酸那個魚
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

 

環境

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

 

菜單：

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

上桌是一鍋，所以上面提的小菜都會在鍋裡。我倒覺得寫在菜單上可以寫成單點配料，可能比較清楚

電子菜單請按我

菜色：

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

我自己很喜歡吃酸菜魚，第一次來選不定辣度，我選了小辣(這個辣度不推，建議從中辣起跳)

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

酸菜魚套餐$388

上桌是一個套餐，如果加點不推木耳，因為他是大木耳不是川耳，口感有差！套餐強調的是雙主食，正常是白飯+細冬粉。

我+99 換了蔥花蟹膏飯。小小一撮的紅點是鮭魚卵。這一碗飯真材實料很划算！不過一個人吃的話我就會覺得不用點粉

因為粉是很普通的冬粉絲，其實我覺得還是寬粉、紅薯條比較適合唆粉搭配。搭有兩個小菜、無糖的紫草茶、我覺得像藕粉的甜點

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

魚肉是標準的烏鱧魚，薄片裹粉煮起來很鮮嫩，厚薄度也很剛好！湯底是略白的大骨湯。選了小辣跟正常麻度

湯底的酸菜味倒有點淡襯得藤椒的味道略嗆些，搭上泡椒很容易嗆到。這個辣度沒有平常辣，我卻被嗆到了。

整體會建議先全部拌一圈再開始吃，酸菜魚的口味會比較均勻一些

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

小菜是魚皮，很好吃，挺Q 的

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

雙主食的細絲冬粉湯底是豚骨湯，店家說這個味道比較淡，建議加入酸菜魚裡面吃！我覺得小辣吃起來偏淡所以也不太搭

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

蔥花蟹膏飯CP值很不錯，分量足給的蟹膏很豐盛~

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

紫草茶，味道淡淡的剛好搭重口味食物。

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

因為店裡的生意真的很好，不過我的第一印象味道跟記憶中的歪很多！本來我是怪自己沒有好好拌開決定再來個二訪

這次換選了酸辣魚，我就是跟酸過不去。上次不酸的酸菜魚讓我有點難過。這次換成了中辣

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

中辣的酸辣魚$368，味道也偏淡。雖然有點辣度。味道我覺得還是不太酸。只能說吃個新鮮可以，口味滿多種的...但不吃辣的不推，吃很酸的也不推

【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣【台中 中式料理】初酸那個魚-單人套餐的酸菜魚、螺獅魚、麻辣

甜點是仙草凍，另一個很像是愛玉但我覺得也很像藕粉檸檬味的。兩個都很清爽。這個好吃！

新開的店家有認真的詢問客人評價，期待味道會越修越好！

初酸那個魚

 

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 單人份的酸菜魚、酸辣魚、麻辣魚是很不錯的主意，酸度我覺得可以再多一點。魚肉滑嫩口感很好，份量多整個CP值還行。新店開張上桌速度不快，期待未來會更順

營業時間：週一~週五10:00～14:30, 17:00~21:30（定休：無，不定休請關注官網)

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645107391&mibextid=2JQ9oc

電話：0424528235

地址：407台中市西屯區黎明路三段335號


檢視較大的地圖

文章標籤

初酸那個魚 初酸 酸菜魚 麻辣魚 螺獅魚 雙主菜 CP值高 逢甲商圈 單人酸菜魚 麻辣牛 中式料理 特色料理 逢甲美食 台中美食
 
創作者介紹
創作者 哈比團長 的頭像
哈比團長

哈比Ju




#台中
morechevron_right
文章關鍵字
台中 逢甲美食 特色美食 酸菜魚 more
檢舉
share
chevron_left

【台中早午餐】theDiner樂子台中三越店，全日供
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

台中美食 森饗鍋物｜質感森林系鍋物必收藏！川香酸菜魚湯底必朝聖，海陸雙拼一次滿足味蕾

 算命的說我很愛吃

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：378篇

​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
作者的其它文章
同類據點
煮匙人-奇彗生技股份有限公司 照片

煮匙人-奇彗生技股份有限公司

4.80 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
花蓮水尾臭豆腐(十甲店) 照片

花蓮水尾臭豆腐(十甲店)

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市東區
蘇媽媽湯圓逢甲店 照片

蘇媽媽湯圓逢甲店

3.85 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
山東早點 模範街 照片

山東早點 模範街

4.95 (1人評鑑)

區域：台中市西區
大甲土銀無名麵攤 照片

大甲土銀無名麵攤

4.70 (1人評鑑)

區域：台中市大甲區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up