初酸那個魚 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

菜單：

上桌是一鍋，所以上面提的小菜都會在鍋裡。我倒覺得寫在菜單上可以寫成單點配料，可能比較清楚

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菜色：

我自己很喜歡吃酸菜魚，第一次來選不定辣度，我選了小辣(這個辣度不推，建議從中辣起跳)

酸菜魚套餐$388

上桌是一個套餐，如果加點不推木耳，因為他是大木耳不是川耳，口感有差！套餐強調的是雙主食，正常是白飯+細冬粉。

我+99 換了蔥花蟹膏飯。小小一撮的紅點是鮭魚卵。這一碗飯真材實料很划算！不過一個人吃的話我就會覺得不用點粉

因為粉是很普通的冬粉絲，其實我覺得還是寬粉、紅薯條比較適合唆粉搭配。搭有兩個小菜、無糖的紫草茶、我覺得像藕粉的甜點

魚肉是標準的烏鱧魚，薄片裹粉煮起來很鮮嫩，厚薄度也很剛好！湯底是略白的大骨湯。選了小辣跟正常麻度

湯底的酸菜味倒有點淡襯得藤椒的味道略嗆些，搭上泡椒很容易嗆到。這個辣度沒有平常辣，我卻被嗆到了。

整體會建議先全部拌一圈再開始吃，酸菜魚的口味會比較均勻一些

小菜是魚皮，很好吃，挺Q 的

雙主食的細絲冬粉湯底是豚骨湯，店家說這個味道比較淡，建議加入酸菜魚裡面吃！我覺得小辣吃起來偏淡所以也不太搭

蔥花蟹膏飯CP值很不錯，分量足給的蟹膏很豐盛~

紫草茶，味道淡淡的剛好搭重口味食物。

因為店裡的生意真的很好，不過我的第一印象味道跟記憶中的歪很多！本來我是怪自己沒有好好拌開決定再來個二訪

這次換選了酸辣魚，我就是跟酸過不去。上次不酸的酸菜魚讓我有點難過。這次換成了中辣

中辣的酸辣魚$368，味道也偏淡。雖然有點辣度。味道我覺得還是不太酸。只能說吃個新鮮可以，口味滿多種的...但不吃辣的不推，吃很酸的也不推

甜點是仙草凍，另一個很像是愛玉但我覺得也很像藕粉檸檬味的。兩個都很清爽。這個好吃！

新開的店家有認真的詢問客人評價，期待味道會越修越好！

初酸那個魚

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 單人份的酸菜魚、酸辣魚、麻辣魚是很不錯的主意，酸度我覺得可以再多一點。魚肉滑嫩口感很好，份量多整個CP值還行。新店開張上桌速度不快，期待未來會更順

營業時間：週一~週五10:00～14:30, 17:00~21:30（定休：無，不定休請關注官網)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645107391&mibextid=2JQ9oc

電話：0424528235

地址：407台中市西屯區黎明路三段335號



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