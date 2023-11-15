2023關西仙草花生活節在11/12登場囉！

雖然花田面積不大但與周邊金黃稻浪的景色絕配

目前正值九降風期間，風一吹來稻浪便搖曳不止

真是小而美的仙草花田

（拍攝日期：2023/11/13）

▲活動海報下載自關西鎮鄉土文化協會FB

去的當天剛好是灌溉休園期間，花田灌溉後無法進入

只能在外圍拍照，詳情請關注關西鎮鄉土文化協會FB

▲花田旁是鄉間小路

為避免影響附近居民出入，有公告單邊右側停車

▲交通錐跟仙草花色相呼應

▲賞花守則

▲除了灌溉期間

平常是可以進到花田拍照的，雖然只能在外圍但其實也拍得很開心了

▲今年一共種植一千多株仙草苗，品種有三號跟一號

▲周邊都是金黃色稻田，再過不久應該就能收割了

▲一旁有田埂可行走

▲大樹下的白色相框裝置藝術也是拍照熱點

▲稻穗已經飽滿囉！

▲正當我要往前踏出腳步時

突然旁邊遊客跟我說地上有一隻蟲

我定睛一看真是又大又肥！

▲接著上到堤岸一覽全貌

▲再往前就到白色相框處囉！

▲走走停停看風景

▲南山大橋

▲遊客排隊拍照

關西仙草花目前花況很優

苗栗銅鑼杭菊芋頭節也正如火如荼進行，杭菊花期可至12月上旬喔！

【2023關西仙草花生活節】

地址：關西鎮南山大橋旁（google關西仙草一分田）

更多交通資訊請上關西鎮鄉土文化協會FB瀏覽

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