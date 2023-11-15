2023關西仙草花生活節在11/12登場囉！
雖然花田面積不大但與周邊金黃稻浪的景色絕配
目前正值九降風期間，風一吹來稻浪便搖曳不止
真是小而美的仙草花田
（拍攝日期：2023/11/13）
▲活動海報下載自關西鎮鄉土文化協會FB
去的當天剛好是灌溉休園期間，花田灌溉後無法進入
只能在外圍拍照，詳情請關注關西鎮鄉土文化協會FB
▲花田旁是鄉間小路
為避免影響附近居民出入，有公告單邊右側停車
▲交通錐跟仙草花色相呼應
▲賞花守則
▲除了灌溉期間
平常是可以進到花田拍照的，雖然只能在外圍但其實也拍得很開心了
▲今年一共種植一千多株仙草苗，品種有三號跟一號
▲周邊都是金黃色稻田，再過不久應該就能收割了
▲一旁有田埂可行走
▲大樹下的白色相框裝置藝術也是拍照熱點
▲稻穗已經飽滿囉！
▲正當我要往前踏出腳步時
突然旁邊遊客跟我說地上有一隻蟲
我定睛一看真是又大又肥！
▲接著上到堤岸一覽全貌
▲再往前就到白色相框處囉！
▲走走停停看風景
▲南山大橋
▲遊客排隊拍照
關西仙草花目前花況很優
苗栗銅鑼杭菊芋頭節也正如火如荼進行，杭菊花期可至12月上旬喔！
【2023關西仙草花生活節】
地址：關西鎮南山大橋旁（google關西仙草一分田）
更多交通資訊請上關西鎮鄉土文化協會FB瀏覽
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