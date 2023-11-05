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【桃園市平鎮區】雲南館｜滇緬特色料理｜可單點也有套餐組合｜備有專用停車場

2023-11-05 14:12:18 珍妮佛的花草呢喃 人氣：1,162
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1635篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：雲南館
phone03-4608-287
place桃園市平鎮區平東路39號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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20.jpg

上次買完三合院手工蛋黃酥也午餐時間了

因為騎機車蠻方便的不用太擔心停車問題

就近搜尋到平東路39號的雲南館

評價普遍不錯，也有提供停車場

開車來也方便喔！

 

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停車場就在店對面，八方雲集旁邊，寫著雲南館專用停車場

 

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▲兩人或多人聚餐都適合的餐館，桌面蠻大的

好像還有二樓的樣子，但當天我們只在一樓不確定二樓是否也用餐區

 

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▲牆面介紹著特色料理由來及製作方式

 

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▲櫃台前面有免費泡菜可取用

 

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▲菜單因為蠻大本的很多頁，我沒有拍完

依人數不同有提供不同的套餐組合，餐點品項也很多

有熱炒、開胃涼菜、南方小點、鮮蝦小品、風味鮮品

酥炸及牛、豬料理...有興趣的話可以上官網看菜色喔

 

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▲免費提供的白開水

 

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▲泡菜真是好吃，印象是酸酸甜甜微辣，不會只有辣味或鹹味

 

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▲雲南豆酥炒飯好大一盤，女生一般食量應該可以兩人合吃

炒飯的火侯很到位，不但香氣有炒出來，飯粒口感也不黏糊

除了豆酥也有蝦仁跟類似魷魚類的海鮮做搭配

是一盤好吃的炒飯，油不油就看個人飲食習慣

 

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▲沒記錯的話這碗是雞肉蛋米干，也是蠻大一碗份量很實在

湯頭不油膩不死鹹，跟之前在龍岡吃到的米干湯頭不太一樣

 

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▲因為沒有豬肉系列的覺得有點可惜，雞肉本身很軟嫩

 

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▲米干切比較薄比較寬，很咕溜

 

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▲芙蓉豆腐也是大份量，豆腐跟蛋都相當滑嫩

有一股香氣，不曉得是奶油還甚麼，裡面有肉絲，我覺得也是下飯料理

 

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▲雲南甩餅跟我自己想像中的不一樣

以為會像蔥油餅那種一大張圓圓的

這個是油炸後淋上煉乳，現吃很酥脆

服務生也有說要趕快吃口感比較好！

 

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▲後來有兩樣打包了，我們隔壁桌也打包了！

因為不是我去結帳的，不太清楚有沒有收服務費

其實網友最推薦他們的脆皮鍋貼，據說口感跟味道都很好

下次再帶上孩子一起來吃，人多能點的東西也比較多

這次就先當作來探路了！

 

【雲南館】

地址：桃園市平鎮區平東路39號

電話：03 460 8287

營業時間：10:30-14:30、16:30-21:00

星期三公休

官網

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

 
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Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
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