上周在大佳河濱公園看完向日葵花海，接著來到星島海南鷄用餐
途中經過飛機巷，但中午天氣有點熱，不然還蠻想看飛機起降的
▲星島海南鷄前面有機車格，開車需找停車場
濱江市場有地下收費停車場，我們是停在民族東路的路邊停車格再步行過來
這一帶超多美食商家，路上經過了邱太太甜品坊，但肚子已經太飽只能下次
▲先在櫃台點餐，點完再自行找位置入座
▲四人超值套餐是全鷄一隻
小菜有麻辣鷄絲、麻醬拍黃瓜、麻辣腳筋
薑黃飯或鷄油飯任選四碗、飲料或肉骨茶清湯任選四份
飲料有凍檸茶或凍檸樂、泰式奶茶、椰子水、香蘭紅茶
鹿谷烏龍茶（瓶裝無糖）、高山青茶（瓶裝無糖）
以及綠色蔬菜或高麗菜各一盤
▲菜單下載自星島海南鷄官網
當天點了一份NO.1的海南鷄飯套餐，薑黃飯
及叻沙豬肉麵套餐；飲料選香蘭紅茶、泰式奶茶
不想喝飲料也有肉骨茶清湯可以搭配
小菜則是一盤高麗菜跟一盤綠色蔬菜
▲店內桌數不多，有洗手間
▲那天吃到一半突然一隻貓跑出來坐在踏墊那邊，然後一下就跑掉了
▲左邊泰式奶茶、右邊香蘭紅茶
泰式奶茶據阿肥說還不錯沒有甜的很誇張
我的香蘭紅茶則是一言難盡哈哈哈
喝幾口就放棄，說不上甚麼味道
▲海南鷄飯套餐
飯有薑黃飯跟雞油飯兩種可以選，薑黃飯吃起來沒甚麼味道
後來加了一些沾醬攪拌才比較提味，雞肉本身處理得很軟嫩
雞肉已經調味到有鹹度，不沾醬也可以喔！
▲由左而右依序是老抽、蔥薑醬、甜辣醬，老抽蠻甘醇的不死鹹帶有微微的甜
▲高麗菜
▲空心菜
▲叻沙豬肉麵，湯頭是非常輕微的辣度
平常有吃辣習慣的人應該不覺得辣，調味也不過重
▲菜單上有註明使用的是油麵
豬肉片口感不乾柴，有溏心蛋及綠色蔬菜做搭配
油麵不軟爛，份量也不少喔！
感覺套餐東西並沒有很多樣，但也吃得好飽，最後湯沒能喝完～
【星島海南鷄飯龍江店】
地址：台北市中山區龍江路356巷7號
電話：02 2517 2685
營業時間：10:30-21:30
http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538