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【台北市中山區】星島海南鷄 龍江店｜肉骨茶．叻沙．海南鷄

2023-11-03 14:43:20 珍妮佛的花草呢喃 人氣：102
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1635篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：星島海南雞飯 龍江店
place台北市中山區龍江路356巷7號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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20.jpg

上周在大佳河濱公園看完向日葵花海，接著來到星島海南鷄用餐

途中經過飛機巷，但中午天氣有點熱，不然還蠻想看飛機起降的

 

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▲星島海南鷄前面有機車格，開車需找停車場

濱江市場有地下收費停車場，我們是停在民族東路的路邊停車格再步行過來

這一帶超多美食商家，路上經過了邱太太甜品坊，但肚子已經太飽只能下次

 

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▲先在櫃台點餐，點完再自行找位置入座

 

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▲四人超值套餐是全鷄一隻

小菜有麻辣鷄絲、麻醬拍黃瓜、麻辣腳筋

薑黃飯或鷄油飯任選四碗、飲料或肉骨茶清湯任選四份

飲料有凍檸茶或凍檸樂、泰式奶茶、椰子水、香蘭紅茶

鹿谷烏龍茶（瓶裝無糖）、高山青茶（瓶裝無糖）

以及綠色蔬菜或高麗菜各一盤

 

760884159_orig.jpg

▲菜單下載自星島海南鷄官網

當天點了一份NO.1的海南鷄飯套餐，薑黃飯

及叻沙豬肉麵套餐；飲料選香蘭紅茶、泰式奶茶

不想喝飲料也有肉骨茶清湯可以搭配

小菜則是一盤高麗菜跟一盤綠色蔬菜

 

4.jpg

▲店內桌數不多，有洗手間

 

5.jpg

▲那天吃到一半突然一隻貓跑出來坐在踏墊那邊，然後一下就跑掉了

 

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9.jpg

11.jpg

12.jpg

▲左邊泰式奶茶、右邊香蘭紅茶

泰式奶茶據阿肥說還不錯沒有甜的很誇張

我的香蘭紅茶則是一言難盡哈哈哈

喝幾口就放棄，說不上甚麼味道

 

13.jpg

▲海南鷄飯套餐

飯有薑黃飯跟雞油飯兩種可以選，薑黃飯吃起來沒甚麼味道

後來加了一些沾醬攪拌才比較提味，雞肉本身處理得很軟嫩

雞肉已經調味到有鹹度，不沾醬也可以喔！

 

14.jpg

▲由左而右依序是老抽、蔥薑醬、甜辣醬，老抽蠻甘醇的不死鹹帶有微微的甜

 

15.jpg

▲高麗菜

 

16.jpg

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18.jpg

19.jpg

▲空心菜

 

20.jpg

▲叻沙豬肉麵，湯頭是非常輕微的辣度

平常有吃辣習慣的人應該不覺得辣，調味也不過重

 

23.jpg

▲菜單上有註明使用的是油麵

豬肉片口感不乾柴，有溏心蛋及綠色蔬菜做搭配

油麵不軟爛，份量也不少喔！

 

27.jpg

感覺套餐東西並沒有很多樣，但也吃得好飽，最後湯沒能喝完～

 

【星島海南鷄飯龍江店】

地址：台北市中山區龍江路356巷7號

電話：02 2517 2685

營業時間：10:30-21:30

官網

FB

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Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
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