桃竹苗仙境「仙草花海」夢幻紫爆！到了秋冬賞花熱潮，在眾多花海當中最仙、最夢幻莫過於「仙草花花海」，整片一望無際的粉紫花海讓人身在其中打卡猶如在仙境當中。而浪漫仙草花海大多集中在桃竹苗地區，這次特別整理桃園楊梅、新竹關西、苗栗獅潭3大仙草花海仙境，帶大家免費去打卡、當仙女。







2023桃園仙草花海

2023桃園仙草嘉年華楊梅人搶拍！每到秋冬，桃園就變成最美、最夯賞花打卡點，除了有桃園花彩節之外，近年大爆紅的粉紫色仙草花花海，更是以夢幻又浪漫紫爆花海，讓網美年年都衝去拍。今年2023桃園仙草嘉年華於楊梅休閒農業區展出，預計將在11/25進入大滿開，勢必又要再掀起IG洗版潮。



全文介紹：2023桃園仙草花海確定了！楊梅限定「桃園仙草嘉年華」11/25大滿開，4大童話裝置、夢幻紫花海搶拍。







2023苗栗獅潭仙草花節

苗栗最夢幻浪漫的仙草花花海回來了！2023苗栗獅潭仙草花節將於本週末正式登場，超過千坪的粉紫仙草花花海即將進入大滿開，不僅規劃大型地景藝術、在地小農市集和超愜意的仙草花海音樂會，更設計超CP值仙草護照，讓大家拍美照、聽音樂之餘，還能品嚐各種仙草美食。



全文介紹：苗栗人的仙草花海！超過千坪粉紫花海「2023獅潭仙草花節」花海音樂會、小農市集超愜意，活動時間、接駁車攻略先看。





2023關西仙草花生活節

部落客 珍妮佛的花草呢喃 說：

今年一共種植一千多株仙草苗，品種有三號跟一號，雖然花田面積不大但與周邊金黃稻浪的景色絕配，目前正值九降風期間，風一吹來稻浪便搖曳不止，真是小而美的仙草花田。<全文介紹>



2023關西仙草花生活節

地址：新竹關西鎮南山大橋旁（google關西仙草一分田）

最佳賞花時間：預計至11月底



