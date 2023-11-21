為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 旅遊 > 苗栗人的仙草花海！超過千坪粉紫花海「2023獅潭仙草花節」花海音樂會、小農市集超愜意，活動時間、接駁車攻略先看。

苗栗人的仙草花海！超過千坪粉紫花海「2023獅潭仙草花節」花海音樂會、小農市集超愜意，活動時間、接駁車攻略先看。

2023-11-21 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：苗栗獅潭仙草花節 人氣：339
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

苗栗最夢幻浪漫的仙草花花海回來了！2023苗栗獅潭仙草花節將於本週末正式登場，超過千坪的粉紫仙草花花海即將進入大滿開，不僅規劃大型地景藝術、在地小農市集和超愜意的仙草花海音樂會，更設計超CP值仙草護照，讓大家拍美照、聽音樂之餘，還能品嚐各種仙草美食。
2023苗栗獅潭仙草花節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023苗栗獅潭仙草花節 交通接駁時間 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年重磅回歸的「2023苗栗獅潭仙草花節」，將於11/25、11/26熱鬧登場，邀請苗栗在地人和外縣市到場當仙女美拍一波。現場邀請在地青年進行創作，將在地元素融入在六座裝置藝術中，其中座落在仙草花海旁的「仙子擺盪」，盪鞦韆的造景讓人隨手拍出絕美夢幻照。
2023苗栗獅潭仙草花節 小農市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023苗栗獅潭仙草花節 花海音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了拍美照之外，獅潭仙草花節也規劃一系列活動，超浪漫的仙草花海音樂會、花田旁逛在地小農市集，又或是邀大家手作「仙草染、仙草槌染」等仙草DIY工作坊，趣味任務「集章夾好禮」即有機會把獅先生玩偶夾回家。再次推出限量仙草美食護照，早鳥優惠只要100元，可憑券兌換仙草凍、仙草密、仙草凍檸茶、仙草冰淇淋、仙草霜淇淋。

推薦閱讀：2023桃園仙草花海確定了！楊梅限定「桃園仙草嘉年華」11/25大滿開，4大童話裝置、夢幻紫花海搶拍。
2023苗栗獅潭仙草花節免費入場 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023苗栗獅潭仙草花節活動時間 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

2023苗栗獅潭仙草花節

活動日期：112年11月25日(六)~11月26日(日)
活動時間：10:00~16:00
活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田
 

2023苗栗獅潭仙草花節 活動流程

11/25 
10:20~10:40 開幕表演-一起浪漫客庄山中仙境
10:40~11:30 開幕儀式
13:00~16:00 仙草花海音樂會
10:00~16:00 仙草DIY、地景藝術、在地小農市集、集章夾好禮

11/26 
10:00~16:00 仙草花海音樂會、仙草DIY、地景藝術、在地小農市集、集章夾好禮
 

2023苗栗獅潭仙草花節 仙草護照

售價：150元，早鳥價100元。
內容物：護照內含鄉內仙草店商品兌換卷及商家優惠折價券，可憑券兌換仙草凍、仙草密、仙草凍檸茶、仙草冰淇淋、仙草霜淇淋(五選三)。
兌換時間：11/25~12/03 16點止。
 

2023苗栗獅潭仙草花節 集章夾好禮

活動時間：10:00~16:00
活動內容：在活動期間推出「集章夾好禮」趣味任務，集滿4個章至服務台兌換代幣，即有機會把獅先生玩偶夾回家。

集章辦法：
1、於指定攤位消費滿1,00元，即可獲得1個章。
2、於服務台票選地景藝術人氣獎，即可獲得1個章。
3、身穿紫色服裝至服務台，即可獲得1個章。
 

2023苗栗獅潭仙草花節 交通接駁資訊

接駁車行駛日期：2023/11/25~2023/11/26
台鐵：搭乘火車至苗栗火車站，前往「中山路」出口，轉搭活動接駁車前往活動會場。
高鐵：搭乘高鐵至苗栗高鐵站，轉搭火車至苗栗火車站，前往「中山路」出口，轉搭活動接駁車前往活動會場。
客運：搭乘客運至苗栗火車站，轉搭活動接駁車前往活動會場。統聯客運、國光客運、新竹客運皆可抵達苗栗火車站。

苗栗火車站至會場
接駁地點：苗栗火車站(前站)臨停接駁區(車站出口，左邊涼亭處)
接駁時間：08:00~14:00 每40分鐘1班次。(12:00~13:00停駛一小時)

會場至苗栗火車站
接駁地點：水上流仙草飲品專門店(苗栗縣獅潭新店村154之4號)
接駁時間：10:00~17:00 每40分鐘1班次。(12:00~13:00停駛一小時)

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#花海
morechevron_right
文章關鍵字
花海 苗栗 市集 2023苗栗獅潭仙草花節 more
延伸閱讀

大蒜控終於等到了！老字號「大呷麵本家」強打推出「台式蔥蒜湯煲麵」，要用蒜味十足的拌麵攻佔必吃拌麵清單。

 編輯 鄭雅之

竟然是蜜桃抹茶冰沙！辻利茶舗「抹茶蜜桃辻冰沙、乳酸飲」搶攻今夏最強冰沙稱號，再也不用羨慕日本有蜜桃星冰樂了。

 編輯 鄭雅之

是kiri乳酪泡芙！beard papa’s「檸香乳酪泡芙泡芙」最新口味曝光，爆濃「kiri乳酪卡士達」泡芙控、乳酪控都嗨了。

 編輯 鄭雅之

讓老宅不只是老宅，而是台北記憶的一部分

 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up