苗栗最夢幻浪漫的仙草花花海回來了！2023苗栗獅潭仙草花節將於本週末正式登場，超過千坪的粉紫仙草花花海即將進入大滿開，不僅規劃大型地景藝術、在地小農市集和超愜意的仙草花海音樂會，更設計超CP值仙草護照，讓大家拍美照、聽音樂之餘，還能品嚐各種仙草美食。







今年重磅回歸的「2023苗栗獅潭仙草花節」，將於11/25、11/26熱鬧登場，邀請苗栗在地人和外縣市到場當仙女美拍一波。現場邀請在地青年進行創作，將在地元素融入在六座裝置藝術中，其中座落在仙草花海旁的「仙子擺盪」，盪鞦韆的造景讓人隨手拍出絕美夢幻照。







除了拍美照之外，獅潭仙草花節也規劃一系列活動，超浪漫的仙草花海音樂會、花田旁逛在地小農市集，又或是邀大家手作「仙草染、仙草槌染」等仙草DIY工作坊，趣味任務「集章夾好禮」即有機會把獅先生玩偶夾回家。再次推出限量仙草美食護照，早鳥優惠只要100元，可憑券兌換仙草凍、仙草密、仙草凍檸茶、仙草冰淇淋、仙草霜淇淋。



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2023苗栗獅潭仙草花節

活動日期：112年11月25日(六)~11月26日(日)

活動時間：10:00~16:00

活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田



2023苗栗獅潭仙草花節 活動流程

11/25

10:20~10:40 開幕表演-一起浪漫客庄山中仙境

10:40~11:30 開幕儀式

13:00~16:00 仙草花海音樂會

10:00~16:00 仙草DIY、地景藝術、在地小農市集、集章夾好禮



11/26

10:00~16:00 仙草花海音樂會、仙草DIY、地景藝術、在地小農市集、集章夾好禮



2023苗栗獅潭仙草花節 仙草護照

售價：150元，早鳥價100元。

內容物：護照內含鄉內仙草店商品兌換卷及商家優惠折價券，可憑券兌換仙草凍、仙草密、仙草凍檸茶、仙草冰淇淋、仙草霜淇淋(五選三)。

兌換時間：11/25~12/03 16點止。



2023苗栗獅潭仙草花節 集章夾好禮

活動時間：10:00~16:00

活動內容：在活動期間推出「集章夾好禮」趣味任務，集滿4個章至服務台兌換代幣，即有機會把獅先生玩偶夾回家。



集章辦法：

1、於指定攤位消費滿1,00元，即可獲得1個章。

2、於服務台票選地景藝術人氣獎，即可獲得1個章。

3、身穿紫色服裝至服務台，即可獲得1個章。



2023苗栗獅潭仙草花節 交通接駁資訊

接駁車行駛日期：2023/11/25~2023/11/26

台鐵：搭乘火車至苗栗火車站，前往「中山路」出口，轉搭活動接駁車前往活動會場。

高鐵：搭乘高鐵至苗栗高鐵站，轉搭火車至苗栗火車站，前往「中山路」出口，轉搭活動接駁車前往活動會場。

客運：搭乘客運至苗栗火車站，轉搭活動接駁車前往活動會場。統聯客運、國光客運、新竹客運皆可抵達苗栗火車站。



苗栗火車站至會場

接駁地點：苗栗火車站(前站)臨停接駁區(車站出口，左邊涼亭處)

接駁時間：08:00~14:00 每40分鐘1班次。(12:00~13:00停駛一小時)



會場至苗栗火車站

接駁地點：水上流仙草飲品專門店(苗栗縣獅潭新店村154之4號)

接駁時間：10:00~17:00 每40分鐘1班次。(12:00~13:00停駛一小時)