2023桃園仙草嘉年華楊梅人搶拍！每到秋冬，桃園就變成最美、最夯賞花打卡點，除了有桃園花彩節之外，近年大爆紅的粉紫色仙草花花海，更是以夢幻又浪漫紫爆花海，讓網美年年都衝去拍。今年2023桃園仙草嘉年華於楊梅休閒農業區展出，預計將在11/25進入大滿開，勢必又要再掀起IG洗版潮。
今年2023桃園仙草嘉年華以童話仙境為主題，將綠野仙蹤童話故事作為發想，打造4大童話裝置藝術，並以浪滿粉紫花海為背景，帶領大家走進桃樂絲和奧茲國奇幻世界。包括四公尺高的「心之所向」及「女巫考驗」，前者是以透光建材和鐵雕結合的打卡點，完美呈現童話中被龍捲風吹走的房子模樣，透光的材質在不同時刻中呈現出不同的美感。
另外，還有童話仙境、黃磚道之路等童話風格的裝置藝術，並邀請附近居民共同創作出稻草人、獅子、錫樵夫等經典角色，讓今年2023桃園仙草嘉年華更加豐富。目前預計11/25進入大滿開，預估在前一週將陸續開花，大家可以找時間前去當網美、網帥，拍出IG破千讚美照。
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2023桃園仙草嘉年華 活動資訊
活動日期：2023/11/25-12/3
活動時間：09:00-17:00
活動地點：桃園市楊梅區楊湖路三段239號，楊梅休閒農業區-楊梅區上湖派出所旁花田。
2023桃園仙草嘉年華 最佳賞花期
預計2023/11/25前後