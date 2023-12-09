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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可以邊吃邊唱！適合聚餐吃熱炒、海鮮，公司尾牙的首選！還有年菜可以購買哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可以邊吃邊唱！適合聚餐吃熱炒、海鮮，公司尾牙的首選！還有年菜可以購買哦！

2023-12-09 05:41:50 是兔也是貓 人氣：106
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窩客好文

是兔也是貓

發表篇數：77篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：集鮮城水產餐廳
phone02-2909-0822
place新北市泰山區泰林路二段173巷2號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

終於！兔貓找到一家4個人吃熱炒也不會尷尬的地方了！！

Google上超高評價的集鮮城水產餐廳(點我點我)~

在新北市泰山區泰林路二段173巷2號1樓

離機場捷運泰山站很近，外頭也有公車站牌超方便

集鮮城水產餐廳還有超熱門KTV包廂

讓人流口水的年菜！讓爸爸媽媽好好休息一下~

集鮮城水產餐廳的年菜吧！海鮮吃起來~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

有年菜當然也不能少春酒尾牙呀！

超級優惠！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

每次想吃熱炒店可是都要等到晚上？

集鮮城水產餐廳中午直接開始營業！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

平價又高CP值

直接讓集鮮城水產餐廳成為很多人愛的熱炒店

服務項目更是多樣化包含活體海鮮

冷凍水產販售、肉品販售

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

提供生鮮熱炒餐廳跟附設有KTV的包廂

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

開車的朋友不用擔心沒位子

集鮮城水產餐廳提供三個免費停車位先到先停

如停滿了就要到餐廳隔壁的收費停車場哦！

集鮮城水產餐廳現場是分成兩個區域

兔貓跟小夥伴去的時候差點嚇到……

看店面覺得還好一進去！超大的啦！！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

想要買海鮮到集鮮城水產餐廳就對啦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

水池裡都是活跳跳的海鮮們~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

販售活體及冷凍海鮮透明價格

這樣子大家都買都安心！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

店員幫我們抓魚的時候連幾次才抓到

活動力真好~一定很好吃*\(^o^)/*

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

用餐區域真的不是兔貓要說呀！

集鮮城水產餐廳有超級寬闊的場地真的超大！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

容納上百人都不是沒問題！

內用座位可以容納約300人~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

非常適合聚餐、尾牙、春酒、商業包場

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

而且付款方式多元化

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

當然大家庭也可以帶寶寶前往

餐廳有預備寶寶座椅~

洗手間在最後面，非乾淨哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

最特別是KTV包廂，邊吃美食邊嗨起來！

提醒一下嘴巴東西要先吃下去再唱

然會容易噎到哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

美食怎麼可以不搭配飲料呢？

冰箱有各種飲料可以自行拿取也有啤酒

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可但是開車不喝酒，酒後不開車喔！

請叫代駕！謝謝！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

這次兔貓跟小夥伴們想要邊吃邊唱！

就算是先吃還可以放歌來聽~

小包廂可以坐15人

大間包廂可以直接容納30人哦！

我們選擇小包廂，裡面有放合菜的大桌子~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

小桌子上是碗筷而且還有骰子可以玩耶！

小包廂裡面也有直接放小朋友的椅子

就不用在去包廂外拿了

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

點歌是觸控式，還可以用手機直接點歌，超方便！

集鮮城水產餐廳的設備其實讓兔貓很意外

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

跟平常兔貓想的完全不同！

以為歌會很少之類~結果沒有！超多！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新歌老歌連抖音歌也有！！

最意外是連動漫日文歌也有啊~

音響配備也很好，不會輸給錢櫃好樂迪呢~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可包廂收費標準
小包廂
7人以下每小時600元
8人以上每小時800元

大包廂
每小時1200元


新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可當月壽星每天可免費歡唱一小時
當天可免費歡唱二小時(需出示證件)
歡唱時間超過15分依一小時計算
以上均收10%清潔費

 

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可平日週一~週五下午14：00

到集鮮城水產餐廳消費歡唱

買2小時送1小時！

一小時800元包廂最高可容納15人哦！

還不快到集鮮城水產餐廳嗨起來！！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

菜單真的超多好吃的~

有選擇性問題的人一定會考慮超久

因為真的有超多想吃的啦！

各種熱炒、酥炸、鐵板、三杯、宮保、燒烤

鮮魚、湯鍋、蝦料理、冷盤、青菜

集鮮城水產餐廳還會有私房菜哦！

有點像是無菜單料理~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可


新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

綜合生魚片
雖然兔貓不吃生魚片，但其他人都很愛哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

小夥伴說每一片都非常新鮮而超厚一片！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

肉質很好也沒有腥味！

原味吃跟沾醬吃各有各的美味~

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

咖哩黃金蟹
原本想吃螃蟹可是菜單上沒有看到

當下就問了是沒有嗎？嘿嘿嘿~

問了才有的咖哩黃金蟹來啦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

咖哩香很濃~咬下去滿滿的蟹肉哦！

推薦大家一定要點來吃！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

鹽烤蝦
來水產餐廳怎麼可以不吃蝦類料理！！

我們也超愛吃蝦料理~

廚師都會幫忙把蝦頭去掉讓客人吃起來很方便

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

兔貓有親自去看店員撈蝦

一上來就是各種跳！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

蝦子都超大隻而且完全沒有黏蝦殼

肉質鮮甜~鹽烤最可以吃到原味的鮮了！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

蒜泥蝦
一上桌超意外！因為跟想的不一樣！

超多隻然後是半切開的方式

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

非常好入口一咬肉直接跟殼分開

味道很入味好吃！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

吃到後面才發現下面有鋪有豆腐耶！

豆腐在下面一起去料理完全吸湯汁

超好吃的啦！愛了愛了！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

鱈魚清蒸豆酥
鱈魚是兔貓最愛吃的魚！

超嫩的魚肉~綿密好吃！

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清蒸就超讚，搭上豆酥美味更是上一層呢~

通常都是被大家搶光的一道魚料理！

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烤魚
前面有說這魚是店員撈了幾次後才抓到的呢~

集鮮城水產餐廳的廚師很會烤哦！

完全沒有過鹹的問題！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

肉質也超級好！烤魚肚子塞滿蒜頭、蔥段~

上桌沒多久給我吃光光！！

烤魚的魚皮是不能吃的哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

蔥爆牛肉
這道是店員推薦的料理，老客人來都會點！

牛肉很好吃，完全不會咬不斷或是很硬

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

搭配蔥跟洋蔥味道更提升哦！

不會很鹹~小夥伴直接沒配飯然後吃光光！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

蒜泥白肉
有厚度的白肉搭配蒜蓉就是這麼的搭！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

吃多了也完全不會有膩的問題

這道也是很多客人首選的一道料理哦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

水蓮
蔬菜當然也是不能少的啦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

最喜歡水蓮脆脆的口感~超讚！

把水蓮當麵吃~一口接一口！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

蛤蜊湯
吃完美食來一碗好喝的蛤蜊湯

去沙去的很乾淨呢~蛤蜊也超多！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

其實兔貓不太敢喝薑味太重的湯

集鮮城水產餐廳家的蛤蜊湯有薑但是完全不會很重

有薑提味但又不會重到辣，完美！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

兔貓真的非常喜歡集鮮城水產餐廳

老闆跟店員人都超好！不會因為是熱炒就用重口味

餐點不貴CP值很高~黃金蟹一定要點起來啦！

集鮮城水產餐廳的KTV包廂一定不要錯過！

可以唱歌跟吃美食超滿足啦~

真的超適合跟同事、朋友約下班後聚餐小喝一下！

記得喝酒不開車哦！

集鮮城水產餐廳有超大的空間

公司尾牙跟春酒一定要選這裡啦！

新北泰山集鮮城水產餐廳，中午開店擁有超大空間，有KTV包廂可

集鮮城水產餐廳官方(點我訂起來)

地址：新北市泰山區泰林路二段173巷2號1樓
營業時間：週一12:00-23:00

週二-週日09:00-23:00(廚房12:00-23:00)
店家電話：(02)2909-0822


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