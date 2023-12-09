終於！兔貓找到一家4個人吃熱炒也不會尷尬的地方了！！
Google上超高評價的集鮮城水產餐廳(點我點我)~
在新北市泰山區泰林路二段173巷2號1樓
離機場捷運泰山站很近，外頭也有公車站牌超方便
集鮮城水產餐廳還有超熱門KTV包廂
讓人流口水的年菜！讓爸爸媽媽好好休息一下~
買集鮮城水產餐廳的年菜吧！海鮮吃起來~
有年菜當然也不能少春酒尾牙呀！
超級優惠！
每次想吃熱炒店可是都要等到晚上？
集鮮城水產餐廳中午直接開始營業！
平價又高CP值
直接讓集鮮城水產餐廳成為很多人愛的熱炒店
服務項目更是多樣化包含活體海鮮
冷凍水產販售、肉品販售
提供生鮮熱炒餐廳跟附設有KTV的包廂
開車的朋友不用擔心沒位子
集鮮城水產餐廳提供三個免費停車位先到先停
如停滿了就要到餐廳隔壁的收費停車場哦！
集鮮城水產餐廳現場是分成兩個區域
兔貓跟小夥伴去的時候差點嚇到……
看店面覺得還好一進去！超大的啦！！
想要買海鮮到集鮮城水產餐廳就對啦！
水池裡都是活跳跳的海鮮們~
販售活體及冷凍海鮮透明價格
這樣子大家都買都安心！
店員幫我們抓魚的時候連幾次才抓到
活動力真好~一定很好吃*\(^o^)/*
用餐區域真的不是兔貓要說呀！
集鮮城水產餐廳有超級寬闊的場地真的超大！
容納上百人都不是沒問題！
內用座位可以容納約300人~
非常適合聚餐、尾牙、春酒、商業包場
而且付款方式多元化
當然大家庭也可以帶寶寶前往
餐廳有預備寶寶座椅~
洗手間在最後面，非乾淨哦！
最特別是KTV包廂，邊吃美食邊嗨起來！
提醒一下嘴巴東西要先吃下去再唱
不然會容易噎到哦！
美食怎麼可以不搭配飲料呢？
冰箱有各種飲料可以自行拿取也有啤酒
但是開車不喝酒，酒後不開車喔！
請叫代駕！謝謝！
這次兔貓跟小夥伴們想要邊吃邊唱！
就算是先吃還可以放歌來聽~
小包廂可以坐15人
大間包廂可以直接容納30人哦！
我們選擇小包廂，裡面有放合菜的大桌子~
小桌子上是碗筷而且還有骰子可以玩耶！
小包廂裡面也有直接放小朋友的椅子
就不用在去包廂外拿了
點歌是觸控式，還可以用手機直接點歌，超方便！
集鮮城水產餐廳的設備其實讓兔貓很意外
跟平常兔貓想的完全不同！
以為歌會很少之類~結果沒有！超多！
新歌老歌連抖音歌也有！！
最意外是連動漫日文歌也有啊~
音響配備也很好，不會輸給錢櫃好樂迪呢~
包廂收費標準
小包廂
7人以下每小時600元
8人以上每小時800元
大包廂
每小時1200元
當月壽星每天可免費歡唱一小時
當天可免費歡唱二小時(需出示證件)
歡唱時間超過15分依一小時計算
以上均收10%清潔費
平日週一~週五下午14：00
到集鮮城水產餐廳消費歡唱
買2小時送1小時！
一小時800元包廂最高可容納15人哦！
還不快到集鮮城水產餐廳嗨起來！！
菜單真的超多好吃的~
有選擇性問題的人一定會考慮超久
因為真的有超多想吃的啦！
各種熱炒、酥炸、鐵板、三杯、宮保、燒烤
鮮魚、湯鍋、蝦料理、冷盤、青菜
集鮮城水產餐廳還會有私房菜哦！
有點像是無菜單料理~
綜合生魚片
雖然兔貓不吃生魚片，但其他人都很愛哦！
小夥伴說每一片都非常新鮮而超厚一片！
肉質很好也沒有腥味！
原味吃跟沾醬吃各有各的美味~
咖哩黃金蟹
原本想吃螃蟹可是菜單上沒有看到
當下就問了是沒有嗎？嘿嘿嘿~
問了才有的咖哩黃金蟹來啦！
咖哩香很濃~咬下去滿滿的蟹肉哦！
推薦大家一定要點來吃！
鹽烤蝦
來水產餐廳怎麼可以不吃蝦類料理！！
我們也超愛吃蝦料理~
廚師都會幫忙把蝦頭去掉讓客人吃起來很方便
兔貓有親自去看店員撈蝦
一上來就是各種跳！
蝦子都超大隻而且完全沒有黏蝦殼
肉質鮮甜~鹽烤最可以吃到原味的鮮了！
蒜泥蝦
一上桌超意外！因為跟想的不一樣！
超多隻然後是半切開的方式
非常好入口一咬肉直接跟殼分開
味道很入味好吃！
吃到後面才發現下面有鋪有豆腐耶！
豆腐在下面一起去料理完全吸湯汁
超好吃的啦！愛了愛了！
鱈魚清蒸豆酥
鱈魚是兔貓最愛吃的魚！
超嫩的魚肉~綿密好吃！
清蒸就超讚，搭上豆酥美味更是上一層呢~
通常都是被大家搶光的一道魚料理！
烤魚
前面有說這魚是店員撈了幾次後才抓到的呢~
集鮮城水產餐廳的廚師很會烤哦！
完全沒有過鹹的問題！
肉質也超級好！烤魚肚子塞滿蒜頭、蔥段~
上桌沒多久給我吃光光！！
烤魚的魚皮是不能吃的哦！
蔥爆牛肉
這道是店員推薦的料理，老客人來都會點！
牛肉很好吃，完全不會咬不斷或是很硬
搭配蔥跟洋蔥味道更提升哦！
不會很鹹~小夥伴直接沒配飯然後吃光光！
蒜泥白肉
有厚度的白肉搭配蒜蓉就是這麼的搭！
吃多了也完全不會有膩的問題
這道也是很多客人首選的一道料理哦！
水蓮
蔬菜當然也是不能少的啦！
最喜歡水蓮脆脆的口感~超讚！
把水蓮當麵吃~一口接一口！
蛤蜊湯
吃完美食來一碗好喝的蛤蜊湯
去沙去的很乾淨呢~蛤蜊也超多！
其實兔貓不太敢喝薑味太重的湯
集鮮城水產餐廳家的蛤蜊湯有薑但是完全不會很重
有薑提味但又不會重到辣，完美！
兔貓真的非常喜歡集鮮城水產餐廳
老闆跟店員人都超好！不會因為是熱炒就用重口味
餐點不貴CP值很高~黃金蟹一定要點起來啦！
集鮮城水產餐廳的KTV包廂一定不要錯過！
可以唱歌跟吃美食超滿足啦~
真的超適合跟同事、朋友約下班後聚餐小喝一下！
記得喝酒不開車哦！
集鮮城水產餐廳有超大的空間
公司尾牙跟春酒一定要選這裡啦！
地址：新北市泰山區泰林路二段173巷2號1樓
營業時間：週一12:00-23:00
週二-週日09:00-23:00(廚房12:00-23:00)
店家電話：(02)2909-0822