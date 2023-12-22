高雄最美的北歐時尚風 及時樂漢堡sizzlove 速食專賣店

唯一首間旗艦店就在 中正路上，白皙亮眼的外觀

搭配白皙、時尚莫蘭迪色系配置，成為很多網美熱愛約會的好去處

及時樂的包材、裝潢都很極簡

講求環保、愛地球，降低印刷用量

飲料杯、包材都是相當極簡設計，使用環保再利用的包材

推薦給漢堡、炸雞控，可以快速享用到美味餐點佳餚

創辦人本身於國外求學，把美式風味的漢堡引進台灣

連漢堡麵包都自家特製，大口咬下層次堆疊的美味，真的令人滿足

及時樂漢堡sizzlove 於1/20正式開幕將會舉辦活動

可以持續關注Sizzlove官方帳號消息！

及時樂漢堡sizzlove

位置：高雄市新興區中正三路73號

電話： 07 261 6373

營業時間：

週一至週五 11:00-20:00

週六、週日 11:00-21:00

粉絲團：Facebook

最近很喜歡這間 及時樂漢堡，不僅外觀很迷人，連內裝都很美

挑戰高雄最美的漢堡炸雞專賣店，百坪用餐空間的速食專賣店

附近很多上班族都會來用餐，甚至還可以作商務接待、開會聚餐的好所在

位於中正路上的及時樂漢堡，靠近復興路，搭乘捷運也能輕鬆步行抵達

連朋友都很推薦 這間漢堡，一定要吃漢堡唷！

享受當下的美好，及時享樂

改建於之前的咖啡店，完全不同老闆

整個店鋪使用大量的白色、莫蘭迪色配置，講求環保與再生

中庭挑高，整個視野透視度相當棒

採用自助式點餐，旁邊都有菜單可以先參考

招牌人氣是牛肉漢堡，不吃牛肉還有雞腿排堡、炸雞堡

聚餐、下午茶、朋友家聚會，少不了的漢堡、炸雞速食美食，都可來外帶

點餐先選擇內用或者外帶，點完後記得確認後再送出

多種付款方式唷～亦可現金交易

會有明細，現場等待叫號自行取餐

用餐後記得把餐盤放到回收櫃唷！

點完餐找個舒適位置，1.2樓都有用餐空間

我喜歡平常日來，挺悠閒的，還可以帶筆電來，二樓有座位可以充電作業

漢堡麵包也是精心研發製作，夢想漢堡麵包使用日本北海道夢想力麵粉製作

搭配法國AOP夏郎德產區認證奶油

採用老麵低溫發酵，口感真的很蓬鬆軟Q會帶濕潤

不是那種咬下會乾乾的漢堡麵包

尼力跟朋友很喜歡窩在二樓，很美

有時等朋友也會特地來及時樂漢堡，舒適明亮的空間很讓人放鬆

北歐系的極簡配色，看起來就很舒服

可以挑選喜歡的位置、沙發、靠窗，每個位置感受度都不同

不用跑咖啡廳，來這裡更舒適

很多上班族都會特地來佔位置，可以小型開會議，桌上還有插頭可以充電使用

多人聚會、生日PARTY、交換禮物，都是不錯的選擇，交通位置點也很便利

挑高樓層，亦可看到廚房作業狀況

對了！！連廁所都很美～～～

現場叫號就可以到一樓取餐，連包裝都是極簡風格，相當白皙亮麗

降低印刷，相對也很環保

連飲料杯子、包裝都是環保材質

漢堡、炸雞都不可少，比麥當當還好吃的雞塊也必點

我們兩份套餐，外加炸雞

不吃油炸薯條可選沙拉，更加清爽少負擔，讓上班族都很喜歡

一定要吃漢堡唷！

真的很有自家特色，包裝都很極簡設計相當有質感

飲料杯子都是特別挑選環保材質，直接打開就可以對口喝

飲料杯子是使用抽開的方式，可以口掛在前面凹槽，就能飲用

一定要吃漢堡阿！！！漢堡麵包真的很香甜好吃，超軟Q

雙層牛肉及時堡

超人氣的招牌牛肉堡，手打牛肉排

點了雙層吃起來更加過癮！

漢堡麵包很厲害，蓬鬆帶有軟Q，吃起來是香甜的，保有麵糰香氣

漢堡肉排油煎逼出油脂，帶出焦香，保有牛肉香濃滋味

還帶有肉汁，大口咬下有厚度、層次堆疊，好過癮

麵包壓下去還會回彈，很有空氣感，搭配牛肉排好好吃

層次堆疊大口吃好過癮，我還蠻愛吃漢堡的！！

南洋是拉差烤雞腿堡

雞腿堡有炸雞腿、烤雞腿兩種口味可選，挑選了非油炸的烤雞腿堡

使用獨門南洋風味下去調配，會帶有拉差香氣與尾韻的辣度

獨門的南洋拉差調味很夠味，保有雞腿排的嫩度與鹹香滋味

生菜、特製醬料、起司、漢堡層次堆疊，就喜歡漢堡大口咬下豐富滋味堆疊的美味

牛肉堡、拉差雞腿堡都好吃，下次想吃厚實大份量的炸雞堡

脆薯很吃唰嘴，比麥XX的好吃

炸雞也不錯，調味很自家特色

外表帶出椒鹽香氣堆疊，很酥脆唷！

保有炸雞肉汁，肉質很嫩

不吃薯條就換成隨行沙拉

挑選和風醬，生菜保有清脆度還不錯

也可以DIY加入漢堡排內，增加蔬菜清脆口感唷！

吃飽後都不用急著走，用餐時間無限制

可以跟朋友哈拉聊天很久！！！推薦好地方～

一個人來也很不錯