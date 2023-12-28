滝禾製麵所（竹南博愛環市店） 由原團隊重新出發，在原址附近開

了店！每次騎車經過環市路，都會被外觀吸引😁😁😁

極富日本原味的木質裝潢❤️❤️❤️ 在這裡用餐完全能沈浸在出國的

感覺啊😍

戶外用餐區也很有氛圍(還提供插座)，也蠻適合拍照的🥰

用餐區1-主要是四人座為主，還有一桌六人的，桌上都有面紙、冰

水、菜單(畫單點餐📝

用餐區2-吧檯區，這區除了一樣有冰水、面紙...還有插座喔😍😍😍

水杯跟醬料區，滝禾製麵所有提供兒童座椅💯

桌上有點餐流程，可參考下😀(每人低消一碗麵)

1.選湯頭(除了雞湯，其他都是豚骨湯底)

2.選肉品

3.選麵條(粗細和軟硬度調整)

4.可加點小菜、飲料

5.至櫃台點餐結帳

菜單-拉麵湯頭有8種口味🤤 搭配的肉有7種 麵條可選九州細麵（硬

度可選擇）跟中太麵（不可調整軟硬度，為Q麵）

除了拉麵，還能單點肉品，也有小菜跟飲料可選✌🏻

*湯頭前面有些會加註"推薦"或"限量"，還有"內用限定"的，還有乾

麵選擇(如果不愛喝湯的話)

有選擇障礙的話，也可以參考推薦立牌的品項🤤

柚雞白湯拉麵，選肋眼叉燒（230元）

這碗拉麵蠻豐盛的，看得到木耳、蔥花跟紫洋蔥，還有柳橙跟柚子

皮屑增添清爽香氣🥰🥰🥰

雞湯搭配清爽的柚香😋 天哪！ 很爽口的滋味！但雞的濃郁香醇也

不會被沖淡！ 喝起來也不膩😘

麵條選擇中太麵，是不可調整軟硬度，為Q麵屬性～ 蠻適合長輩吃

的～ 咬起來毫不費力😆 吸飽湯汁蠻讚的💯也不會太軟爛無口感

肋眼叉燒表現很出色～ 肉質鮮嫩，雖然蠻厚的但吃起來不柴！ 總共

有兩大塊跟一小塊。

特別喜歡給很多青蔥、紫洋蔥（給湯頭帶來辛辣且新鮮的風味🤩 木

耳口感蠻Q嫩，還帶有點醬油味～ 溏心蛋口感💯 但柴魚湯頭香味可

能是泡在雞湯裡～ 被沖淡不少🤣

燙青菜（35元，可選擇娃娃菜或青江菜）

娃娃菜燙的剛好，口感清脆～ 搭配偏酸的胡麻醬（簡單卻很好吃✌🏻

感想:總體來說，選擇蠻多元的拉麵，8種湯底再搭配自己喜歡的麵

條，肉類也有叉燒或舒肥雞、蝦子等品項😁 這次點了菜單上推薦的

柚雞白湯拉麵，真的是💯💯💯 那個湯真的喝了叫人意猶未竟!!!

搭配叉燒肉跟麵條一起吃，實在美味🤤

在此感謝看過我文章的讀者們，2024新年快樂🥳🥳🥳 新的一年

還請大家多多指教啦🥂