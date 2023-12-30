

Zoom Inn 餐酒館位於六張犁捷運站走路大概六分鐘，是新開的酒吧，看著google地圖快要走到巷口的時候，發現原來是我之前很愛來吃甜點的那個巷子耶!這邊竟然新開了一家酒吧都不知道



餐廳的門口看起來很氣派!但大門又帶點低調，很喜歡他們那個招牌的字體簡潔又有氣勢，燈打下去整個氛圍感都來了。



餐廳的logo Zoom Inn 也很可愛，剛看還以為只有兩隻手，回家仔細看店家送的紀念品logo別針徽章才發現中間是眼睛啦!超級可愛的感覺。



一進到餐廳裡面也是非常的有氛圍，有種大亨小傳場景的感覺，有質感的美式復古風格又帶點華麗，吧檯也很有氛圍。吧檯後面的酒櫃看起來是以調酒基底來分別的有威士忌跟琴酒還蠻多種類的，店員說如果對酒品有興趣也可以到吧檯那邊看看。



坐定位後發現他們還有二樓的座位區，從位子看上去是類似於天井的設計，上面也有餐廳的名字，很有fu~



詢問了一下店員，原來二樓座位人多的時候才會開放，我們來用餐的這天是平日晚上人比較少，所以只有開放一樓!不過店員還是讓我們上去參觀一下，

樓上座位區很像一個包廂，沙發式的椅子很舒服的感覺，大約可以容納35人左右，如果有包場聚會這邊會是不錯的選擇。



絲絨長沙發真的有大亨小傳的氛圍!這邊假日有時候會請DJ來表演可以說是搖滾區。



從二樓的位置看下去有居高臨下的感覺



一樓的位置也蠻多的，比較適合兩人或四人用餐



坐定位後，店員會幫你點燈!(餐廳裡的燈光有點昏暗，看菜單有點需要^^") ，但整個就是儀式感滿滿，菜單也很有質感。



這邊的酒單蠻多選擇的，首先是店內的特色調酒、還有一般常見的經典調酒、Shots、單瓶威士忌、龍舌蘭等，特別一點的還有Create Classic cocktail 創作經典調酒，這個算是創新改良經典調酒，聽說賣得很好，因為需要一些特製的調酒素材，現在缺貨中!下次有機會再去餐廳用餐可以碰碰運氣點點看。他們的特色調酒都很有自己的風味，我們點了兩杯，一杯是名流泛黃的記憶及思鄉旅人。



餐點的選擇也很多，西式、中式都有包括下酒菜、炸物、主食、pizza、沙拉等，澱粉類的主食蠻特別的主打中式餐點，像是滷肉飯、牛肉麵、水餃，不怕吃不飽，想來點搭酒的生蠔這邊也有喔!



首先來介紹我們點的兩杯調酒「名流泛黃的記憶」及「思鄉旅人」，兩杯都很有特色。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



思鄉旅人 400元- 當然來酒吧可以到吧檯看不同調酒師的調酒技法，是很好的視覺享受，這天用餐的人比較少所以我們就去吧台欣賞一下調酒過程， 我點的思鄉旅人這杯很特別他的杯子是用類似於富士山杯，首先是冰杯，加入調酒後擠上鮮奶油、灑上可可粉、點綴薄荷葉，完成~

(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



成品好像一座山上開著鮮綠的葉子，思鄉的旅人像是翻山越嶺看到初開的嫩芽又燃起了希望! 這杯是以焙茶粉泡製的威士忌為基底加上Cream cheese 還有可可粉調製，剛送上來的時候先喝到上層的奶油風味香甜、又帶點鹹味不膩，奶油開始融於酒中，喝起來很濃郁剛入口有點像奶茶，後來喝起來像香甜的奶酒，層次豐富，雖然說是以威士忌為基底但實際喝起來酒精感不濃!但後勁十足，喝完一整杯臉微微發熱。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



名流泛黃的記憶 400元- 這杯是以加了百香里的琴酒為基底、加上蘋果漿等素材調製，如果想要酒感十足的非常推薦這杯，喝上一口馬上會說超濃~~~!



看似非常清透的酒，反而非常的濃烈，草本味道豐腴、酒感十足，真的就像名流的記憶，故事性十足歷歷在目，上面的手刻現切蝴蝶蘋果也非常得栩栩如生，這杯是平常喜歡喝濃烈酒感的朋友點的，經過他認證真的酒感超濃!後座力十足。



餐點的部分我們點了三道菜，酒蒸蛤蠣、冠軍紅燒牛肉麵 、義大利黑松露鮮蝦 ，每道都非常的美味可口。



冠軍紅燒牛肉麵 280元 - 這道是店家的熱門菜色，剛送上來的時候還是熱騰騰的，看似簡單的牛肉麵但不簡單，紅燒口感有辣度很開胃，湯頭算是很有風味但不死鹹吃起來也不油膩，麵條很Q彈，牛肉為切片的牛腱肉，很大一塊，吃起來很有飽足感。



牛腱肉很大一塊，麵條的份量也不少，湯頭開胃，吃起來飽足感十足，冷冷的天氣裡吃上一碗非常美味這個可以搭一下那杯名流泛黃的記憶，強強對味。



酒蒸蛤蠣 260元-酒蒸蛤蠣使用現流的蛤蠣與蒜、辣椒、清酒快炒，盛盤還使用鐵盤保溫，這道非常的入味，微辣的辣度剛好，蛤蠣每顆都很飽滿也很新鮮，不會有沙，吃起來香氣十足，非常適合當下酒菜，湯汁的味道也很清香美味。



蛤蠣肉很飽滿，新鮮Q彈，吸收湯汁後很入味



義大利黑松露鮮蝦 380元- 這道很特別，他不是薄片PIZZA，吃起來有手工製作的感覺，上面的松露的香氣獨特又芳香，加上起士美味可口，尤其是那個餅皮外面脆脆的但麵團有厚度越嚼越香，在搭配上面的生菜清爽不膩，令人一口接一口。朋友還說想問廚師怎麼烤的很好吃，喜歡吃PIZZA的人來這必點推薦。



後端的麵糰厚實Q軟越嚼越香



雖然三道菜看起來盤裝份量不會太多，但是實際吃起來都很有飽足感。



店家服務親切還贈送了SHOTS 這杯超級濃~酒精感十足，他們的SHOT杯還有印餐廳的LOGO非常的講究。



這杯則是妹酒系SHOT完全果汁感，不勝酒力的人可以點點看喔!



最後店家還送了一個LOGO別針的紀念品，真的是親切服務之外，給的東西也富有質感。

總結: 餐廳位於六張犁捷運站不遠，走路過來大約六分鐘，交通便利，店內裝潢也很有氛圍，店員服務超親切，介紹的也很詳細，餐點中西式都有， 每一道都很入味好吃 調酒有自己的特色，酒精感十足，真的很喜歡喝濃郁系調酒的人這家非常推薦。



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Zoom Inn

02-27388819

台北市大安區和平東路三段68-6號

餐廳官方IG:https://reurl.cc/yYEoG2

餐廳INLINE訂位:https://reurl.cc/v0qo4j