Mr. May 義式百匯是桃園在地非常知名的品牌

主打平價義式料理吃到飽,不用花大錢也可以享受饗宴的服務,

內用提供十八種披薩無限量吃到飽!而且還有超多自助吧可以選!!

來過一次之後就真心覺得CP值超高😍 吃過還想再帶朋友家人來吃



目前Mr. May有兩間分店:

一間在中壢中原這邊,一間則在桃園藝文特區~交通都很方便,

兩間的主題不太一樣,但都是義式無限吃到飽,喜歡吃義式料理的人兩間都可以試試看🤣

這篇就帶大家來看看桃園人大推的義式吃到飽餐廳—Mr. May 義式百匯。

這也是間桃園在地必吃的義式餐廳🇮🇹

Mr. May 義式百匯 店面地址

Mr. May 義式百匯的地址為桃園市桃園區中正路735號~

這邊位於桃園藝文特區的附近,距離藝文廣場、藝文展覽廣場都不遠。

很適合中午或晚上來用餐,吃飽後再去藝文廣場走走消食~超級放鬆又舒適☺️

而且Mr. May 義式百匯還有提供自己專屬的停車場🚗

想開車帶家人來用餐不用擔心停車位👍

就算停車位滿了附近也有滿多付費停車場的~交通是非常方便和便利的。

沒有汽車或機車的朋友也可以搭大眾交通工具唷



假日人多建議先訂位喔👉訂位專線

Mr. May 義式百匯 用餐環境

Mr. May 義式百匯的用餐空間非常寬敞,座位數很多。

兩人桌、長桌、四人桌還有吧檯的選擇,

就算是三四個家庭聚餐或是謝師宴也可以~訂好位就不怕沒位子

因應聖誕佳節的到來,Mr. May 義式百匯店內也多了很多聖誕裝飾唷~

下次來可以和聖誕雪人一起拍照📸

而在這個裝飾上企鵝也看到了Mr. May 的命名由來

【Make Right, Make Anything Yummy 】

專注於做對的事情,讓每件事都能跟食物一樣充滿可口的氣息 (企鵝自己解釋的XD

我想堅持著這樣企業文化的餐廳裡的食物以及服務都不會讓人失望☺️

Mr. May 義式百匯 菜單

Mr. May 義式百匯的菜單分為兩頁:

第一頁以主餐為主,主餐選擇還滿豐富的,基本的鴨、雞﹐、牛、豬、羊都有

一道一道的很像是排餐的感覺~看每個人的食慾以及想吃的東西。

如果覺得吃自助吧就飽的朋友也可以單純點自助吧唷❤️

自助饗宴平日為438元,假日為468元+10%服務費(兒童半價)

第二頁就是Mr. May 義式百匯提供的十八種無限量披薩,

看看這一個一個的披薩是不是真的很豐富和多元!

光是吃這些披薩都不一定每個口味都吃的完了🤣

當然想品嘗高級的肉品還是建議點一份主餐來吃唷,這邊的主餐也很不錯。

Mr. May 義式百匯 自助吧

接下來就是Mr. May 義式百匯被大家推爆的自助區啦~

滿滿的餐點無限量供應,不怕你吃!

從前菜水果玉米濃湯到主餐披薩義大利麵,再到小朋友最愛的炸物烤雞翅雞腿,

還有飯後霜淇淋、冰棒冰淇淋通通有😍

這些是企鵝點完餐就開始去夾的食材,

真的是超級豐富的!感覺吃這些就可以吃很飽了😂

食材感覺都是很新鮮,吃起來也讓人超喜歡❤️



而且店員替補的速度算是很快,快吃完了就會馬上換新的一盤~服務很不錯👍

下面來一一看看Mr. May 義式百匯自助吧有哪些餐點吧

Mr. May 生鮮水果前菜區

水果沙拉自助區的蔬菜水果種類很豐富,

光是水果就有九~十樣可以選,想吃甜的酸地都有得挑。

蔬菜沙拉也是想吃甚麼自己DIY,還有一些堅果黑豆葡萄乾可以選~

超級讚的!這區應該是長輩們的天堂了🤣

Mr. May 酥皮濃湯區

另外這間的玉米濃湯是企鵝近期喝到覺得非常有誠意的餐廳了🍜

餡料不但滿滿還有麵包丁、香菇片、辣椒和玫瑰鹽等可以調味~

喝起來口口都能吃到餡料,飽足感滿滿🥰

Mr. May 飲品甜點區

飲料的部分企鵝也非常喜歡,選擇超多!!

小朋友愛喝的果汁汽水 果汁 紅茶 冰沙 外還有大人愛喝咖啡、熱茶可以喝,

最重要的是提供啤酒無限暢飲!

這也太划算了吧!有在喝酒的朋友應該超喜歡的,不用花額外的錢就有啤酒喝到飽👍

趕快啾你愛喝酒的朋友一起來這聚餐吧😆

經典的甜點櫃提供的甜點品項也不少~

常見的豆花、愛玉、磅蛋糕、起司乳酪、泡芙、麻吉、茶凍等等……

甜的、鹹的都有~吃飽後一定要來這區逛逛🥰

Mr. May 披薩主食炸物區

這間提供的披薩和和主食也是讚讚的~

披薩口味一共有18種,隨機二到三種口味放一起。

大家可以依自己的喜好拿取食用❤️

這裡根本就是披薩控的天堂吧🍕甚麼口味的披薩都有!

除了披薩以外自助區還會有提供一些義大利麵、燉飯的選擇~

看到義大利麵的時候企鵝眼睛都亮了!竟然可以免費吃到飽(哇)

想吃多少都可以自己夾,真的是太划算啦🤩

現在因應勝聖誕佳節,還有提供限定的烤火腿🍖

肉質肥美多汁,既有嚼勁又不失軟嫩,吃起來也很不錯!

加上其他烤雞肉料理,聖誕節就適合來這間義式料理聚餐🎄

吃飽喝足還不用自己收拾,也不用辛苦下廚👍

炸物也是讓企鵝喜歡到不行😍

不但有薯條、洋蔥圈、炸芋圓還有企鵝最愛的紐奧良烤雞翅!!

小時候營養午餐最喜歡的就是這種紐奧良烤雞翅啦🤤

肉質外酥內嫩,味道又夠酸酸甜甜的,怎麼吃都不會膩

Mr. May 生鮮冷食區

生鮮冷食這區看到的時候覺得滿驚豔的!

這店家真的是很佛心欸~連蝦子、花枝、淡菜和蛤蜊都可以無線提供!

太有誠意了吧🤩🤩

雖然沒有很高級的食材但以平日438來說這些多吃一點應該就很回本了🤣🤣

重點是不限量的,只要吃得完想吃多少都可以

餐後除了甜點外還有冰淇淋區可以逛

有霜淇淋、聖代和冰棒三種不同的冰品可以選🍨

在Mr. May 義式百匯每逛到一個自助區選擇障礙又會發作一次 XD

每個種類的口味選擇真的太多了~

因為有吃甜點的情況下企鵝是挖了兩球冰淇淋來吃

一個是芒果一個是牛奶口味,味道都很濃郁

香甜可口又解膩~飯後吃最棒了❤️

以上就是Mr. May 義式百匯的自助吧啦

是不是超級豐盛的啊!? 這全部食材加一加感覺快破100種

小朋友或胃口比較小的朋友真的吃自助吧就可以很飽😋

而且價格也是很親民~平日438、假日468 +10%服務費

心動的朋友趕快上網訂位訂起來👉訂位專線

Mr. May 義式百匯 餐點推薦

如果除了以上餐點還像要再吃點排餐也很OK唷,

再補點錢就可以選魷魚、烤雞腿、鴨腿和烤豬腳等等……

只要點主餐一樣可以無限暢響自助吧唷!非常划算,

主餐的部分企鵝和朋友點了法式油封鴨腿和炙燒菲力牛排🥩

這兩個都還滿不錯的,喜歡的朋友也可以參考😆

法式油封鴨腿

這個吃起來有著脆、香、嫩的層次口感😋

鴨腿外皮金黃酥脆,一口咬下時先感受的是那濃郁的鴨油香氣🍗

再來是鮮嫩多汁的鴨肉~ 好吃不油膩!

旁邊還有些蔬菜可以增加風味,吃起來也很讓人喜歡。

而且這道比較特別,跟一般用刀叉切段不同~是用手持的方式來品嘗。

直接用嘴巴咬香氣會更迷人 🤤在吃的同時還能聞到陣陣的鴨香,很不錯

炙燒菲力牛排

肉質鮮嫩細緻,菲力部位的脂肪分佈均勻肉質柔軟,吃起來口感很好

這份餐點企鵝是點五分熟, 一樣又著外酥內嫩的口感。

吃起來軟嫩多汁帶著焦香也好吃~不敢吃太生的朋友可以點七分熟唷❤️

Mr. May 義式百匯 評價

這間義式料理真的很讚,自助吧超級豐富!

選擇多元餐點又好吃而且價格不會太貴,

從前菜、主餐再到甜點想吃甚麼口味都有🤩

停車方面也有提供專屬停車場👍對於開車的朋友或家庭很友善。

環境也很舒適乾淨,食物吃完了把盤子集中在桌邊很快就有店員來收拾了🥰

以環境、價格、餐點來說真的是很可以~

難怪這間店這麼受歡迎,一開幕就滿滿人潮,

還沒吃過的朋友真的要趕快抓時間來品嘗看看👉訂位專線

👇以下附上餐廳資訊👇

🍽:Mr. May 義式百匯

📍:桃園市桃園區中正路735號

⏰:11:00-15:00, 17:00-22:00

📞: 03 355 8890

💌:Mr. May 義式百匯粉絲團