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堅持每日手工製作熬煮，以傳統在地美食大骨米粉湯、肉燥飯為主打！

喜歡吃古早味小吃的朋友千萬不能這一間😋

福記古早味米粉湯 店面位置

福記古早味米粉湯的地址為桃園市大溪區登龍路22號～

位於大溪市場裡面，走到這邊之後都有立牌告示，不用擔心會迷路👍

而且就在大溪老街旁邊，可以先來吃飯再去逛逛

這間米粉湯的的店面是一個小攤販的設計，很有古色古香的感覺❤️

也可以直接看到老闆和老闆娘製作餐點，有什麼問題也可以直接問他們～

兩個人都超級友善和親切的🥰

這間店啊的歷史其實也滿久的，至今營運快32年了

原本是老闆的媽媽在中央市場以攤車方式做生意，搬進體育館由現在的老闆接手到現在～

繼續把媽媽的美味傳承下去！

福記古早味米粉湯 用餐環境

福記古早味米粉湯的店面因為就在市場裡，所以用餐的環境是會跟其他店家一起共用～

這邊的位置還滿多的，翻桌率也快，如果客滿了等一下很快就有位置

這邊的環境算滿乾淨的！沒有什麼垃圾和臭味，在這裡用餐也還不錯😆

菜單和餐具都在福記古早味米粉湯的店面旁邊，可以先找到位置後再來拿～

那這邊沒有提供飲用水，夏天的話可以先買點飲料再過來喔❤️

福記古早味米粉湯 菜單

福記古早味米粉湯的菜單是屬於很簡潔清楚的那種，需要什麼餐點直接畫上去就好～

他們家的價格其實還滿便宜的！一碗小的大骨米粉湯只要35元😲😲肉燥飯也不貴！

一家人吃飽吃滿應該也不會有太大的負擔👍

在這個物價飛漲的環境下吃這間真的很划算又實在！

除了主餐外，喜歡吃滷味的也一定要點他們家自製的滷味小吃！

這些食材都是老闆和老闆娘親自熬煮的，吃起來和外面現成的很不一樣！

口感很多汁又Ｑ彈😋重點是價格很划算，在觀光區也有這樣的價格真的很難的😍

一定要用新台幣支持一下店家>

福記古早味米粉湯 餐點分享

企鵝和朋友兩個人點了肉燥飯、小碗米粉湯、肉圓和青菜滷味等等～

這樣的份量兩個人其實吃得很飽和滿足🤣 然後什麼口味也都有吃到！

第一次來的朋友可以主食都可以試試看，都還滿不錯的❤️

吃完了就去大溪老街走走消食，愉快地上午就這樣過去了，悠閒又自在

大骨米粉湯

他們家的大骨米粉湯的湯頭是老闆每天凌晨起來花費3-4小時手工熬煮製成～

在吃的時候可以很明顯的感受到他家的湯頭的濃郁和香醇🤤

喝起來是非常暖胃的，冬天或是早上來一碗當做早餐超級讚的！

米粉則是吸飽了湯汁，吃起來也很Ｑ彈和多汁！

加上米粉本身不會太長方便咀嚼，就算是小朋友或長輩也可以輕鬆地品嚐唷☺️

肉燥飯

福記古早味米粉湯的肉燥飯也是必點主食之一！

這些肉燥也是老闆們自己製作研發的，整碗吃起來不油不膩，企鵝很喜歡🥰

而且他們家的醬汁也很給的足夠，白飯都有沾到了肉燥的湯汁～

吃起來鹹香濕潤，每一口都能吃到肉燥的香氣！非常好吃😋

肉圓

另外還有一個網友很推薦的就是福記古早味米粉湯的肉圓！

肉圓的醬汁也是老闆自己調配的，能吃到和外面不一樣的風味～

吃起來鹹中帶甜、甜中帶著微微的蒜香🤤 在搭配滿滿的餡料，吃起來也是很讚！

骨仔肉、豬皮、滷蘿蔔

喜歡吃滷味的就一定要點他們家的小菜！

企鵝個人推喜歡骨仔肉和豬皮！這些豬肉食材都是老闆嚴選在地溫體豬製成的！

可以很安心的吃😋

在吃的時候也可以感受到食材的高級！吃起來完全沒有任何的腥味！

而且肉質還非常的軟嫩多汁😍 不用過多的調味就非常下飯和開胃😋

建議大家都可以點一份來試試看

他們家的豬皮企鵝也很推薦👍

豬皮處理得很乾淨，沒有腥味沒有豬毛，吃起來軟Ｑ有嚼勁又新鮮！

口感也屬於清淡順口的滋味，早上吃也不會有油膩感❤️

福記古早味米粉湯 評價

這間的餐點企鵝覺得都很用心！不管是食材上還是口味都做出了自己的特色👍

在品嚐的過程中能吃到傳統加上獨特的風味，好吃又讓人有記憶！

而且價格是相當的親民～一家人吃飽都不會有很大的負擔❤️

在店家的附近也有很多其他的甜點小吃，吃完了也可以到處逛逛～還滿不錯的

目前店家只有六日有營業喔，建議大家假日再來拜訪

福記古早味米粉湯 詳細資訊、注意事項

🍽：福記古早味米粉湯

📍：桃園市大溪區登龍路22號

⏰：只有營業週末六日：06:00–14:00

付款方式：現金

注意事項：無訂位服務、只有週末營業，賣完提早打烊～