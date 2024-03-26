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桃園龍潭大坑是桃園魯冰花賞花必去景點～

每到了二、三月總是人潮滿滿，到了假日也會管制時間。

這次企鵝也帶著一家人來欣賞～找到了一間餐廳—山水緣景觀餐廳！

有著廣大的腹地和各式各樣的桌菜，超級適合一家大小聚餐的😊

而且這間餐廳還是大北坑戀戀魯冰花季指定特色餐廳！來龍潭玩就是要吃這間😍

接下來就跟著企鵝一起看這間桃園龍潭的特色餐廳吧

桃園龍潭親子景觀餐廳推薦

山水緣庭園景觀餐廳的地址為桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號～

這邊位於一個小山區裡，到處都看得到梯田茶葉，非常的自然🌿

建議大家開車前往會比較方便唷❤️

而且這附近還有很多的週邊景點：百年客家古厝、水土保持戶外教室、茶園步道、龍泉步道等等…….

很適合安排一個假日來這邊郊遊，吃飽喝足還可以到處逛逛～

那如果在二月和三月期間來還可以看到盛開的魯冰花盛唷💐

非常漂亮，真的很適合帶一家人出來走走！

山水緣景觀餐廳

山水緣庭園景觀餐廳的腹地非常廣大～-而且還有提供停車場👍

整體環境除了用餐區外還有一個很大的庭園，可以在這裡賞魚吹吹風非常舒服☺️

企鵝把山水緣的環境分庭園和店內用餐兩個區域來跟大家分享，這樣會比較清楚❤️

山水緣景觀餐廳 景觀庭院

戶外庭院這邊的生態個人覺得維護的滿不錯的🥰乾淨又沒有垃圾～

有一大片的水池、綠葉還有獨特的母雞帶小雞

在這裡可以隨處都可以看到可愛的雞仔們和小貓走來走去，給人一種很愜意放鬆的感覺，非常的舒適

家裡如果有小朋友的吃飯前或吃飽後都可以帶來這邊看風景和跟母雞們玩～

家長們就坐在旁邊的桌椅就可以了！

這也是企鵝很喜歡這間店的原因之一：小朋友有的玩家長又可以放鬆👍

山水緣景觀餐廳 用餐環境

山水緣的餐桌大多以圓桌為主，座位數算滿多的～很適合大家庭或公司出遊聚餐。

只是到了用餐時間很容易客滿，建議大家提早打電話訂位📞03-4890856。

除了圓桌以外，山水緣庭園景觀也有提供四人方桌～小家庭或朋友出遊想在這聚餐也很OK

如果今天人真的很多，山水緣也有提供大包廂的服務～

很適合過年過節來這用餐，有需要都可以提前跟店家預定唷

山水緣景觀餐廳 菜單

山水緣的菜單非常豐富，主菜、前菜、海鮮、熱炒、鍋物和點心類都有～

而且價錢也不算貴～份量則有分成大份和小份，大家可以自由選擇喔。

企鵝和朋友們是都點小份的，因為點了很多樣菜，怕吃不完🤣

免費古早味雞油拌飯

此外企鵝也提醒大家，山水緣有額外提供小朋友最愛的古早味雞油拌飯喔！

而且還是免費無限量吃到飽的😍有喜歡的朋友一定要好好品嚐

企鵝覺得他們家的雞油還滿香的～味道很濃郁又香醇。

企鵝自己還會再額外加點醬油，吃起來鹹香可口搭配青菜超好吃😋

山水緣景觀餐廳 餐點分享

企鵝一家四口總共點了七道菜和一個湯，這些餐點基本上都是店家的主打～

第一次來的朋友可以參考看看，而且份量上是非常足夠的，每個人都吃得超飽😋

下面就跟著企鵝來看看每道餐點的特色吧

梅干扣肉、綠茶刈包

來他們家一定要點的一道菜就是梅干扣肉啦！

扣肉肥美充滿滷香，搭配梅干好吃不油膩，搭配白飯超入味😋

梅干扣肉另一個經典的吃法就是搭配花生粉和綠茶刈包～

這樣就變成一道口感豐富又充滿飽足感的台灣小吃啦！

吃起來有軟嫩多汁和帶著綠茶香，解膩爽口又吃得到滿滿肉香🤤

第一次來的朋友一定要點這兩道菜來吃😋

香嫩油雞腿

這道油雞企鵝也很喜歡，肉質鮮嫩多汁，油而不膩～

放入嘴裡能明顯的感受到雞汁的風味，好吃又有著滿滿嚼感🤤

而且每一塊油雞除了雞肉外還有保留著Ｑ彈雞皮，外韌內嫩！

在吃的時候能品嘗滿豐富又多層次的口感😋 整體口味不會太重，長輩和小孩也可以吃

客家小炒

企鵝喜歡客家小炒的原因就是可以同時吃到很多種口味～

有魷魚、豆干、青蔥、五花肉等等豐富的食材，鹹香入味又帶著微辣的刺激，

也是一道很不錯的下酒菜❤️

而且他們家的配量給的還滿多的！不管是魷魚還是豬肉的份量都很夠👍

搭配白飯也是很不錯

金沙南瓜

另外企鵝也推薦大家一定試試看他們家的金沙南瓜！

非常好吃又充滿特色，而且南瓜的味道不會太重～就算不愛吃南瓜的人也會愛上😍

這道金沙南瓜吃起來外酥內嫩，外皮鹹香南瓜軟嫩😋

有著酥酥脆脆的口感又有綿密的南瓜香，口感充滿層次又涮嘴～

一口接一口超好吃👍真心推薦大家一定要吃吃看

香酥軟殼蟳

喜歡吃海鮮的可以參考這道香酥軟殼蟳，軟殼蟳經過油炸，外酥內嫩口感鮮美🤤

而且這間還特別使用了芋頭來襯托軟殼蟳的風味，整體吃起來清爽順口不油膩👍

能同時吃到芋頭香和軟殼蟳的鮮味，企鵝海滿喜歡的❤️

炒高麗菜

青菜的部分企鵝選的就是高麗菜啦！吃合菜時點接受度高的高麗菜準沒錯❤️

他們家高麗菜吃起來清爽鮮甜，屬於比較清淡的口感，很適合搭配重口味的菜色一起吃～

解膩爽口又營養！

蘿蔔錢肉片湯

蘿蔔錢肉片湯也是一道非常經典的客家菜色，將蘿蔔曬成乾後拿來與肉片一起烹煮～

湯頭喝起來清甜順口，好喝又暖胃😍 飯後來一碗超舒服～

蘿蔔吃起來呢則有軟嫩鮮甜的口感，搭配豬肉片一起吃口感會更豐富唷❤️

山水緣景觀餐廳 評價

這間景觀餐廳企鵝真的非常推薦👍 餐點好吃風景又很美！

菜色選擇也很多，葷食、素食還有客家料理都有，很適合不同族群的人來聚餐🥰

附近也有很多景點，吃完還可以全家大小一起去走走～是個很不錯的地點。

而且價格上來說其實是很親民的，全家吃到飽不會太有負擔❤️

有來桃園大坑的朋友一定要來試試看這間特色餐廳！

山水緣景觀餐廳 詳細資料、注意事項

🍽：山水緣庭園景觀餐廳

📍：桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號

⏰：09:30–14:00, 16:30–20:00

09:30–20:00

☎️：03 489 0856

💌：山水緣庭園景觀餐廳粉絲團、山水緣庭園景觀餐廳IG

備註：內用提供免費油雞拌飯，平日提供免費現磨咖啡 、熱茶

（平日下午不清場，可在此享受愜意午休時光）