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日斤漢堡是從一個手作漢堡餐車開始慢慢經營，一點一滴靠著美味相傳，

發展成店家的桃園在地美食。吃過他們家漢堡的人都會給予極高的評價~

目前除了擁有桃園藝文特區的店面外，有時老闆還會勤奮的開著餐車到不同的地區服務，

讓更多的人見識到桃園特色美食

目前也有提供包車和客製化餐點服務等等，有興趣的朋友可以私訊與老闆聊聊唷

日斤手作漢堡粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063880120808

日斤手作漢堡官方IG：https://www.instagram.com/dawn_408/?

日斤手作漢堡 店面位置

日斤手作漢堡的店面就在桃園市桃園區同德二街122號。

這邊距離藝文特區很近，附近也滿多付費停車場的~不用擔心停車位。

吃飽喝足還可以去藝文展區看看，來一個悠閒的下午茶時光🍵

日斤手作漢堡 用餐環境

日斤手作漢堡的整體用餐環境很偏向文青居家風格，

舒適中帶著淡淡的綠意，在這用餐讓人覺得很放鬆。

而且座位數其實也不少，除了有方桌還有吧檯可以坐～

對於一家四口或公司聚餐也很OK

茶水碗筷為自助取用，這邊還有貼心的提供手套喔～

點漢堡的朋友記得拿取，這樣大口吃漢堡時才不會用髒手👍

日斤手作漢堡 菜單

日斤手作漢堡的餐點主要以手作漢堡為主～

而且份量非常厚實，每個漢堡除了可以選不同的口味外，

還包含了4oz的漢堡排(可選牛和豬)，讓一份簡單的漢堡也能讓人吃出滿足感和幸福感。

而且這間菜單的設計也很特別，點餐的方式有點採倒敘法。

菜單呈現的順序為飲品、開胃小點再是主餐漢堡~

所以在看菜單時一開始會先覺得要喝甚麼最後才是要吃甚麼，

這樣的設計讓人覺得滿新穎的。

另外如果平日前往用餐的朋友還會拿到隱藏版菜單唷～

裡面有限定平日販售的早午餐拼盤、和超值商業午餐🤩

價格都不會太貴，而且都有附一杯紅茶，滿划算的！

鍾愛早午餐的朋友也可以來啦，順便揪著漢堡控的朋友🤣

日斤手作漢堡 餐點推薦

企鵝和朋友都各點了一份日斤手作漢堡的主打餐點：

一份漢堡、一份早午餐搭配著小點和飲品🥤這樣的份量兩個人吃剛剛好，

既能品嘗到漢堡的美味又能夠吃到限定版的獨家滋味。

尤其企鵝是個很嚴重的早午餐控😂

甚麼都想吃一點，漢堡也可以跟朋友分一半 XD

可以一次吃到超多種食物，讓人覺得非常滿足😍

阿囉哈厚切培根起司堡

這份漢堡端上桌時企鵝的表情是😮😮😮

哇這份量這size也太大了吧！ 感覺吃一餐可以飽一整天！

而且感覺就連蔬菜水果也是KING SIZE😂

上層是滿滿肉量，下層的蔬菜水果也不遑多讓~

整個吃起來口感層次就非常的豐富和明顯🤤

而且這麼大的手作漢堡，一手是無法掌握的🤣

一定要兩隻手抓得牢牢的才能品嘗！

咬一口就能感受到難怪日斤漢堡可以從餐車發展成店面。

吃起來不油不膩，恰到好處😍

口口都成吃到肉香和新鮮的蔬菜🍅

有著軟嫩多汁的口感也有酥脆清爽的滋味，真的超好吃！

好處到想要把每一個口味的漢堡都點一輪 XD

可惜就是胃不爭氣，吃完一個就飽到晚上😆

雞腿排早午餐拼盤

日斤漢堡的早午餐拼盤很豐富，有沙拉、濃湯麵包、薯條、主餐和歐姆蛋等等～

從前菜、小點再到主餐通通幫妳搭配好😋

什麼都吃得到，給人一種很完整又豐富的感覺。

主餐的部分企鵝是選擇了雞腿排🍗

吃起來很扎實，又不會太油膩，口感屬於比較淡雅清爽那種～

當做一天的第一餐也不會有負擔。

另外企鵝也很喜歡早午餐拼盤裡的濃湯麵包🌽

香脆的麵包浸泡在可口的濃湯裡，除了酥脆的口感外還帶著點濕潤😋

既有嚼勁又不失麵包的奶香。

前菜沙拉、玉米濃湯

另外有點主餐的話都可以加價升級套餐喔，

會有前菜（沙拉和濃湯）搭配一杯飲品🥃這樣吃下來就很有西餐的感覺～

而且日斤手作漢堡的沙拉我還蠻喜歡的，

蔬菜水果種類多元，吃起來口感很豐富，有酸有甜又營養❤️

濃湯的部分也不錯，除了湯頭吧本身很濃郁外還有麵包丁的酥脆口感，

喝起來豐富又帶有飽足感～冬天來一碗超暖胃👍

伯爵鮮奶茶、焦糖鮮奶茶

套餐搭配的飲料企鵝有升級成焦糖鮮奶茶和伯爵鮮奶茶🥤

喝起來不會太死甜有著淡淡奶香，搭配漢堡或早午餐拼盤都不錯😌

日斤手作漢堡 評價

這家的漢堡真的很好吃😋難怪可以從餐車發展到店面！

口感豐富美味吃起來也很滿足，不管是當作午餐或晚餐都適合🤤

而且真的不會太油膩，吃完一整個還會讓人念念不忘和回味無窮。

真的喜歡吃漢堡的人一定要來這間試試！

此外老闆也會不定時開餐車出去，無法到店面的朋友也可以追著餐車跑唷❤️

早午餐也不遜色，整體吃起來也蠻喜歡的～

能同時吃到沙拉、濃湯、主餐和薯條😍中午來一份超滿足！

喜歡吃早午餐的朋友記得要平日來拜訪喔。

日斤手作漢堡 詳細資訊

🍽：日斤手作漢堡

📍：330桃園市桃園區同德二街122號

⏰：平日11:00-1500（供餐到14:00）17:00-21:00（供餐到20:00）

假日11:00-21:00（供餐到20:00)（週二公休）

📞： 03-3560081

💌：日斤手作漢堡粉絲團、日斤手作漢堡官方IG