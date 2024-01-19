台北住宿【旅居文旅】西門町高優質旅宿環境.咖啡餅乾任你吃.簡單吐司餐包美味早餐│西門驛站│台北飯店
台北西門町質感飯店，旅居文旅（西門驛站）.
飯店房型優地點佳，離西門町精華區相當近.
飯店對面就有超商，櫃檯旁有各式餅乾咖啡.
從入住就能免費暢食，退房還能外帶咖啡杯.
備有商務電腦、洗衣間、大冰箱，機能便利.
超喜歡房間大又舒適，人員服務更是親切！
台北西門町住宿推薦「旅居文旅（西門驛站）」西門町近在呎尺.高優質旅宿環境.咖啡餅乾任你吃.簡單吐司餐包美味早餐
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旅居文旅（西門驛站）│飯店外觀
旅居文旅（西門驛站），位於大樓內.
同棟大樓還有其他旅宿業者.
所以大家要記得別跑錯樓層.
旅居文旅（西門驛站）飯店大廳６樓.
飯店地點真的很棒.
斜對面就有一間７－１１超商開寧門市.
隔壁還有一間程味珍意麵滷味.
生意很好，開到凌晨２點半哦.
西門捷運站６號出口走路十分鐘.
中華路北站公車站走路五分鐘.
從大樓門口要上個小階梯.
電梯門面和旁邊都有飯店樓層.
不用擔心，住起來很安心又放心.
其他飯店客房樓層.
門口都要用房卡感應才能打開.
直接搭電梯到６樓的飯店大廳.
在櫃檯辦理入住及退房手續.
旅居文旅（西門驛站）│飯店大廳
６樓大廳的門口，不用房卡感應，直接進入即可.
一進入飯店大廳，就被聖誕掛飾給感染歡樂氣氛.
飯店櫃檯辦理入住手續，也可使用自助機檯哦.
退房的話，則是操作自助機檯，放入房卡即可.
飯店大廳有一面放滿書籍的書牆.
喜歡看書的朋友，可以自由索取翻閱.
可以帶回房內或是櫃檯旁邊的座位區慢慢閱讀.
旅居文旅（西門驛站）│商務空間
飯店櫃檯旁邊規劃商務空間.
有電腦可以使用，只有四個座位.
另外，辦理入住時，櫃檯人員貼心告知.
旁邊有各樣餅乾、咖啡都能自由取用哦.
這也太讚了吧！
有點餓得我，本來還想去超商覓食呢！
所以，整理好行李後，就來拿了好幾包餅乾當做宵夜.
除了有咖啡機，這裡也有ＵＣＣ咖啡沖泡包可以使用.
令我眼睛發亮的一區.
所有餅乾都能取用哦，還有現磨咖啡.
家電還有烤箱、微波爐，功能齊全.
小小算了一下，有十一種餅乾呢！
現磨咖啡還有二款糖漿口味可以添加.
是不是非常有誠意.
愛吃的樂事洋芋片，直接整包二個口味任你吃.
四種茶包任選.
我當晚就解決了二包，越吃越涮嘴.
而且住飯店吃餅乾，怎麼覺得特別好吃啊！
旅居文旅（西門驛站）│洗衣間
在商務空間這邊也有一間洗衣間.
有洗手台、洗衣機、烘衣機、脫水機、熨燙機.
在這邊的清洗時間，就能邊吃餅乾邊等待.
還有一個大冰箱，退房後還能冰食物超方便.
一間客房擁有二張房卡.
記得隨身攜帶，除了６樓大廳樓層的客房.
其餘樓層的客房，門口都有感應門哦！
房門也需要感應才能打開！
旅居文旅（西門驛站）│客房樓層
旅居文旅（西門驛站）八樓.
進入請降低音量.
左邊就能看到每個樓層的玻璃大門.
都要透過房卡感應，安全性更高！
入住在進門後的右邊客房區域.
這邊角落有三個客房.
好適合相約朋友、家人出遊一起住宿.
可以互相串門子，超級方便.
市景客房雙人房
位在邊間角落客房，房間好大哦！
木質地板打掃得很乾淨，清潔度很棒.
搭配大大鏡面，讓空間顯得更寬敞.
隔天早上，拉開窗簾，採光更是棒.
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躺在床上就能看電視節目.
剛好看到陸綜節目，告五人和任賢齊的合作“對摺”.
本來都要收看ＹＴ的呢！
電視也還滿大的哦～手裡還拿著樂事洋芋片.
真是有夠開心的住宿享受.
床邊走道還滿大，活動起來動線也流暢.
床頭櫃這邊有插座藏在桌子底下.
有燈控開關、冷氣面板.
可以直接關燈，不用起床去關燈.
床上有送一組沐浴產品.
桌面夠大，擺放各樣物品及辦公都好運用.
也有多個插座可以充電.
底下有個小冰箱，放飲料還挺方便.
退房後可以把東西拿到櫃檯旁大冰箱冷藏或冷凍！
桌面有瓶裝水，飲水機在６樓洗衣間.
吹風機、煮水機、馬克杯.
ＵＣＣ咖啡包、台灣茶包.
想要喝熱飲，也能到６樓餅乾茶飲那邊取用.
盥洗備品也準備齊全.
來看看浴廁空間.
乾濕分離的浴廁設計，有對外窗戶.
很喜歡熱水溫度，真的有燙，冷天沖澡最舒服啦.
淋浴空間也很寬敞.
淋浴這邊也有洗髮乳、沐浴乳.
所以贈送那組洗沐用品就帶回家啦！
還有大毛巾、小毛巾，衣服也有地方放.
旅居文旅（西門驛站）│簡單早餐
超貼心的還有提供早餐.
最讚的是，供應到中午１１點.
所以，早一點退房就能吃到啦！
我那天退房快要１１點了.
所以麵包櫃都被夾光.
詢問了櫃檯人員還很貼心的.
幫我放了四片吐司和菠蘿麵包.
都能使用旁邊的烤箱自己加熱，烤得脆脆～
這邊有果醬盒自己搭配.
早午餐盤，還有聖誕樹與麋鹿陪伴.
簡單果醬吐司波羅麵包，心情卻很滿足.
早午餐盤配上現磨咖啡.
熱呼呼的享受漫活時光.
旅遊就是這樣，放慢腳步.
行程安排也不趕路的，等等來去五分埔逛逛.
慢慢的吃，吃飽飽後，再來散步到下個景點.
很讚的是外帶咖啡杯，可以裝滿帶走哦！
我很喜歡旅居文旅（西門驛站）的空間氛圍.
房間大又舒適乾淨，住起來很安靜又舒心.
離西門町熱鬧精華區也散步一下即達.
隔壁有麵館和水果攤，對面有７－１１超商.
有各樣餅乾咖啡任你吃，生活機能很方便.
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【旅居文旅（西門驛站）】
時間：２４Ｈ
電話：（02）2388-0050
粉絲團：旅居文旅-西門驛站 Hubhotel-Ximeninn
官方網站：旅居文旅（西門驛站）
地址：台北市萬華區西寧南路67號6樓
（１７ＤＥＣ│旅遊住宿分享文）
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