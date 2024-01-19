台北住宿【旅居文旅】西門町高優質旅宿環境.咖啡餅乾任你吃.簡單吐司餐包美味早餐│西門驛站│台北飯店

台北西門町質感飯店，旅居文旅（西門驛站）.

飯店房型優地點佳，離西門町精華區相當近.

飯店對面就有超商，櫃檯旁有各式餅乾咖啡.

從入住就能免費暢食，退房還能外帶咖啡杯.

備有商務電腦、洗衣間、大冰箱，機能便利.

超喜歡房間大又舒適，人員服務更是親切！

台北西門町住宿推薦「旅居文旅（西門驛站）」西門町近在呎尺.高優質旅宿環境.咖啡餅乾任你吃.簡單吐司餐包美味早餐

↪查詢即時優惠房價：││

旅居文旅（西門驛站）│飯店外觀

旅居文旅（西門驛站），位於大樓內.

同棟大樓還有其他旅宿業者.

所以大家要記得別跑錯樓層.

旅居文旅（西門驛站）飯店大廳６樓.

飯店地點真的很棒.

斜對面就有一間７－１１超商開寧門市.

隔壁還有一間程味珍意麵滷味.

生意很好，開到凌晨２點半哦.

西門捷運站６號出口走路十分鐘.

中華路北站公車站走路五分鐘.

從大樓門口要上個小階梯.

電梯門面和旁邊都有飯店樓層.

不用擔心，住起來很安心又放心.

其他飯店客房樓層.

門口都要用房卡感應才能打開.

直接搭電梯到６樓的飯店大廳.

在櫃檯辦理入住及退房手續.

旅居文旅（西門驛站）│飯店大廳

６樓大廳的門口，不用房卡感應，直接進入即可.

一進入飯店大廳，就被聖誕掛飾給感染歡樂氣氛.

飯店櫃檯辦理入住手續，也可使用自助機檯哦.

退房的話，則是操作自助機檯，放入房卡即可.

飯店大廳有一面放滿書籍的書牆.

喜歡看書的朋友，可以自由索取翻閱.

可以帶回房內或是櫃檯旁邊的座位區慢慢閱讀.

旅居文旅（西門驛站）│商務空間

飯店櫃檯旁邊規劃商務空間.

有電腦可以使用，只有四個座位.

另外，辦理入住時，櫃檯人員貼心告知.

旁邊有各樣餅乾、咖啡都能自由取用哦.

這也太讚了吧！

有點餓得我，本來還想去超商覓食呢！

所以，整理好行李後，就來拿了好幾包餅乾當做宵夜.

除了有咖啡機，這裡也有ＵＣＣ咖啡沖泡包可以使用.

令我眼睛發亮的一區.

所有餅乾都能取用哦，還有現磨咖啡.

家電還有烤箱、微波爐，功能齊全.

小小算了一下，有十一種餅乾呢！

現磨咖啡還有二款糖漿口味可以添加.

是不是非常有誠意.

愛吃的樂事洋芋片，直接整包二個口味任你吃.

四種茶包任選.

我當晚就解決了二包，越吃越涮嘴.

而且住飯店吃餅乾，怎麼覺得特別好吃啊！

旅居文旅（西門驛站）│洗衣間

在商務空間這邊也有一間洗衣間.

有洗手台、洗衣機、烘衣機、脫水機、熨燙機.

在這邊的清洗時間，就能邊吃餅乾邊等待.

還有一個大冰箱，退房後還能冰食物超方便.

一間客房擁有二張房卡.

記得隨身攜帶，除了６樓大廳樓層的客房.

其餘樓層的客房，門口都有感應門哦！

房門也需要感應才能打開！

旅居文旅（西門驛站）│客房樓層

旅居文旅（西門驛站）八樓.

進入請降低音量.

左邊就能看到每個樓層的玻璃大門.

都要透過房卡感應，安全性更高！

入住在進門後的右邊客房區域.

這邊角落有三個客房.

好適合相約朋友、家人出遊一起住宿.

可以互相串門子，超級方便.

市景客房雙人房

位在邊間角落客房，房間好大哦！

木質地板打掃得很乾淨，清潔度很棒.

搭配大大鏡面，讓空間顯得更寬敞.

隔天早上，拉開窗簾，採光更是棒.

↪查詢即時優惠房價：││

躺在床上就能看電視節目.

剛好看到陸綜節目，告五人和任賢齊的合作“對摺”.

本來都要收看ＹＴ的呢！

電視也還滿大的哦～手裡還拿著樂事洋芋片.

真是有夠開心的住宿享受.

床邊走道還滿大，活動起來動線也流暢.

床頭櫃這邊有插座藏在桌子底下.

有燈控開關、冷氣面板.

可以直接關燈，不用起床去關燈.

床上有送一組沐浴產品.

桌面夠大，擺放各樣物品及辦公都好運用.

也有多個插座可以充電.

底下有個小冰箱，放飲料還挺方便.

退房後可以把東西拿到櫃檯旁大冰箱冷藏或冷凍！

桌面有瓶裝水，飲水機在６樓洗衣間.

吹風機、煮水機、馬克杯.

ＵＣＣ咖啡包、台灣茶包.

想要喝熱飲，也能到６樓餅乾茶飲那邊取用.

盥洗備品也準備齊全.

來看看浴廁空間.

乾濕分離的浴廁設計，有對外窗戶.

很喜歡熱水溫度，真的有燙，冷天沖澡最舒服啦.

淋浴空間也很寬敞.

淋浴這邊也有洗髮乳、沐浴乳.

所以贈送那組洗沐用品就帶回家啦！

還有大毛巾、小毛巾，衣服也有地方放.

旅居文旅（西門驛站）│簡單早餐

超貼心的還有提供早餐.

最讚的是，供應到中午１１點.

所以，早一點退房就能吃到啦！

我那天退房快要１１點了.

所以麵包櫃都被夾光.

詢問了櫃檯人員還很貼心的.

幫我放了四片吐司和菠蘿麵包.

都能使用旁邊的烤箱自己加熱，烤得脆脆～

這邊有果醬盒自己搭配.

早午餐盤，還有聖誕樹與麋鹿陪伴.

簡單果醬吐司波羅麵包，心情卻很滿足.

早午餐盤配上現磨咖啡.

熱呼呼的享受漫活時光.

旅遊就是這樣，放慢腳步.

行程安排也不趕路的，等等來去五分埔逛逛.

慢慢的吃，吃飽飽後，再來散步到下個景點.

很讚的是外帶咖啡杯，可以裝滿帶走哦！

我很喜歡旅居文旅（西門驛站）的空間氛圍.

房間大又舒適乾淨，住起來很安靜又舒心.

離西門町熱鬧精華區也散步一下即達.

隔壁有麵館和水果攤，對面有７－１１超商.

有各樣餅乾咖啡任你吃，生活機能很方便.

↪查詢即時優惠房價：││

台北吃什麼？餐廳、小吃！

✔台北逛哪兒？生活、商圈！

⭕台北傢俱【億家具批發倉庫】３０年以上MIT時尚年輕現代感沙發款式.有如預售屋居家擺設.捷運可達

⭕台北傢俱【億家具批發倉庫】顏色大膽鮮豔充滿年輕感.多款個性風格沙發款.簡約北歐風床組裝潢大加分

⭕台北美髮推薦【Moon Hair Studio 月穆髮型藝術】專業沙龍！搶救亂翹髮！燙直長髮IN夏季髮質滾溜好滑順

✔台北遊什麼？遊程、票券│

⭕





✔台北遊什麼？遊程、票券│

⭕

✔台北住哪兒？飯店、民宿！

●旅晨行旅│經典雙人房

⭕文章介紹：台北車站五分鐘.美式寬敞房型旅宿.地段熱鬧逛街方便

↪查詢即時優惠房價：││

● 旅晨行旅│日光豪華雙人房

⭕文章介紹：台北火車站平價靜謐旅宿.全館雙人房沉穩氣氛工業風.服務待客挺親切

↪查詢即時優惠房價：││

●安得國際青年旅店

⭕文章介紹：台北捷運步行3分鐘.房型素雅面窗視野優.附設精緻早餐

↪查詢即時優惠房價：│

●台灣青旅膠囊旅店

⭕文章介紹：鄰近捷運台北車站.女生單人膠囊房.超商餐廳3分鐘│捷運台北車站M8出口

↪查詢即時優惠房價：││

●品格子旅店〈北車館〉

⭕文章介紹：台北火車站對面(忠孝).捷運出口即抵.交通便利.逛街優

↪查詢即時優惠房價：││

●SingleINN 單人房〈臺北館〉

⭕文章介紹：獨立單人房型隱私高.寬敞浴池大放鬆.近府中站散步即抵

↪查詢即時優惠房價：││

台北住宿【旅居文旅（西門驛站）】有停車場嗎？ 沒有. 台北商務飯店【旅居文旅（西門驛站）】哪些設備嗎？ 洗衣機、烘衣機、脫水機、熨燙機、大冰箱、微波爐、烤箱、咖啡機、袋裝餅乾. 台北商務飯店【旅居文旅（西門驛站）】離西門捷運站多遠？ 西門捷運站走路十分鐘，中華北站公車站步行五分鐘.