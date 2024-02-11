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台東住宿-海Villa 胆曼會館 享受海平線的日出早餐丨無敵海景視野戶外游泳池

2024-02-11 18:43:56 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：102
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1067篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台東縣 > 長濱鄉

封面1

日期：2024-01-30

名稱：海Villa 胆曼會館

電話：089-801600丨0983-719997

地址：台東縣長濱鄉寧埔村胆曼45-6號

停車資訊：附有免費停車場

Check in：15:30

Check out :11:00

線上訂房(Agoda)：

線上訂房(官網)：點我進入訂房

FB粉專：海Villa 胆曼會館


檢視較大的地圖

台東長濱鄉有著相當純淨且未過度開發的自然海岸線

如此美景也讓全新的 海Villa 胆曼會館 選擇加入進駐

帶上一點點峇里島風格的現代化建築體

完全讓旅人度假的愜意感整個油然而生

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停車場前方的玻璃小屋即是Check in的大廳

這裡有準備免費的餅干及泡麵供房客來取用

在等待的過程中

小毛發現對面建築體樓上有個很棒的海景餐廳

原來那裡就是我們一家人明天享用早餐的地方:)

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海景餐廳下方也是所有旅人入宿的Villa房型(1F及2F)

前方的戶外游泳池讓你可來享受一個自由無拘的休閒時光

即使只是在躺椅上休息也似乎能充分感受這裡一切的美好

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游泳池的對面有一棟VIP休息室

如果你只想懶洋洋的發呆上一整天

待在這裡相信也是一個很棒的選擇

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海天豪華雙人房

小毛入住的是位於1F的海景豪華房型

雖然選擇2F會有著更棒的視野感受

但1F獨立式小客廳設計會更符合我們的需求

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除了基本的咖啡.茶包及礦泉水外

小冰箱還有放上汽水及運動飲料可免費飲用

由於冬天的長濱鄉若遇到寒流來是真的很冷

(小毛這次就剛好碰個正著!!)

有這台葉片式的暖氣機就整個OK沒問題啦~

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浴室的備品在準備上相當齊全

一旁的大理石浴缸相信會是我們今晚的最愛~

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或許是真的太久沒有帶荳妹出遠門旅行了

可以明顯感受到她開心的神情都寫在臉上

即便天氣冷到無法讓她下水游泳戲水

只能在岸邊摸水也讓她整個興奮不已

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為了安撫荳妹坐車坐了近6個多小時的辛勞

晚上的貴妃出浴照就由她來性感登場吧~~

夜晚的Villa會館有著一種說不上的愜意之情

小毛很喜歡獨自一人在這樣的氛圍下稍微逗留一會兒

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隔天起床依舊沒有令人嚮往的藍天白雲

不過靜靜欣賞著遠方海平線仍然可獲得心靈上的平靜

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中／西自助式早餐是小毛全家人最喜歡的早餐模式

食材上更融入一些當地特有的美食料理

看似簡單卻是令人相當滿足的豐富內容

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一段令人印象深刻的旅行

來自美食及住宿這2大因素的影響最為深遠

海Villa 胆曼會館 算是相當新穎的海景會館

如果你也想要來上一場放空一切的漫活輕旅

台東長濱的海景絕對能滋補你心靈上的空缺

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