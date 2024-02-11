想當海王嗎？那就來海王乾燒蛤吧！
特愛吃蛤蜊的兔貓跟柚子在新竹城隍廟附近
找到了這家海王乾燒蛤蠣專賣(點我點我)
雲林產地直送的蛤蠣哦！都超大顆又鮮！
重點還超便宜！通通100元！
有豆芽菜跟冬粉~口味多種3種乾燒3種湯品！
眾裡尋他千百度，與我一試成主顧( • ω•́ )✧
目前海王乾燒蛤蠣專賣比較多是做外帶哦！
因為店內只有有2張桌子位子不多~
所以大家可以買回家邊看電視邊吃！
城隍廟附近有停車場可以停
機車的話可以找有畫格子的地方停哦！
兔貓覺得老闆十分有趣還好聊天！
仔細看每道餐點下面的文字都是讓人會心一笑
店家是開放式的料理空間
可以看到師傅料理的過程，環境明亮又乾淨衛生！
每道都有10~12顆的蛤蠣哦~
兔貓好奇問為什麼都沒有吐舌頭呢？
老闆說因為太冷了
還需要加溫水蛤蜊才會願意吐沙('ω')
海王乾燒蛤蠣專賣是採用自助機台點餐
這台自助機小朋友只吃100元哦！
其他不吃！挑食~
如果沒有百鈔也可以跟海王換錢~
結帳完後收據自己保存
海王那邊也會有單子
出餐後核對就可以帶回家享用啦！
兔貓知道最近很冷~冷到不想出門！
那就叫Uber Eats吧！
海王蛤蠣直接送到你家！
海王乾燒蛤蠣專賣口味
海王乾燒蛤蠣專賣有六種口味，兔貓一次吃給大家看( • ω•́ )✧
湯品有海王原味滿滿的鮮味、神仙枸杞養生又養胃
剝皮辣椒微微辣暖心，冬天超適合的啦！
乾燒有濃郁蒜頭愛吃蒜頭不要錯過、濃厚胡椒越吃越香
四川花椒自製辣粉，很香~不會辣喉嚨，絕對絕對不要先吃！
不然吃其他的會什麼味道都沒有哦~
不過很會吃辣的兔貓就不知道了~乾燒都特別適合搭配啤酒哦！
海王原味讓你感受純純的愛，滿滿的我
新鮮蛤蜊加上九層塔、米酒、豆芽菜、冬粉製作而成
每顆蛤蜊都養很好，每口真的都是純純的愛
海王乾燒蛤蠣專賣的原味蛤蜊湯頭很讚~
冬粉吸滿湯頭一口下肚~肚子暖暖~
剝皮辣椒讓你一試成主顧
海王說這道讓女孩子一試成主顧！
湯頭也是鮮甜、微辣卻又不會到太辣~
兔貓自己喝了也特別喜歡
裡面也有切很小很小的剝皮辣椒
果然剝皮辣椒跟蛤蜊真的很搭阿！
湯頭真的超好喝~
神仙枸杞來勾起你內心最深層的慾望
海王乾燒蛤蠣專賣的枸杞搭上藥酒泡了一個月
湯頭喝起來甜甜的~是長輩會喜歡的一道！
而且還很養生~
濃厚胡椒我可是會讓你流汗或流淚
店家特製研磨的胡椒粉，出鍋香氣四溢
辣度也不會很重！超適合當下酒菜！
濃郁蒜頭濃烈的除了感情還有氣味
大蒜控的必點！
飽滿的蛤蜊肉加上蒜頭超好吃！
加上蒜頭會有不同的口感~
四川花椒讓你體驗一把酥麻到頂的快感
使用大紅袍與青花椒特製而成
喜歡重口味可以點，超級過癮哦！
麻感會在舌頭上不會到喉嚨~
兔貓跟柚子都特別喜歡海王乾燒蛤蠣專賣！
來自雲林蛤蜊大顆又好吃！去沙也去很乾淨~
要不是開在新竹我們一定會很常買！
海王也真的很會設計文案~
不管是天冷還是下酒各有不同可以選擇~
重點是！海王乾燒蛤蠣專賣！
推出蝦子啦~~~~有蛤蜊也有蝦子！！
大家快去買起來！！( • ω•́ )✧
兔貓提醒一定要打海王乾燒蛤-城隍廟店
不然會查到台中其他店家的哦~
海王乾燒蛤-城隍廟店
地址：新竹市北區中山路95號
訂購電話：0911 668 370
時間：17:00~01:00(當日售完為止)
現在還沒有公休時間哦~