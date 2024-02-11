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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每道100元！眾裡尋他千百度，與我一試成主顧~蝦料理上線啦！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每道100元！眾裡尋他千百度，與我一試成主顧~蝦料理上線啦！

2024-02-11 23:37:54 是兔也是貓 人氣：109
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窩客好文

是兔也是貓

發表篇數：80篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海王乾燒蛤-城隍廟店
phone09-16858527
place新竹市北區中山路95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

想當海王嗎？那就來海王乾燒蛤吧！

特愛吃蛤蜊的兔貓跟柚子在新竹城隍廟附近

找到了這家海王乾燒蛤蠣專賣(點我點我)

雲林產地直送的蛤蠣哦！都超大顆又鮮！

重點還超便宜！通通100元！

有豆芽菜跟冬粉~口味多種3種乾燒3種湯品！

眾裡尋他千百度，與我一試成主顧( • ω•́ )✧

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

目前海王乾燒蛤蠣專賣比較多是做外帶哦！

因為店內只有有2張桌子位子不多~

所以大家可以買回家邊看電視邊吃！

城隍廟附近有停車場可以停

機車的話可以找有畫格子的地方停哦！

兔貓覺得老闆十分有趣還好聊天！

仔細看每道餐點下面的文字都是讓人會心一笑

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

店家是開放式的料理空間

可以看到師傅料理的過程，環境明亮又乾淨衛生！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

每道都有10~12顆的蛤蠣哦~

兔貓好奇問為什麼都沒有吐舌頭呢？

老闆說因為太冷了

還需要加溫水蛤蜊才會願意吐沙('ω')

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王乾燒蛤蠣專賣是採用自助機台點餐

這台自助機小朋友只吃100元哦！

其他不吃！挑食~

如果沒有百鈔也可以跟海王換錢~

結帳完後收據自己保存

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王那邊也會有單子

出餐後核對就可以帶回家享用啦！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

兔貓知道最近很冷~冷到不想出門！

那就叫Uber Eats吧！

海王蛤蠣直接送到你家！

未命名.png

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王乾燒蛤蠣專賣口味
海王乾燒蛤蠣專賣有六種口味，兔貓一次吃給大家看( • ω•́ )✧

湯品海王原味滿滿的鮮味、神仙枸杞養生又養胃

剝皮辣椒微微辣暖心，冬天超適合的啦！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

乾燒濃郁蒜頭愛吃蒜頭不要錯過、濃厚胡椒越吃越香

四川花椒自製辣粉，很香~不會辣喉嚨，絕對絕對不要先吃！

不然吃其他的會什麼味道都沒有哦~

不過很會吃辣的兔貓就不知道了~乾燒都特別適合搭配啤酒哦！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王原味讓你感受純純的愛，滿滿的我


新鮮蛤蜊加上九層塔、米酒、豆芽菜、冬粉製作而成

每顆蛤蜊都養很好，每口真的都是純純的愛

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王乾燒蛤蠣專賣的原味蛤蜊湯頭很讚~

冬粉吸滿湯頭一口下肚~肚子暖暖~

剝皮辣椒讓你一試成主顧

海王說這道讓女孩子一試成主顧！

湯頭也是鮮甜、微辣卻又不會到太辣~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

兔貓自己喝了也特別喜歡

裡面也有切很小很小的剝皮辣椒

果然剝皮辣椒跟蛤蜊真的很搭阿！

湯頭真的超好喝~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

神仙枸杞來勾起你內心最深層的慾望

海王乾燒蛤蠣專賣的枸杞搭上藥酒泡了一個月

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

湯頭喝起來甜甜的~是長輩會喜歡的一道！

而且還很養生~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每海王乾燒蛤蠣專賣乾燒區

濃厚胡椒我可是會讓你流汗或流淚

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店家特製研磨的胡椒粉，出鍋香氣四溢

辣度也不會很重！超適合當下酒菜！

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濃郁蒜頭濃烈的除了感情還有氣味
大蒜控的必點！

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

飽滿的蛤蜊肉加上蒜頭超好吃

加上蒜頭會有不同的口感~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

四川花椒讓你體驗一把酥麻到頂的快感
使用大紅袍與青花椒特製而成

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

喜歡重口味可以點，超級過癮哦！

麻感會在舌頭上不會到喉嚨~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

兔貓跟柚子都特別喜歡海王乾燒蛤蠣專賣！
來自雲林蛤蜊大顆又好吃！去沙也去很乾淨~
要不是開在新竹我們一定會很常買！
海王也真的很會設計文案~
不管是天冷還是下酒各有不同可以選擇~
新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每重點是！海王乾燒蛤蠣專賣！
推出蝦子啦~~~~有蛤蜊也有蝦子！！
大家快去買起來！！( • ω•́ )✧

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每
新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每兔貓提醒一定要打海王乾燒蛤-城隍廟店
不然會查到台中其他店家的哦~

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又鮮、多種口味！每

海王乾燒蛤-城隍廟店
地址：新竹市北區中山路95號
訂購電話：0911 668 370
時間：17:00~01:00(當日售完為止)
現在還沒有公休時間哦~

IG：@hiwang0112(點我點我)

FB：海王乾燒蛤-城隍廟店(點我點我)


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#新竹美食
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新竹城隍廟這家海王蛤蜊🍤蝦子料理專賣店～ 道道都只要100元‼️實在太佛心～太猛～太超值啦👍👍👍
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