想當海王嗎？那就來海王乾燒蛤吧！

特愛吃蛤蜊的兔貓跟柚子在 新竹城隍廟附近

找到了這家 海王乾燒蛤蠣專賣(點我點我)

雲林產地直送的蛤蠣哦！都超大顆又鮮！

重點還超便宜！通通100元！

有豆芽菜跟冬粉~口味多種3種乾燒3種湯品！

眾裡尋他千百度，與我一試成主顧( • ω•́ )✧

目前海王乾燒蛤蠣專賣比較多是做外帶哦！

因為店內只有有2張桌子位子不多~

所以大家可以買回家邊看電視邊吃！

城隍廟附近有停車場可以停

機車的話可以找有畫格子的地方停哦！

兔貓覺得老闆十分有趣還好聊天！

仔細看每道餐點下面的文字都是讓人會心一笑

店家是開放式的料理空間

可以看到師傅料理的過程，環境明亮又乾淨衛生！

每道都有10~12顆的蛤蠣哦~

兔貓好奇問為什麼都沒有吐舌頭呢？

老闆說因為太冷了

還需要加溫水蛤蜊才會願意吐沙('ω')

海王乾燒蛤蠣專賣是採用自助機台點餐

這台自助機小朋友只吃100元哦！

其他不吃！挑食~

如果沒有百鈔也可以跟海王換錢~

結帳完後收據自己保存

海王那邊也會有單子

出餐後核對就可以帶回家享用啦！

兔貓知道最近很冷~冷到不想出門！

那就叫Uber Eats吧！

海王蛤蠣直接送到你家！

海王乾燒蛤蠣專賣口味

海王乾燒蛤蠣專賣有六種口味，兔貓一次吃給大家看( • ω•́ )✧

湯品 有海王原味滿滿的鮮味、神仙枸杞養生又養胃

剝皮辣椒微微辣暖心，冬天超適合的啦！

乾燒 有濃郁蒜頭愛吃蒜頭不要錯過、濃厚胡椒越吃越香

四川花椒自製辣粉，很香~不會辣喉嚨，絕對絕對不要先吃！

不然吃其他的會什麼味道都沒有哦~

不過很會吃辣的兔貓就不知道了~乾燒都特別適合搭配啤酒哦！

海王原味 讓你感受純純的愛，滿滿的我



新鮮蛤蜊加上九層塔、米酒、豆芽菜、冬粉製作而成

每顆蛤蜊都養很好，每口真的都是純純的愛

海王乾燒蛤蠣專賣的原味蛤蜊湯頭很讚~

冬粉吸滿湯頭一口下肚~肚子暖暖~

剝皮辣椒 讓你一試成主顧

海王說這道讓女孩子一試成主顧！

湯頭也是鮮甜、微辣卻又不會到太辣~

兔貓自己喝了也特別喜歡

裡面也有切很小很小的剝皮辣椒

果然剝皮辣椒跟蛤蜊真的很搭阿！

湯頭真的超好喝~

神仙枸杞 來勾起你內心最深層的慾望

海王乾燒蛤蠣專賣的枸杞搭上藥酒泡了一個月

湯頭喝起來甜甜的~是長輩會喜歡的一道！

而且還很養生~

海王乾燒蛤蠣專賣乾燒區

濃厚胡椒 我可是會讓你流汗或流淚



店家特製研磨的胡椒粉，出鍋香氣四溢

辣度也不會很重！超適合當下酒菜！

濃郁蒜頭 濃烈的除了感情還有氣味

大蒜控的必點！

飽滿的蛤蜊肉加上蒜頭超好吃！

加上蒜頭會有不同的口感~

四川花椒 讓你體驗一把酥麻到頂的快感

使用大紅袍與青花椒特製而成

喜歡重口味可以點，超級過癮哦！

麻感會在舌頭上不會到喉嚨~

兔貓跟柚子都特別喜歡 海王乾燒蛤蠣專賣！

來自雲林蛤蜊大顆又好吃！去沙也去很乾淨~

要不是開在新竹我們一定會很常買！

海王也真的很會設計文案~

不管是天冷還是下酒各有不同可以選擇~

重點是！海王乾燒蛤蠣專賣！

推出蝦子啦~~~~有蛤蜊也有蝦子！！

大家快去買起來！！( • ω•́ )✧



兔貓提醒一定要打海王乾燒蛤-城隍廟店

不然會查到台中其他店家的哦~

海王乾燒蛤-城隍廟店

地址：新竹市北區中山路95號

訂購電話：0911 668 370

時間：17:00~01:00(當日售完為止)

現在還沒有公休時間哦~

IG：@hiwang0112(點我點我 )

FB：海王乾燒蛤-城隍廟店(點我點我)