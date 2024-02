時間過的很快一轉眼就到了2024年,新的一年裡最重要的新年迎春大家開始規劃了嗎?隨著農曆新年即將來臨,桃園中壢的大江購物中心按照慣例換上了全新的裝置藝術來迎接龍年的到來,今年大江購物中心的主題是『魚躍龍門』,以東方建築的元素作發揮,將整個一樓打造的金碧輝煌,金色瀑布相當美,也寓意經過這道門就有福氣降臨,招財積福的寓意。另外今年有不少餐廳也推出了圍爐、外帶年菜,來大江就是好吃好買一站式購物讓你祥龍迎春福氣整年。

這次來到桃園中壢的大江購物中心週年慶,超多活動優惠好好逛,停車還不用錢逛一整天剛好而已,但在瘋狂購物之前一定要先填飽肚子才有體力,這間來自香港的港式點心品牌,在台灣已經有一段時間,目前最新的第15號店也在新店的裕隆城開幕,每間店的很有特色。

身為點點心的忠實粉絲一定要搶先品嚐他們新推出的特色港點,如果你是芋頭控那絕對不能錯過他們的新品桂花蜜芋頭,綿密口感帶點淡淡桂花香超誘人,還有他們的花椒菇菇嫩豆腐跟兩款新品蝦球貴妃荔芝蝦球、包心鳳梨蝦球都很優秀,來看看2024點點心有哪些值得推薦的吧。

點點心中壢大江店~交通位置如何去

點點心中壢大江店位在大江購物中心的GB樓,周圍全都是美食街與餐廳。來大江吃美食最開心的就是這裡完全不用停車費,停好車先直衝GB樓的『點點心』就對了。旁邊是知名麻辣火鍋『馬辣』看到這個顯眼的大豬頭就是點點心了。

點點心中壢大江店~Google評論

『點點心大江店』的網路評價也很不錯,近千則評論維持4.4顆星。

點點心中壢大江店~用餐環境

點點心中壢大江店的用餐環境相當的寬敞,餐廳都是挑高設計,整間店約莫容納80-100人不是問題。

才剛到11點多店裡的用餐人潮就將近8成滿,果然是人氣相當高的知名港點餐廳,實力相當厲害。

店裡四處都可以看到點點心的招牌豬元素,相當好拍照。

點點心中壢大江店~菜單

點點心的餐點種類選擇性滿多的,除了基本的港式點心外,他們還有飯、麵、粥品可以選擇,如果跟我一樣是第一次來,那可以參考他們的銷售排行榜,照上面點準沒錯,我們這天是選了他們新推出的四人分享餐,幾乎8成都是排行榜裡面的餐點。

點點心中壢大江店~推薦菜色

這天我們是四人來用餐,除了前面提到的新菜色也點了不少點點心的經典菜色,基本上都無雷很好吃,後面再來跟大家好好分享。

一開始先來介紹這次新推出的兩款蝦球,造型跟口味都很有特色。

包心鳳梨蝦球

這個把經典的鳳梨蝦球做了全新的詮釋,這個一定要趁熱吃,裡面的蝦仁餡料燙口更美味。

一顆金黃酥脆的蝦球外面還裹上特調的美乃滋醬香氣更逼人。

裡面包的是蝦仁跟鳳梨,那滋味跟口感真的是挺不錯的,顛覆了一般對鳳梨蝦球的印象。

貴妃荔枝蝦球

這個蝦球我也超喜歡,應該是說港式料理中只要有蝦的料理我都很喜歡,但這款造型跟美味兼具,更加值得推薦。

外皮炸得酥酥脆脆看起來就跟真的荔枝有些神似。

裡面同樣是蝦漿內餡然後真的有一整顆去籽的荔枝在裡面,蝦肉的鮮甜跟荔枝微微酸甜的滋味相當合拍,這款大人小孩都會喜歡。

花椒菇菇嫩豆腐

這碗強烈建議一定要點,因為鹹香的滋味相當下飯,真的可以吃到一滴都不剩。

鹹香的勾芡醬汁裡面帶點淡淡的花椒香,豆腐吸收了醬汁的精華每一口都很過癮,同樣也是要趁熱吃最美味。

剝皮辣椒排骨湯

天冷一定要來碗暖胃又好喝的剝皮辣椒排骨湯,這款帶著台式元素的排骨湯,用料跟調味都很到位,辣度不高帶點回甘口感相當好喝。

桂花蜜芋頭

接下來這個芋頭控絕對要點的桂花蜜芋頭,他們家的芋頭水準很高,大塊看起來可能會直覺不夠綿,結果完全不是這回事。

只要湯匙輕輕一挖就可以挖起來,整個超綿密。整體甜度不高連我這不愛甜食的也一口接一口。

蔥油雞扒撈丁

所謂的撈丁就像是泡麵的麵體,上面的蔥油雞超好吃。

品嚐之前要記得拌均勻,讓蔥油醬汁均勻的吸附在每根麵條上,這碗超快被秒殺。

韭黃鮮蝦腸粉

這一道也是我很喜歡的料理,喜歡吃腸粉的朋友這個韭黃鮮蝦很可以,腸粉彈牙裡面整隻蝦仁放好放滿。

要吃的時候沾點鼓油更對味。

香煎蘿蔔糕

港式點心裡的蘿蔔糕我也很愛,他們的蘿蔔糕很特別的是吃得到塊狀的白蘿蔔,口感很有特色。

豬仔流沙包

這個豬仔流沙包是來點點心必點的招牌人氣港點,豬頭的造型一看就很討喜。

要品嚐這個豬仔包前還有個小遊戲可以玩,這在前面菜單有示範。首先先拿一根筷子戳豬的鼻子,要記得稍微小力戳,不然鼻孔會撐太大。

然後輕輕一擠就會看到這奶黃流沙從鼻孔流出來,就像是這豬仔在流鼻涕的畫面,超好笑。

這豬仔流沙包真的是好玩又好吃,裡面的流沙內餡超多,口感跟味道都恰到好處,這款真的必點。

三小菠蘿油

這個菠蘿油個頭比一般吃到的港式菠蘿油還要更小巧可愛,對於什麼都想要吃一點的朋友,這個大小剛剛好可以滿足又不會有負擔。

裡面的奶油經過菠蘿包的溫度漸漸融化的畫面真是太誘人。菠蘿包外酥內軟,搭配鹹香的奶油一起吃超讚。

XO醬臘味蒸飯

這道也好好吃,港式臘腸切丁上面在擺滿XO醬,滿滿的干貝絲香氣很足。用荷葉包裹著糯米一起蒸,讓米飯多了一層荷葉的清香。

裡面還吃得到鹹蛋黃,口感跟味道層次都更提升,這道會不知不覺一點點的把它清盤。

海苔酪梨咸水角

同樣造型很可愛的還有這款海苔酪梨咸水角,造型就是酪梨的樣子好吸睛。

咸水角裡面的餡料主要以蘿蔔乾為主,鹹香脆口還帶點回甘,糯米外皮彈牙挺好吃的。

港式凍奶茶/ 港式凍檸茶

來吃港式點心怎麼可以少了凍檸茶跟奶茶,尤其是凍檸茶解膩又解渴,這個我可以。在點點心吃飽喝足就有力氣可以繼續逛街囉!

點點心中壢大江店~店家資訊

中壢大江購物中心~圍爐年菜外帶推薦

TGI FRIDAYS

推出美式年菜外帶過好年,內容有清新香橘雞肉沙拉、開胃菜組合、加勒比海海鮮飯以及整份炭烤豬肋排,1/8~2/7預購優惠價是2588元。

瓦城

推出瓦食家饗宴,有6人經典小家庭4188元以及8人團圓大滿足6088元兩套,還可以加購豬肋排櫻花蝦米糕和芋香紫米糕。

時時香

推出6人天菜迎春小家庭4088元以及8人食尚團圓大滿足6488元,還有限量加購麻油櫻花蝦松阪豬米糕以及芋香紫米糕。

點點心

推出港式新春外帶分享餐1688元,優惠時段2/8~2/14喜歡吃港點的朋友一定不要錯過。

中壢大江購物中心~金龍報喜新攻略

1.會員獨享電子現金券

全館指定店櫃:當日單筆滿5000元送350元電子現金券

化妝品/香氛/內衣:當日單筆滿3000元送300元電子現金券

MUJI無印良品:當日單筆滿3000元送300元電子現金券

2.聯名卡友加碼再回饋

刷大江聯名卡全館指定店櫃當日累積滿6000元加碼送350元電子現金券

刷大江聯名卡全館餐飲當日單筆滿1000元加碼送120元電子現金券

中壢大江購物中心~指定業種滿額現抵

A:1F鐘錶/GBF小家電:當日單筆滿5000元現抵500元/可累抵

B:珠寶/點晴品/鎮金店/大家電/健康器材:當日單筆滿10000元現抵1000元/可累抵

C:GBF OSIM:當日單筆滿10000元現抵1000元/可累抵

中壢大江購物中心~小編嚴選

每次大江購物中心推出新的檔期活動我最期待的就是他們家的『小編嚴選』,在這裡可以看到很多新品牌的促銷活動還有嚴選指定商品的專屬優惠,真的可以選到超多好物。

小編嚴選~adidas Originals

adidas Originals是adidas以運動時尚結合復古元素為主分支出來的獨立品牌。他們家的商品很多都是適合穿搭的生活運動服飾。

adidas JEANS T頭休閒鞋

特價2443元,這將近7折的優惠還可以享有大江獨家加贈200元電子現金券/可現抵。整體造型也是走復古路線的休閒鞋款,鞋面採用了柔軟的皮革搭配鞋頭T字型俐落設計,橡膠鞋底提供良好抓地耐磨效果,鞋側及鞋舌會壓印呈現金屬感「JEANS」字樣。

鋪毛單寧外套

特價3983元;大江獨家加贈400元電子現金券/可現抵,這款同樣也是我很喜歡的一款牛仔外套。這樣搭配起來是不是很好看。

丹寧布是 2000 年代時尚的重要元素,除了單寧牛仔布以外內層還有保暖的毛絨裡層,不論是造型穿搭或是休閒搭配也是很不錯的選擇。

小編嚴選~COTD蜂巢鍋

這次小編嚴選我很愛的蜂巢鍋品牌『COTD』也在其中,這個全產品都是MIT的特色鍋具以及廚房用品一直都是品質與美感兼具。之前也入手他們的卡式爐跟烤肉盤的組合。

COTD 3D立體雙層蜂巢34CM不銹鋼鍋

限量只有50組的雙層蜂巢鍋嚴選價1999元,這價格真的太甜了,超心動。

他們家的3D雙層蜂巢不銹鋼鍋最迷人的地方是這鍋使用的是316不銹鋼來製作,316不銹鋼的特性是裡面含鉬(Mo),所以更耐腐蝕、更堅固、價格也更高,完全沒有磁性,屬於醫療級不鏽鋼,這樣等級的不銹鋼來製作等級真的很高。

也因為堅固耐磨的特性,就算直接拿鐵鍋鏟或是鋼刷在鍋裡磨也完全沒有問題,再加上受熱均勻保溫效果好導熱又快,真的是一個值得入手的好鍋啊。

大江購物中心~POPUP創刊號

今年除了大江購物中心的購物型錄外,還推出了以穿搭為主類雜誌讓消費者參考,『POPUP』創刊號已經在一月份推出,裡面的搭配內容都是以館內專櫃的品項做推薦,這樣即使你沒有穿搭的想法也可以當作參考依據,真的是非常用心。

大江購物中心~新櫃介紹

這次大江購物中心一次引進5個新櫃品牌,『D+AF』、『AIR SPACE』、『ROBINMAY』、『YBG』、『MRTEO T』。從女鞋、服飾、香氛、飾品、包包一次購物就一定要來大江購物中心啦。

『D+AF』1F

D+AF. 台灣電商女鞋品牌D+AF 成立於2005 年,是現在台灣指標性的女鞋品牌,之前就陪珍小姐在捷運中山站的南西店買過他們家的鞋子,選擇多品質也相當令人滿意,其中他們家熱賣萬雙的美腿瘦瘦靴也是女生一定要入手的厲害鞋款。D+AF.:時髦大長腿.Plus級加厚鬆糕底瘦瘦長靴原價3,080元,特價1,980元。

2/1-2/29滿2,000元送品牌皮革捲尺(限量);滿3,000元送鞋材三件組(限量)。

AIR SPACE 1F

AIR SPACE 最早由士林夜市的街邊店起家,目前年營收超過新台幣5 億元,用心於款式設計的獨特,融合歐美好萊塢時尚女星路線與日韓多層次搭配的休閒名媛風格。2/1-2/4首四日開幕活動期間消費滿三件以上享85折,結帳消費金額滿3,000元現折200元;滿5,000元現折300元。

開幕活動:2/1-2/4消費滿三件以上享有85折;加碼結帳消費滿3,000元現折200元、滿5,000元現折300元。

ROBINMAY 1F

開幕加碼活動:2/1-2/3首三日前5位消費滿千即可現折200元,恕不含加購品,每位顧客僅可使用乙次;2/1-2/7消費滿3,000元現抵200元(可累贈)。

YBG 1F

開幕慶:2/1-2/5櫃上消費滿2,500贈KLOWER PANDOR香氛髮妝噴霧(原價680元);2/1-2/8還有獨家限定禮盒活動。

Metro T 1F

開幕活動:2/1-2/29全店消費滿980元,贈送品牌禮盒乙個;全店買4送一。

從鞋子、香氛、包包、服飾、飾品一次滿足。目前都在封板期預計2/1開幕,真的讓人很期待。

GARMIN~GBF

如果想到GPS一定會想到GARMIN這橫跨航空、航海、車用、戶外運動與智慧精品穿戴五大領域 ,全球最具指標性的 GPS 企業。

結合驚豔設計、卓越品質與優異可靠度,創造絕佳的產品體驗,搭配完整的產品生態圈,Garmin 絕對是熱愛生活者的理想品牌。

他們的智慧手錶功能性相當強大,一定要來門市體驗一下。

歐莉寶 AUROGEM 珠寶~1F

歐莉寶AUROGEM珠寶源起於1983年的裸鑽世家,是知名的高級珠寶訂製品牌。

旗下現有歐莉寶珠寶 ,OnlyLove Diamonds ,Grastyle三大品牌提供給消費者。

AUROGEM不僅隨時掌握流行趨勢,更不斷提高商品的品質,並秉持誠信的精神將顧客期許視為首要的服務考量,能提供您正確的珠寶知識、更可以讓您買得安心,所售出的珠寶均附有品質保證書及最完善的服務,是專業的品牌典範。

1/5-2/5 正品8折、單筆消費滿10,000元,贈休旅戒指盒乙盒(數量有限贈完為止)

伊聖詩~GBF #植物帶來療癒能量

伊聖詩芳療生活館cosmescents – 一個以芳療生活為基礎的集合式保養品牌。

集結旗下選自加拿大、澳洲、法國、奧地利、日本、韓國及臺灣等 9 地的植萃香氛商品,連結多元芳香風格,擴大氣味藍圖。

他們家的香氛系列也很受歡迎,品質都相當好,有機會一定要來現場體驗一下。

伊聖詩芳療生活館的服務人員真的很專業也很親切,不管任何產品都能試用看看,其中最推的就是「無理頭精油棒」。

現在只要來店裡都會贈送這個龍年專屬紅包。

開幕活動:1/18-2/29單筆發票消費滿$1,800元,即可獲贈開幕獨家好禮(一日茶道洗髮精150ml x1)(限量50瓶贈完為止)。

s’aime mini 於2023 年強勢誕生,主打商品更針對時下流行包款做設計,以近年時尚熱門單品「小廢包」為重點。要的是自由,I’m not a loser, I just wanna be free. 揹上小廢包意味著必須做出斷捨離,選擇對自己來說最重要的物品。

小廢包顏色選擇多,個頭真的很小巧可愛,大家還不快來逛逛!揹上小廢包意味著必須做出斷捨離,選擇對自己來說最重要的物品,

實際搭配起來還真的滿可愛的。

店員也展示了這小廢包的內層空間,看起來好像裝不了什麼實際上還真能裝不少。

大江購物中心~賀歲裝置藝術

今年大江購物中心的賀歲裝置藝術主題是『魚躍龍門』。以東方建築結合黃金瀑布的元素作為這個主題的概念,讓整個一樓的中庭充滿了滿

金黃的瀑布從購物中心頂樓向下延伸,代表著滿滿的黃金錢財往身上湧入,富貴招財的好兆頭。

有富貴寓意的金黃色燈籠以及代表步步高昇的金黃竹林,農曆年間來大江踩春絕對會財運滾滾來!

天氣好的時候陽光灑進來整個中庭氣氛真的很棒,從空橋走過寓意經過此扇門將會有福氣降臨。

從中庭向上拍,透明的屋頂讓整個黃金瀑布更加的亮麗輝煌金光閃閃。

大江購物中心~賀歲市集(1/12-2/26)

今年的賀歲裝置藝術主題同樣也結合了市集。除了有適合年節送禮的牛軋餅,還有好喝的

阿仁牛軋餅~1F

這超好吃的牛軋餅發跡於桃園,是團購美食的伴手禮品牌,也是辦公室團購必買的桃園名產好選擇。

阿仁牛軋餅的純手工牛軋餅口味選擇超多,有蔓越莓、花生、抹茶腰果、鳳梨、oreo以及草莓口味。

除了牛軋餅外,還有同樣熱銷的雪Q餅口感就截然不同。

這次入手這兩款銷售第一名的牛軋餅,草莓口味小麥仔超愛。甜度都不高重點是完全不黏牙,這點非常不錯。

【快閃專案優惠】 超值包/經典綜合牛雪禮盒 【任選買四送一】 經典包全口味均一價 原價$300 特價$275 經典綜合牛雪禮盒 原價$450 特價$375 暢銷蛋黃軟心餅禮盒 原價$680 特價$575 紅禮盒(空),可裝2-3包超值包 原價$100,加購特價$80。

覺茶堂~1F

這次主推的商品是這個銀耳露,一共有8種口味,紅棗、杏仁、桂花、瑰蜜、荷顏、洛神、金菊、原味、金桔梨,無添加任何防腐劑及香料,大人、小孩和孕婦都能安心飲用。

現場也有提供試喝的服務,如果喜歡銀耳露的朋友一定要來覺茶堂逛逛。我自己很喜歡桂花口味直接買一組回家安太座。

方記糖葫蘆~1F

很少有機會可以在百貨公司吃到糖葫蘆,這次趁著賀歲市集可以來好好品嚐一下。

一共有五種選擇,現在正逢草莓季也有不少人都挑草莓。

來自苗栗大湖的新鮮草莓每顆的個頭真的都好大啊。

我自己最喜歡番茄蜜餞。

能夠拿著糖葫蘆邊吃邊逛街也是另外一種享受。

日日春聯~1F

過年想要佈置家中豐富新年氣氛的話,推薦可以來大江的日日春聯選購一下,這裡販售了不少具有濃郁年味的產品。

這個龍年的造型玩偶做的細緻又可愛,很適合放在家裡當擺飾。

另外也有很多的特色春聯可以挑選。

→ 2/5(一)-2/8(四) 11:00-22:30

→ 2/9(五) 除夕 11:00-18:00

→ 2/10(六)-2/13(二) 初一~初四 11:00-22:30

→ 2/14(三) 初五 11:00-22:00

最後要推薦一下,各位朋友如果在過年期間來大江美食街吃飯的話,別忘了可以到美食街的彩繪牆拍拍照,主打歐洲街頭風格的彩繪牆,不用出國就可以拍美照。

今天開跑的大江購物中心賀歲慶,看得到東方美學賀歲裝置藝術,2024新春賀歲鈔好逛,最重要的是大江全年免費停車,新年放假來逛大江準沒錯唷!!

中壢大江購物中心交通資訊 地址:桃園市中壢區中園路二段501號 電話:03-4680999轉9 營業時間:平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30 停車資訊:大江國際購物中心全年免費停車 大江購物中心官方網站:請點我 大江購物中心官方FB粉絲團:FB 【2024年賀歲慶EDM連結】→ https://pse.is/5hp3cj 【2024年賀歲慶POP UP EDM連結】→ https://pse.is/5hp475 【江子好嗎 youtube 頻道影片】

