正宗道地的重慶麻辣火鍋在永和也吃得到。天氣冷颼颼吃鍋才是王道，這間新開幕就天天爆滿的重慶麻辣火鍋《李鐵柱老火鍋》就開在永和的美食一條街永貞路上，是間全新風格的重慶地道麻辣鍋，每次經過門口都是滿滿的排隊人潮，前期因為沒有提供訂位服務，所以想吃就是得排隊等候，愛吃辣的一定要試試看他們的牛油全紅鍋，光是看那紅鍋的畫面就很過癮，再搭配特製油碟跟干料，重慶火鍋原汁原味完美呈現，香辣帶勁好過癮。

李鐵柱老火鍋交通位置

《李鐵柱老火鍋》的位置在新北永和的永貞路上，附近緊鄰樂華夜市還有永安市場捷運站，從捷運站出口步行約10-15分鐘可以抵達。如果是開車前往旁邊也有收費停車場，整體交通算是相當方便。

每次經過都是這樣門口滿滿的排隊人潮，目前暫時不提供預約所以想要吃《李鐵柱老火鍋》就是要現場登記排隊。

李鐵柱老火鍋Google評論

才剛營業沒多久的《李鐵柱老火鍋》在網路上就已經累積不少五星評價，這樣讓我更想趕快吃到他。

李鐵柱老火鍋室內環境

雖然說李鐵柱賣的是正宗的重慶麻辣火鍋，但他們的裝潢風格很難跟重慶火鍋聯想在一起，本來以為會是古色古香的中式風格，結果全部都是以『鐵』灰的冷色調為主，整個風格大不同，但也是別有特色。

我們這天是一到用餐時間就到，現場已經是客滿狀態，生意真的超好。整間餐廳約莫可以同時容納40-50位的客人。

店裡面很多梗語，挺有意思的。

李鐵柱老火鍋菜單

他們的菜單也是屬於比較簡約風格，如果喜歡吃辣那一定要試試他們的牛油全紅鍋，辣度也可以做調整，就算不吃辣也可以來個鴛鴦鍋，另外有三種湯頭可以選擇。必點的菜色像是招牌料理還有功夫特色菜，除了煮火鍋的食材外，他們家的滷味也是人氣商品。

點好菜後在餐廳後方有醬料區，品嚐正宗麻辣鍋一定要準備個油碟，可以舒緩一下胃部的刺激。先倒一些香油再加點香菜跟蒜末就是最基本的油碟搭配，愛吃辣椒的也可以再加點辣椒會更夠味。

這樣油碟就大功告成。吃重油的麻辣鍋這油碟還真是好朋友，可以減緩辣度保護。

他們的餐具跟餐桌一樣都是同色系。

吃鍋之前如果擔心會弄髒衣服老鐵柱貼心的準備了防髒的圍裙，這樣就不怕弄髒衣服了。

我們的鴛鴦鍋是2-4人份，這樣一大鍋吃起來好過癮。大姐的臂力也是很了得，看起來頗大的鍋穩穩的就上桌了。

這天的紅油鍋選的是微辣，另外搭配三鮮蟲草鍋，綜合一下。

鴛鴦鍋裡重頭戲是我期待很久的重慶老火鍋，基本辣度是微辣，整鍋裡面大塊的辣紅油隨著熱度漸漸融化，裡面的辣椒、花椒、辣油配色好促進食慾。

脆皮豬五花。這個豬五花是必點招牌料理，每塊都頗有厚度看起來就很可口。





這個脆皮豬五花是要入鍋煮，大約10分鐘就可以開吃。

煮到這樣的程度就可以好好開始品嚐，這個豬五花經過火鍋高溫加持後軟嫩彈牙，又帶有厚度口感味道兼具。

人字鵝腸

這個鵝腸也是牛油紅鍋的好朋友，越煮越入味好吃。重點是這鵝腸處理的很好。

鵝腸就是要煮辣鍋，看看這個畫面是不是太誘人。

手撕黑毛肚。吃重慶麻辣鍋這個黑毛肚真的是必點，之前在成都吃過一次在地的麻辣鍋就念念不忘，尤其是這個彈牙的黑毛肚一盤不過癮。現在也能吃得到正宗好味道真的是太開心。

雙椒麻辣牛肉。愛吃辣的話這款真的必點，牛肉經過麻辣香料先醃漬過，不用沾醬就很夠味，建議可以在辣鍋裡煮味道更涮嘴。

本身就醃漬的很入味，再加上牛油湯頭的滋味一次滿足，這個真的會一口接一口。

滷煮鍋物。這盤是可以直接吃的，點了滷豆乾絲、滷鴨腱、滷牛筋、滷雞腳、滷肥腸，滷汁香氣濃郁每款食材都相當入味。

我自己是滿喜歡加入牛油辣鍋，辣油跟滷味的鹹香搭配在一起更過癮，尤其是啃雞腳麻辣鹹香吃過就停不下來。

布巾臭豆腐。臭豆腐也是牛油紅鍋的好朋友，可以多煮一下味道更入味。

李鐵柱的肉品份量都不算小，點一盤3-4人分著吃都剛好。

鮮切吊龍菲力。菲力的油花分布不多但口感相當軟嫩，每片的厚度也有吃起來軟中帶點咬勁相當好吃。

白千層肚絲。 這個外觀很像做果凍的洋菜，是非常彈牙的口感還帶點脆度，這個平常很少有機會吃到，相當推薦。

麻辣干碟粉。吃重慶麻辣鍋這個麻辣干碟粉是必備，讓整個辣度又提升一個檔次。

水晶滑肉。這滑肉外面裹了一層粉，入過煮就會形成一層滑滑的口感，裡面的肉也保持了嫩口的軟度，滑嫩又有肉香。

隱藏限量盲盒。這天的盲盒我們挑了鱔魚，這一大盤250元份量很足，吃起來很過癮。

在白湯或紅湯裡煮著吃都很不錯。

加湯都有個小牌子來擋濺起來的湯，這類的小細節也是有注意，服務相當到位。

招牌小酥肉這個小酥肉單吃或是放進湯裡煮都沒可以，酥脆的小酥肉口感相當不錯，裡面是豬里肌肉但完全不會乾柴，好咬又涮嘴。

無骨牛小排。牛小排是我吃火鍋的愛，不用入鍋煮太久滾鍋裡涮個幾下就可以開吃，軟嫩好咬大人小孩都會喜歡。

每一片牛小排的個頭都不小，喜歡吃肉的朋友這個可以多點幾盤。

A5和牛背肩。來吃李鐵柱，肉品也是很講究，高級和牛這裡也吃得到。

想要吃和牛的原味煮白湯是最合適。

紅薯粉。這個紅薯粉口感彈牙，就是在夾的時候很看技巧，不然很容易夾不起來就濺了一身湯。

每一根紅薯粉都很長，要好好撈起來真的要看技術。

感謝老饕老友有揪，可以吃到近期新北市最火紅的道地重慶火鍋真的是太開心，重油重辣的口感真的就像在四川吃到一樣的感覺，整體價位算是中上，很適合3-5好友來這聚餐吃鍋，唯一的缺點就是要現場排隊，不然就更完美了。

李鐵柱老火鍋店家資訊

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