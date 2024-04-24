這間《OKAY韓國烤肉》是中山區相當有名氣的韓國料理吃到飽餐廳，喜歡吃韓國料理又想要省荷包的朋友這間餐廳絕對要好好收口袋。平日最低價499元起就可以享受銅盤烤肉、韓式炸雞、各式鍋物跟韓式料理，種類相當多來這裡用餐真的要多帶幾個胃才有辦法吃到全部料理，整體的料理水準跟食材選擇都很講究，用這樣的價格可以享受吃到飽的樂趣實在是很划算。

《OKAY韓國烤肉》餐廳位置交通方式

▲《OKAY韓國烤肉》的餐廳位置在南京東路一段上，捷運中山站附近，從捷運站2號出口步行約5-10分鐘就可以抵達。如果開車前往可以停旁邊林森公園地下停車場，整體交通相當便利。

▲《OKAY韓國烤肉》位在二樓，看到迴轉壽司一条通往旁邊走就可以沿著樓梯上二樓，中間都有清楚標示餐廳相當好找。

《OKAY韓國烤肉》Google評論

▲網路上超過600則評論分數在4顆星，大多推薦他們家的銅盤烤肉還有肉質不錯，以及韓式料理都頗具水準口味也好吃，再加上出餐速度快每個來吃過的客人都是超飽足的回家。

《OKAY韓國烤肉》室內環境

▲一進到《OKAY韓國烤肉》目光就被這吧檯座位給吸引，整體以工業粗獷風格為主。

▲吧台區比較適合1-2人的座位，中間是開放式廚房備料區一目了然，整體維護的相當乾淨。

▲排煙設備也很完善，在這吃飯不用擔心身上會有油煙味。

▲吧台的座位烤爐就放在正前方，不會影響到用餐空間。

▲吧台旁邊是多人的用餐區，大片的玻璃窗採光相當好。

▲店裡有提供酒類飲品，需要另外加價，也有啤酒喝到飽方案！看到IU真是開心。

《OKAY韓國烤肉》消費方式

▲《OKAY韓國烤肉》的消費方式週五～週日晚餐還有國定假日是599+10%其餘時間都是499+10%，菜單全品項都提供100分鐘吃到飽（加價項目除外），如果想要大口吃肉大口喝酒，那可以參考他們299的啤酒喝到飽方案，挺划算的。

《OKAY韓國烤肉》菜單

▲《OKAY韓國烤肉》的餐點選擇性不算多，但基本的韓國料理這都吃得到，網路上大家最推的就是他們家的銅盤烤肉還有原味豬五花，湯鍋跟韓食也頗有人氣，像是韓國大醬湯跟韓式炸雞還有辣炒年糕都很不錯。

▲一開始店員會先詢問要先吃什麼肉，吃完一種再換下一種，但因為要換烤盤所以已經點過的肉就沒辦法再吃，你可以三種都吃也可以只專攻一種，確認好消費方式就等上菜囉！

《OKAY韓國烤肉》菜色介紹

▲一開始服務人員就會先上小菜組合還有生菜組合，所有品項都是可以再續，這些很適合菜包肉做搭配。其中泡菜跟海帶芽我很喜歡。

銅盤牛/豬肉

▲我們這天一開始選的是銅盤烤肉，有牛跟豬有可以選，兩種肉都吃就直接各半。

▲旁邊搭配蔬菜可以綜合一下

▲底下是瓦斯爐整個受熱相當快。

▲在烤肉的同時也不要忘記去翻動一下，不然容易燒焦。

▲很快我們的銅盤烤肉就可以開吃了。

▲以肉質來說《OKAY韓國烤肉》的肉表現都不錯，肥瘦均勻口感軟嫩，肉品本身就已經醃漬的入味，就算單吃也沒有問題。

▲想要來點重口味，可以再沾點韓式辣醬。

▲最好吃的吃法還是用包肉生菜包著烤肉還有蒜片、糯米椒跟少許泡菜，全部包起來一次入口，所有配料在嘴裡化開，爽度真高。

▲一盤不夠，後來我們又陸續加了兩次，牛豬品質都很穩定，而且份量也不少上菜速度又快，相當加分。

▲吃韓式烤肉就想要配點啤酒，但這天開車喝酒就等下一次，他們家的可樂雪碧也是暢飲，搭配烤肉也是不錯的選擇。

春川辣炒雞

▲銅盤烤肉吃了兩輪後想要換換口味，就選了同樣頗有人氣的春川辣炒雞，因為要換鍋子所以之前的銅盤烤肉就沒辦法再點，所以在要換之前要先考慮清楚。

▲同樣不需要等待太久時間，受熱相當快。

▲想吃很簡單，就是把所有食材全部在鍋裡炒，沒有什麼技術難度。

▲看到菜變軟接下來等待收汁就可以起鍋了。

▲春川辣炒雞使用的是雞腿肉，裡面的辣醬味道不會太重，整體吃起來帶點微甜味道挺討喜的。雞腿肉軟嫩蔬菜爽脆口感很不錯，這道我們就點一次嚐嚐味道。

韓式炸雞

▲韓式炸雞有洋釀跟蜂蜜兩種口味，如果兩種口味都想吃可以選擇半半炸雞，現點現做會依照人數來送餐。

▲金黃油亮的炸雞看起來就很促進食慾，送上桌時兩種醬汁的香氣真的很逼人，他們炸雞的皮做的很不錯，屬於薄皮的。

▲剛炸好的炸雞咬下去相當燙口，肉汁不客氣的狂流看起來就是療癒。

▲另外一塊是雞胸，但口感依舊軟嫩不會柴，蜂蜜跟洋釀兩種口味都很開胃。

原味豬五花肉

▲接下來進入第三種肉：原味豬五花肉，店員馬上幫我們換上方型鐵盤，他們的服務效率真的挺不錯。

▲鐵盤帶點斜度，這樣豬五花的油脂就可以從洞口流下來，吃起來更健康。

▲很快就聽到豬五花在鐵板上滋滋作響，等到兩面烤到焦香就可以用剪刀分切成小塊。

▲煎到恰恰就可以準備開吃了，即使是肥肉部分也都肥而不膩，這個多來幾塊也完全沒有問題。

▲建議可以沾點韓式辣醬配蒜片，相當對味。

韓式炒冬粉

▲肉肉吃多了可以換點口味，這款韓式炒冬粉也是我們這天很喜歡的品項。

▲麻油香氣濃郁，冬粉充分吸收了所有精華，整體口感相當彈牙，真的超好吃。

海鮮煎餅

▲網路上的評論對他們家的海鮮煎餅評價兩極，我自己是滿喜歡他們家的煎餅口感。

▲吃到他時雖然已經很飽但我們還是默默地給他完食。

▲這海鮮煎餅比較偏薄，但整體口感是扎實的，表面焦黃焦黃酥脆度也沒什麼問題。

▲煎餅裡面有蝦仁跟花枝，麵漿的調味也算到位，整體真的還不錯誒。

▲單吃就很不錯沾點醬料更對味。

韓式部隊鍋

▲他們家的湯鍋系列網路評價都滿高的，這天我們點的這個韓式部隊鍋也沒有讓我們失望，湯頭醇香裡面的用料很實在。

▲湯鍋的大小不算大，如果以外面的韓式鍋物來看這大概就是一人份的份量，建議可以多人一起分食然後多點幾種口味。裡面的配料不少整體表現很可以。

▲裡面配料有韓式火腿跟魚板還有豬肉片跟豆腐，吃完了前面的烤肉再來一碗熱湯，舒服。

▲豆腐是屬於軟嫩的口感，越吃越好吃。

石鍋拌飯

▲石鍋拌飯也是人氣料理，送上桌時服務人員會協助去拌飯，等待一段時間脆口的鍋巴就形成了，同樣也是無限量供應，超滿足。

辣炒年糕

▲這道是我的菜，帶著辣度越吃越涮嘴。

▲彈牙的年糕裹上韓式辣醬，帶點甜度的味道好討喜，裡面還有我愛的魚板可惜胃空間有限不然好想再吃一盤。

初訪《OKAY韓國烤肉》整體表現算是滿意，用餐環境舒適整潔、餐點口味與食材表現也對得起這價位，如果你喜歡吃韓式烤肉又不想傷荷包，這間韓式烤肉一定值得好好收藏到口袋。

《OKAY韓國烤肉》店家資訊

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